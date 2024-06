L'oroscopo della giornata di lunedì 3 giugno vedrà il pianeta Mercurio approdare nel segno dei Gemelli, che si dimostrerà audace e intelligente in campo professionale, mentre il Leone sarà più razionale nei propri progetti e con nuove idee. Lo Scorpione sarà più fiducioso delle proprie capacità, mentre il Toro sarà dolce con le persone che ama.

Previsioni oroscopo lunedì 3 giugno 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. Sarete più sinceri e spontanei nei confronti del partner, ma attenzione a non esagerare o chiedere troppo alla persona che amate.

Sul fronte professionale certe questioni vi appariranno più chiare ora che Mercurio si trova in sestile dal segno dei Gemelli. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale sarete dolcissimi nei confronti delle persone che amate. Single oppure no, apparirete più socievoli e simpatici agli occhi degli altri. Potreste anche riuscire a instaurare nuovi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle spese che dovrete sostenere in questo periodo, soprattutto ora che Mercurio non è più dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale eccellente in questo periodo per voi nativi del segno. L'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi permetterà di dimostrare audacia e intelligenza in campo professionale, che potrebbero aiutarvi a raggiungere nuovi orizzonti.

Sul fronte sentimentale avrete ancora Venere dalla vostra parte, che vi spingerà a mostrare la parte migliore di voi verso il partner. Voto - 9️⃣

Cancro: giornata di lunedì serena per voi nativi del segno. Questo cielo sarà abbastanza favorevole nei vostri confronti, trasformando momenti semplici in qualcosa di romantico e piacevole, per voi e il partner.

In ambito lavorativo avrete Mercurio alle vostre spalle nel prossimo periodo. Sarete ancora abili in quel che fate, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Leone: l'arrivo di Mercurio nel segno dei Gemelli vi permetterà di essere più lucidi e razionali in campo professionale. Sarà importante gestire nella maniera più proficua le vostre finanze, investendo su quelle idee che possono darvi più garanzie.

In amore la Luna sarà in quadratura durante questo martedì di giugno. Anche se Venere sarà favorevole, attenzione a non avere pretese troppo alte. Voto - 7️⃣

Vergine: purtroppo per voi anche il pianeta Mercurio si aggiungerà alla schiera di pianeti contrari nel prossimo periodo. Alcuni progetti potrebbero subire rallentamenti, e non sarà facile trovare una soluzione nell'immediato. In amore la Luna si troverà in Toro. Sarete più comprensivi nei confronti del partner, ciò nonostante avrete ancora tanti problemi da risolvere. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimo cielo per voi nativi del segno da questo lunedì. Soprattutto in campo professionale riuscirete a dire la vostra e mettere insieme progetti di primo livello, soprattutto voi nati nella prima decade.

Molto bene anche in amore in questa giornata. Avrete il pieno sostegno del pianeta Venere. Sarà il momento adatto per dichiarare i vostri sentimenti. Voto - 9️⃣

Scorpione: settore professionale in crescita in questo periodo per voi. Il pianeta Mercurio non sarà più negativo nei vostri confronti. Sarete più fiduciosi nelle vostre capacità, con la possibilità di ottenere di più dai vostri progetti. In amore invece non si potrà dire la stessa cosa. Con la Luna in opposizione dal segno del Toro, non sarete sempre così bravi a comprendere i sentimenti degli altri, colpa anche di un atteggiamento un po’ egocentrico. Voto - 7️⃣

Sagittario: farete molta fatica a trovare qualcosa di cui andare fieri in questo periodo, complice anche questo cielo.

In amore, attenzione a non comportarvi in modo troppo diretto o impulsivo nei confronti del partner. Anche nel lavoro dovrete pensare bene a quello che fate con i vostri progetti, ora che anche Mercurio sarà in cattivo aspetto. Voto - 5️⃣

Capricorno: sfera sentimentale solida e affiatata per voi nativi del segno. La Luna in trigono vi metterà a vostro agio con la persona che amate, e vi permetterà di vivere momenti davvero dolci. In ambito lavorativo avrete piena libertà d'approccio ai vostri progetti. Questo però non vorrà dire che non potrete sbagliare. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Dovrete cercare di capire i bisogni e i desideri del partner, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Sul fronte professionale invece sarà il momento adatto per spingere il piede sull'acceleratore e provare a raggiungere importanti obiettivi ora che anche Mercurio sarà favorevole, insieme a Giove e Marte. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo discreto in amore in questa giornata di lunedì. Il vostro carattere più mite vi permetterà di riflettere un momento sulla vostra relazione di coppia e provare a risolvere eventuali dispute. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete prendere con le pinze i prossimi progetti da gestire. Con Mercurio e Giove negativi infatti, potreste avere qualche difficoltà di troppo. Voto - 7️⃣