L'Oroscopo dall'8 al 14 luglio è pronto a svelare come sarà questa settimana per ogni segno dello zodiaco anticipando che l'Acquario sarà cavilloso e il Pesci gaudente.

Previsioni astrologiche 8-14 luglio 2024

Leone: 3 quadrifogli - Avrete momenti di riflessione durante la settimana, ma senza problemi particolari. Le stelle vi consigliano di essere voi stessi e di stare attenti alle cattive amicizie. Vivere da soli non è facile, ma nemmeno convivere lo è. Avrete giornate interessanti, con opportunità di relax. Si prevedono piacevoli uscite al ristorante o aperitivi serali in compagnia.

Godetevi l'estate.

Gemelli: 3 quadrifogli - Durante la settimana, dovrete chiudere delle questioni e prendere decisioni. Alcuni partiranno per le vacanze meritate, mentre altri rimarranno a casa. Attenzione alle opposizioni astrali all'inizio della settimana; da giovedì, con l'ingresso della Luna nel vostro segno, le cose miglioreranno. L'amore sarà luminoso, e potrete fare progetti di coppia o partecipare a un evento atteso.

Acquario : 3 quadrifogli - Sarà una settimana molto calda e vi ritroverete a sudare sette camicie. Sarete cavillosi come non mai e non sarà facile trattare con voi. Affronterete una sfida difficile, ma come guerrieri, darete il massimo. Alcuni di voi potrebbero essere in dolce attesa, prepararsi per il matrimonio o per un viaggio emozionante.

Prima del grande evento, assicuratevi di curare i dettagli. Potrebbero esserci contrasti lavorativi.

Toro: 3 quadrifogli - Luglio sarà un mese cruciale per i sentimenti, le conquiste e il recupero mentale. Sarà una settimana eccellente, grazie all'influenza della Luna. Le novità saranno rilevanti e avrete un grande impatto sugli altri.

Lo spirito festivo emergerà. Aspettatevi cambiamenti lavorativi, quindi preparatevi a qualsiasi eventualità.

I segni zodiacali con settimana di alti e bassi

Cancro: 4 quadrifogli - La settimana sarà importante, con il fine settimana che vi vedrà brillare. L'amore si chiarirà e le questioni irrisolte emergeranno. Un legame forte si basa su una buona comunicazione.

Anche chi ha una relazione a distanza potrebbe realizzare il suo sogno d'amore. Nel lavoro, potrebbe esserci ancora qualche problema. Fisicamente, potreste sentirvi appesantiti, poiché il vostro appetito è cambiato ultimamente.

Bilancia: 4 quadrifogli - Tendete a distrarvi durante il lavoro, forse a causa dei social o delle notifiche. Questa settimana potrete decidere di regolarvi. "Patti chiari, amicizia lunga" è il vostro motto. Le cose non vanno sempre come programmato, ma con buone abitudini e impegno, raggiungerete molte soddisfazioni. Il weekend sarà intenso, e qualcuno finalmente sarà in vacanza. Avrete occasioni da cogliere al volo.

Capricorno: 4 quadrifogli - Le previsioni astrologiche indicano uno stato di profonda beatitudine la prossima settimana.

Riuscirete a riorganizzare la vostra vita grazie a un'intuizione efficace. L'amore, la famiglia, il denaro e il lavoro andranno bene. Potrete liberarvi delle preoccupazioni che vi hanno tormentato a lungo. Organizzatevi in anticipo per un agosto ricco di emozioni. Avrete motivo di sorridere grazie a una bella notizia.

Ariete: 4 quadrifogli - In fase oscillante. Qualcosa potrebbe non andare come previsto nei prossimi giorni, forse una transazione economica o un ordine in ritardo. In questi casi, fate il meno possibile, poiché sarete agitati e nervosi. L'amore sarà un ottimo calmante. Potreste prendere una pausa dal traffico cittadino e rifugiarvi in una zona collinare o marittima. I single avranno l'opportunità di conoscere nuove persone, ma i fuochi d'artificio arriveranno in agosto.

I migliori segni

Scorpione: 5 quadrifogli - Grazie alle esperienze passate, avete imparato a risolvere i problemi e ad accettare gli imprevisti della vita. In questa settimana otterrete la rivincita desiderata, chiudendo situazioni spinose. Tornerete a vedere chiaramente nei rapporti sentimentali e lavorativi. Non dovrete più preoccuparvi, poiché ogni conto verrà saldato. Evitate di tuffarvi subito in nuove relazioni; prendetevi il vostro tempo.

Pesci: 5 quadrifogli - La prossima settimana sarà ricca di idee e opportunità. Sarete gaudenti. Nulla vi sarà precluso: potrete fare proposte, richieste e dichiarazioni d'amore. Per mantenere alta la concentrazione sul lavoro o nelle faccende domestiche, concedetevi dei premi a fine giornata.

Qualcuno potrebbe voler cambiare look, ma è meglio aspettare settembre. Attenzione alle scottature; non perdete la cognizione del tempo.

Sagittario: 5 quadrifogli - Quest'estate sarete al top, quindi vivete senza preoccupazioni. Mercoledì sarà un giorno di riflessione: dovrete prendere decisioni importanti su una questione personale. All'orizzonte c'è una partenza o un ritorno; in entrambi i casi, evitate luoghi affollati. Nel weekend, godrete di momenti preziosi con le persone che amate.

Vergine: 5 quadrifogli - L'amore tornerà ad essere in sintonia e vi sentirete meravigliosamente. Chi è single dovrebbe darsi da fare, poiché il partner ideale è vicino. Alcuni imprevisti potrebbero farvi perdere la calma, ma è importante mantenere il controllo per evitare errori. A parte ciò, tutto andrà bene, con una buona forma fisica e mentale. Ci saranno movimenti economici, sia in entrata che in uscita.