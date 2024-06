L'oroscopo della giornata di sabato 29 giugno vedrà la Luna amica dei nativi Ariete, che dimostreranno maggiore cura per la persona che amano, mentre i Pesci saranno capaci di fare buoni passi avanti nel lavoro. Una parata di stelle favorevoli permetterà ai nativi Cancro di dare inizio a uno splendido weekend, mentre Vergine riuscirà a essere seria e disciplinata al lavoro.

Previsioni dell'oroscopo sabato di 29 giugno segno per segno

Ariete: l'ultimo weekend di giugno inizierà con la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale. Cercherete di avere maggiore cura della vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura dal segno del Cancro, il vostro modo di amare non sarà sempre così efficace.

In ambito professionale non sarete sempre d'accordo con le decisioni altrui, ma anche le vostre idee non sempre funzioneranno. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Toro: configurazione astrale equilibrata in questa giornata di sabato. Con Venere in sestile dal segno del Cancro, sarete capaci di costruire una relazione di coppia affiatata e piacevole, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale giocherete bene le vostre carte, mettendo sul piatto buone idee che, grazie a Mercurio in buon aspetto, porterete a termine con successo. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Gemelli: sfera sentimentale solida e appagante in questa giornata di sabato. Single oppure no, la Luna metterà in mostra la vostra bontà e sensibilità nei confronti della persona che amate.

Avrete modo di sentirvi più vicini e costruire una relazione più intima. In ambito lavorativo avrete buone idee per i vostri progetti, che potrebbero portarvi lontano se gestite bene. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: questa parata di stelle favorevoli non potrà che rendere eccellente questa giornata di sabato. In amore Venere illuminerà il vostro rapporto con momenti di perfetta intesa.

Se siete single la vostra allegria contagiosa potrebbe portarvi a conoscere nuove persone. Sul fronte professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti. Con Mercurio in congiunzione, non vi lascerete sfuggire nemmeno un dettaglio. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Leone: giornata di sabato positiva per voi nativi del segno.

La Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete vi spingerà a mostrare la parte migliore di voi con la persona che amate. Se siete single sarete abbastanza seducenti da rendere questa giornata movimentata e interessante. In ambito lavorativo la collaborazione sarà un punto fondamentale per gestire al meglio le vostre mansioni. Amore - 8 Lavoro - 8 Lavoro - 8

Vergine: la posizione favorevole di Mercurio renderà questa giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. La vostra serietà e disciplina vi spingerà a gestire i vostri progetti con impegno, nel tentativo di trovare idee davvero interessanti. Sul fronte amoroso godrete della buona posizione del pianeta Venere, che vi spingerà a dare una svolta più romantica alla vostra relazione di coppia.

Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 7

Bilancia: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, questo inizio di fine settimana non sarà dei migliori per voi nativi del segno. Single oppure no, alcune incomprensioni di troppo vi spingeranno a prendere le distanze dalla vostra fiamma. In campo professionale le state provando tutte per trovare soluzioni alternative ai vostri progetti, ma con questo cielo non sarà affatto facile riuscire a emergere. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Scorpione: periodo stabile e piacevole per voi nativi del segno in questa giornata di sabato. Il pianeta Venere porterà buone emozioni da condividere con la persona che amate. Se siete single la vostra voglia d'amare si farà sentire particolarmente.

In campo professionale Marte in opposizione sarà sintomo di stanchezza, ciò nonostante non vi fermerete. Amore - 8 Lavoro - 7 Lavoro - 8

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in trigono in questo sabato di giugno. L'astro argenteo vi permetterà di mettere in risalto i vostri sentimenti, e dare vita a un rapporto più movimentato e romantico, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Sul fronte lavorativo dimostrerete impegno in quel che fate, ma non sempre i risultati potrebbero rispecchiare le vostre aspettative, complice anche il pianeta Giove in opposizione. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: giornata di sabato difficile per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto, che andranno a frenare l'intesa con la vostra anima gemella.

Anche voi single non sarete così attivi in campo amoroso, preferendo concentrarvi su altro. Sul fronte professionale meglio non avere grandi pretese in questo periodo, considerato anche la scarsità di idee. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Acquario: previsioni astrali positive in questa giornata di sabato. L'astro argenteo sarà in sestile dal segno dell'Ariete, portando maturità e romanticismo a sufficienza da poter dare vita a un inizio di weekend movimentato. Attenzione però a non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro porterete avanti le vostre idee con impegno, ma dovrete anche mettere in considerazione eventuali rischi. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: sfera sentimentale appagante nel corso di questo sabato.

La vostra relazione di coppia si rivelerà affiatata a sufficienza da poter vivere bei momenti con la persona che amate. Sul fronte professionale avrete voglia di mettervi in gioco. Mercurio in trigono porterà buone idee, ma attenzione a non essere azzardati considerato Giove in quadratura. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7