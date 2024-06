L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 giugno 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni per i segni della seconda sestina zodiacale. In generale assisteremo all'entrata della Luna dapprima in Scorpione, poi in Sagittario e infine nel segno del Capricorno. Andiamo ai dettagli svelando la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. L'Oroscopo settimanale preannuncia un periodo discreto. La settimana in generale sarà positiva, ma dovete stare attenti agli imprevisti.

In amore, tutto rientrerà nella routine abituale; nelle relazioni di coppia dovrete dedicare più tempo al legame sentimentale per recuperare alcune buone abitudini. I single dovranno avere più fiducia in sé stessi e curare il proprio aspetto e atteggiamento per cogliere opportunità interessanti. Molti pianeti saranno a vostro favore: potreste fare l'incontro della vostra vita. Nel lavoro, avrete l'opportunità di concludere affari prima del weekend o avviare trattative da terminare entro l'anno. Determinazione e fortuna saranno dalla vostra parte.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 17, mercoledì 19;

★★★★ martedì 18, giovedì 20, venerdì 21;

★★★ sabato 22 giugno;

★★ domenica 23 giugno 2024.

♏ Scorpione: voto 8.

Le previsioni astrologiche indicano una settimana assai positiva e interessante, soprattutto per quanto riguarda sentimenti e amicizie. In amore, troverete un'idea geniale per risolvere i problemi di coppia, riconsiderando il vostro punto di vista. Questo approccio semplice vi riporterà serenità e voglia di amare. I single trascorreranno un periodo rilassante, accantonando le preoccupazioni quotidiane e ristabilendo l'equilibrio interiore.

Affronterete la vita con nuova energia. Nel lavoro, la vostra produttività avrà un significativo aumento, poiché non siete persone che si fermano davanti agli ostacoli, ma date il meglio di voi quando gli altri si fermano.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno lunedì 17 giugno (Luna nel segno);

lunedì 17 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 18, giovedì 20;

★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, sabato 22;

★★★ domenica 23 giugno.

♐ Sagittario: voto 9.

In arrivo sette giornata davvero promettenti, certamente all'insegna del fascino e della calma. Gli astri favorevoli dissolveranno nodi e tensioni nella vostra vita sociale e lavorativa. In amore, darete il massimo e ne sarete consapevoli. Gli astri vi supporteranno, quindi siatene orgogliosi. Single, il vostro destino vi aspetta in luoghi inaspettati, non perdete l'occasione. Il cielo stellato è pronto a offrirvi nuove opportunità. Nel lavoro, le energie a disposizione garantiranno ottimi risultati. Puntate su una fase creativa mantenendo alta la concentrazione.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno mercoledì 19 giugno (Luna nel segno);

mercoledì 19 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 18, giovedì 20;

★★★★ lunedì 17, venerdì 21, sabato 22, domenica 23.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

L'Astrologia in vista della prossima settimana prevede un periodo tranquillo ma un po' lento rispetto alle aspettative. Non sprecate le opportunità che si presenteranno, prendete decisioni sagge. In amore, mettete tutto il vostro impegno per far funzionare il rapporto a cui tenete, affrontando la vita di coppia con maggiore consapevolezza. La giornata di sabato porterà malizia e fortuna, facilitando incontri amorosi. Single, la vostra vita sociale necessita di una svolta: dedicate tempo a voi stessi e cercate nuove amicizie o rinnovate quelle vecchie. Nel lavoro, le stelle vi renderanno brillanti, socievoli e ispirati a realizzare un progetto ambizioso.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno sabato 22 giugno (Luna nel segno);

sabato 22 giugno (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 21, domenica 23;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20;

★★★ martedì 18 giugno;

★★ mercoledì 19 giugno.

♒ Acquario: voto 6.

Il primo giorno del periodo sarà per voi abbastanza monotono, poi in serata tutto tornerà nella norma, senza grandi difficoltà né particolari soddisfazioni. In amore, riceverete molte attenzioni e gentilezze non solo dal vostro partner, ma fate attenzione a non giocare con i sentimenti altrui. Nella vita di coppia vi sentirete appagati e potrete finalmente rilassarvi. Single, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, l'ambito sentimentale tornerà a sorridervi grazie a un'avventura inaspettata. Nel lavoro, un collega potrebbe tentare goffamente di imporre il proprio punto di vista, diminuendo improvvisamente la vostra stima nei suoi confronti.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ giovedì 20, sabato 22;

★★★★ mercoledì 19, venerdì 21, domenica 23;

★★★ lunedì 17 giugno;

★★ martedì 18 giugno 2024.

♓ Pesci: voto 6.

L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno per voi del segno prevede un inizio di settimana spettacolare; piuttosto generica la parte centrale. Avrete un periodo passabile, anche se non brillante come la domenica, che sarà molto positiva. In amore, la vita di coppia sarà armoniosa e senza sorprese. Se desiderate più passione, impegnatevi a organizzare qualcosa di speciale per voi due. Single, preparatevi a diventare un punto di riferimento per i vostri amici, che vorranno trascorrere più tempo con voi grazie alla vostra allegria e vivacità. Nel lavoro, avrete energie sufficienti per affrontare un compito importante, riuscendo a organizzarvi con destrezza.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: