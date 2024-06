Nell'oroscopo di martedì 25 giugno i nativi Leone potrebbero essere più severi dal punto di vista sentimentale a causa della Luna opposta, mentre i Gemelli saranno molto attenti alle regole in ambito amoroso. L'Ariete dovrà essere cauto nelle spese, mentre Mercurio porterà buon senso e idee proficue per i nativi Pesci.

Previsioni oroscopo martedì 25 giugno 2024 segno per segno

Ariete: la giornata di martedì sarà tutto sommato discreta grazie alla Luna in buon aspetto, ma comunque complicata. Venere in quadratura non sarà così clemente con voi, per cui sarà necessario avere pazienza e comprensione.

Sul fronte professionale dovrete fare attenzione alle spese, perché non sempre potreste avere risorse a sufficienza per gestire i progetti in corso. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Toro: la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario metterà squilibrio nella vostra vita sentimentale. Nonostante Venere sia in sestile, il rapporto con la persona che amate non sarà sempre così affiatato. In campo professionale questa giornata potrebbe riservarvi delle sorprese e occasioni che non dovrete lasciarvi sfuggire. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: ottima giornata per voi grazie a questo cielo sereno. Soprattutto in amore, presterete particolare attenzione alle regole, al fine di compiacere e rispettare il partner.

Se siete single questa vostra osservanza alle regole potrebbe richiedere più tempo per fare conquiste, ma getterà le basi verso un rapporto più forte. In ambito lavorativo avrete le idee chiare per i vostri progetti, ma attenzione a non dare tutto per scontato. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: sfera sentimentale gradevole in questo martedì di giugno.

Cuori solitari o meno, sarete intriganti e seducenti, con momenti davvero interessanti con la vostra fiamma, tutti da vivere. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata abbastanza tranquilla, ma proficua a sufficienza da garantirvi discrete soddisfazioni. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario potreste essere un po’ troppo severi nei confronti della persona che amate.

Attenzione dunque al vostro modo di fare, a volte un po’ troppo rigido. In ambito lavorativo mettete da parte le distrazioni e cercate di concentrarvi maggiormente su quelle cose che contano davvero. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Vergine: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di martedì. Vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate, costruendo un rapporto molto intimo, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti con soddisfazione, con idee sempre innovative da applicare ai vostri progetti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Bilancia: giornata di martedì che vedrà la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario. Certo, Venere sarà ancora negativa nei vostri confronti, ciò nonostante cercherete di vivere il vostro rapporto con maturità.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete rivedere meglio alcuni progetti poco chiari. Attenzione dunque a come deciderete di investire le vostre risorse. Amore - 7 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Scorpione: sfera sentimentale altalenante per voi nativi del segno. Con la Luna in quadratura il vostro romanticismo potrebbe non essere così efficace, anche a causa di alcune incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte professionale riuscirete a cavarvela davvero bene. Con Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro, i vostri progetti andranno avanti senza intoppi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Sagittario: la Luna in sestile dal segno dell'Acquario vi renderà più sensibili nei confronti del partner, spingendovi a provare sentimenti più forti.

Se siete single fare nuove conoscenze porterà tanto buon umore in voi. Nel lavoro sarà sufficiente non essere troppo sotto stress per riuscire a gestire bene i vostri progetti. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: non sarà una giornata così romantica per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà influenzato da Venere in opposizione. Non aspettatevi dunque momenti di particolare intesa. Per quanto riguarda il lavoro sentirete il bisogno di entrare in azione e dare il vostro contributo, ma dovrete anche saper riconoscere i vostri limiti quando necessario. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna in congiunzione al vostro cielo. Single oppure no, sarà una bella giornata per vivere una relazione appagante e piacevole, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale dovrete lavorare a fondo per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro porterà buon senso e idee proficue per i vostri progetti, che potrebbero portarvi lontano. In campo sentimentale Venere accenderà la vostra relazione di coppia, rendendola più coinvolgente e romantica. Se siete single sarete circondati da persone che ci tengono a voi. Sentitevi fortunati delle conoscenze che siete riusciti a costruire nel tempo. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 7