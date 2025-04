L'oroscopo della giornata di lunedì 14 aprile prevede una forte concentrazione per lo Scorpione, che sarà capace di prendere sempre la giusta decisione, mentre il Leone potrebbe sentirsi in cerca di ammirazione. Mercurio aiuterà il Toro a comprendere gli impegni che ha da gestire, mentre i Pesci avranno strada spianata sul lavoro.

Previsioni oroscopo lunedì 14 aprile 2025 e classifica

Ariete: la nuova settimana inizierà un po’ a rilento per via di questo cielo poco incisivo, ma non preoccupatevi: la situazione andrà lentamente a migliorare. Se ci saranno tensioni, affrontatele con calma.

Nel lavoro siate decisi nelle vostre mansioni, evitando di avere spesso dei ripensamenti. Voto - 7️⃣

Toro: il sostegno di Mercurio in sestile vi aiuterà a comprendere meglio i vostri impegni professionali. Il pianeta Marte invece vi spingerà a metterci più energia in quel che fate. In amore non esiterete a mostrare i vostri sentimenti grazie a Venere, ma con la Luna in opposizione a volte potreste essere fraintesi. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali ancora una volta poco soddisfacenti per voi nativi del segno. Queste stelle non vi daranno molte occasioni romantiche. Avrete bisogno di fare qualcosa che possa stravolgere in positivo il vostro legame. Nel lavoro dovrete rivedere le vostre priorità, ma soprattutto, non dovrete forzare alcune situazioni che poi non saprete come gestire.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale coinvolgente e dinamica in questa giornata di lunedì. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, regalandovi piacevoli occasioni per sentirvi più vicini alla vostra anima gemella. In ambito lavorativo lasciate che la creatività prenda il vento, e i buoni risultati verranno da sé.

Voto - 9️⃣

Leone: la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe farvi sentire distanti dalle persone che amate. Sarete in cerca di ammirazione, ma potreste farlo nel modo sbagliato. Nel lavoro potreste sentirvi in ritardo con alcune mansioni, ma non vi preoccupate: presto alcune situazioni si sbloccheranno. Voto - 6️⃣

Vergine: Venere in opposizione al vostro segno zodiacale vi renderà più vulnerabili in amore, ma in questa giornata la Luna vi darà una mano a mantenere una discreta stabilità.

Se siete single prendetevi un po’ di tempo per comprendere cosa volete da una relazione. Nel lavoro la mente vagherà nei vostri progetti, faticando molto a prendere una direzione chiara. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale discreta all'inizio di questa settimana. Queste stelle non saranno particolarmente influenti, ciò nonostante sarà comunque possibile godere di una buona relazione di coppia. In quanto al lavoro sentirete il bisogno di fare ordine mentale, e cercare di dare una direzione ad alcune vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: vi sentirete davvero vicini alla vostra anima gemella in questo periodo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà possibile costruire un rapporto sincero e affiatato.

Se siete single troverete una forte connessione con una persona per voi speciale. In quanto al lavoro le vostre capacità non passeranno inosservate. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di lunedì non molto esaltante in campo amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner continuerà a non essere così affiatato, complice il pianeta Venere in quadratura. Sul posto di lavoro vi sentirete in ritardo con alcune mansioni, e sarà necessario cercare di recuperare terreno. Voto - 6️⃣

Capricorno: le vostre scelte finanziarie si riveleranno proficue in questo periodo grazie al sostegno di Mercurio, portatore di buone idee. I vostri progetti andranno avanti, con risultati davvero soddisfacenti. In amore la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di godere di tutto il bello che ci sarà del vostro rapporto.

Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale in lieve calo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, fate attenzione a possibili incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella. In ambito professionale non abbiate fretta: questo sarà il momento di valutare alcune importanti decisioni con calma. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete la strada spianata in campo professionale. Con Marte e Mercurio in buon aspetto, sarete diretti e precisi nei vostri progetti, capaci di mettere insieme risultati da primo della classe. In amore ci penseranno la Luna e Venere a regalarvi piacevoli emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣