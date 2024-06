L'oroscopo della fortuna di mercoledì 26 giugno è eccezionalmente positivo per i nati sotto i segni d'Aria, come il "risparmiatore" Acquario, che si troverà al primo posto della classifica. Il segno della Bilancia e della Vergine faranno un bel salto in avanti. Sagittario potrebbe essere molto disattento e causare qualche errore.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: belle energie per i Gemelli

1° Acquario: i guadagni potrebbe aumentare. Avrete una fortuna decisamente soddisfacente anche sul piano affaristico. Riuscirete a risparmiare in modo molto più significativo rispetto alle giornate precedenti.

Continuate così.

2° Vergine: sarete generosi e affabili sul lavoro. Ora più che mai avrete la determinazione necessaria per affrontare a viso aperto quei progetti che fino a poco tempo fa erano quasi fuori dalla vostra portata.

3° Capricorno: l'essere volenterosi in questa giornata vi darà non soltanto delle forti soddisfazioni, ma farà progredire la vostra carriera. Finalmente potrete concedervi qualche sfizio che in questo periodo non era affatto scontato.

4° Gemelli: in arrivo un'energia che andrà al di là di ogni limite, che stupirà tutte le persone che lavorano con voi e che potrebbe anche farvi guadagnare qualcosa in più rispetto al solito. Non avrete contrasti che possano rallentarvi.

Sovraccarico di lavoro per Pesci

5° Bilancia: le questioni economiche troveranno una stabilizzazione che renderà possibile anche la realizzazione di qualche sogno nascosto. La compatibilità con i colleghi sarà determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6° Toro: concedervi un po' di riposo non comprometterà il lavoro, anzi, potrebbe essere necessario ricaricare le batterie per poter ripartire più carichi di prima.

Tenderete al risparmio e alla parsimonia nelle spese essenziali.

7° Ariete: avrete delle belle idee da mettere sul tavolo lavorativo, ma la fortuna potrebbe non essere così gentile da assistervi senza qualche problema o contrattempo. Fate attenzione a qualche piccola spesa di troppo che non riuscireste a sostenere in un prossimo periodo.

8° Pesci: il lavoro si farà più pesante, ma non per questo avrete intenzione di demordere. I risultati vi sproneranno a fare sempre meglio. Evitare di spendere troppi soldi sarà indicato per mantenere la vostra situazione economica attuale.

Poche tensioni per Cancro sul lavoro

9° Scorpione: incrocerete qualcuno sul lavoro che potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote, o semplicemente farvi innervosire per un nonnulla. Un equilibrio interiore saldo sarà ottimale per affrontare un nervosismo abbastanza controproducente.

10° Leone: la creatività purtroppo potrebbe cadere vertiginosamente, e in questa giornata potreste non essere in grado di recuperarla e utilizzarla sul posto di lavoro. Darete molto in termini di produttività, ma in questo momento la fortuna non sarà sempre dalla vostra parte.

11° Sagittario: scoprirete qualche piccolo errore a cui riuscirete a porre rimedio, ma con grandi difficoltà. Purtroppo chiedere una mano non sarà fattibile per alcune questioni lasciate in sospeso e che non avete ancora saldato.

12° Cancro: la mole di lavoro potrebbe essere tale da dover sacrificare molto del vostro tempo libero. Però avrete una serata molto tranquilla e senza troppe tensioni.