L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì 14 giugno. In analisi la sestina relativa alla tranche zodiacale compresa da Bilancia a Pesci. In questo frangente a gongolare, visto il periodo ottimale, è la Bilancia, interessata dall'ingresso della Luna nel segno. Periodo decisamente positivo anche per quelli dello Scorpione e dell'Acquario.

Previsioni astrologiche del 14 giugno da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Giornata meravigliosa. Il periodo sarà molto positivo sotto tutti gli aspetti. La Luna, che entrerà nel vostro settore proprio questo venerdì, riaccenderà la passione in più di qualche rapporto sentimentale.

In campo affettivo inoltre, sarà una delle giornate migliori del periodo. Periodo ottimo anche per le relazioni familiari e nei confronti delle amicizie più strette: sarete amati, coccolati e forse anche un po' invidiati. Per i single, sarà una giornata da sogno, grazie alle favorevoli alleanze celesti di Luna. Occasioni irripetibili favoriranno corteggiamenti inaspettati. Nel peggiore dei casi, avrete la possibilità di conoscere una persona davvero intrigante. Nel lavoro, giornata gratificante. Saprete rimettervi in gioco e ottenere successi.

Scorpione: ★★★★★. Partirà e proseguirà a tutta velocità questa parte terminale dell'attuale settimana, regalando soddisfazioni sia in amore che nel lavoro.

In amore, siete pronti a sintonizzarvi sulla lunghezza d'onda del partner? Non rinunciate a mostrare la profondità dei vostri sentimenti, anzi, impegnatevi al massimo per renderli tangibili e comprensibili. Se siete in coppia da molto tempo, cercate di eliminare le cattive abitudini: la parola d'ordine è "intraprendenza". Per i single, tornerete finalmente in forma, pimpanti e pronti a brillare.

Probabilmente merito del vostro fascino irresistibile: cosa aspettate, datevi da fare! Nel lavoro, avrete maggiore autonomia decisionale, il che darà una spinta in più per migliorare alcune situazioni.

Sagittario: ★★. In arrivo un periodo abbastanza stagnante, con uno stallo molto difficile da superare. Gran parte dell'Astrologia non sarà a vostro favore, inutile sperare: le stelle in questo caso invitano alla calma e alla concentrazione, cercando di evitare rischi connessi a eventuali distrazioni o facilonerie inutili, in ogni cosa.

Diciamo che in molti potrete contare solo su due stelle, sarà tutto in salita. In amore, certe divergenze nella coppia potranno essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi comuni. Mai dare per scontato certe cose. Alcuni single invece, farebbero bene ad affidarsi ai consigli di una persona che vede le cose in modo obiettivo. Nel lavoro, mettete in luce le vostre migliori qualità e lasciate morire d'invidia certi colleghi.

Oroscopo e stelle da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, capace di dare persino discrete soddisfazioni. Questa parte della settimana non sarà affatto da sottovalutare: pensate a chi sta peggio e consolatevi! In ambito sentimentale non è quasi mai facile, a volte vi sono salite ripide, cercate di assumere un atteggiamento conciliante.

Tenete soprattutto lontani i fantasmi del passato per godere pienamente il presente con la persona che amate. Single, sarà una giornata superlativa, con la realtà che supererà anche eventuali pronostici positivi. Lasciate che il destino faccia la sua parte e intanto evitate che le vostre insicurezze rovinino il periodo. Potreste ricevere una proposta inaspettata da una persona che conoscete da tempo. Nel lavoro sarete sostenuti dalla buona sorte. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di concludere qualche buon affare.

Acquario: ★★★★. La coda della settimana sarà caratterizzata da alti e bassi, ma comunque positiva. Basterà essere un po' più sicuri di se stessi, evitando distrazioni e superficialità.

In amore state calmi: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti. Ascoltate i consigli disinteressati di un amico/a che ha a cuore il vostro bene. Fate attenzione alle persone con cui condividete cose private: potrebbero non essere sincere o invidiose di voi. Single, sarà una giornata positiva per chi è ancora in cerca dell'anima gemella. Domani o dopodomani le stelle vi indirizzeranno verso una persona che condivide i vostri interessi, fateci un pensierino. Nel lavoro, se state cercando un'occupazione, inviate il curriculum o bussate personalmente a qualche porta senza timore: potreste trovare ciò che fa per voi.

Pesci: ★★★★. Periodo buono con probabili sorprese a fine giornata. Sappiate che i semi che avete seminato cresceranno e daranno i frutti sperati.

In ambito sentimentale, la Luna tirerà fuori le vostre emozioni più belle, facendovi vivere una giornata ricca di sorprese. Qualcuno o qualcosa potrebbe farvi sorridere; forse una lieta notizia legata alla vita di coppia porterà aria nuova nella relazione. Single, qualunque cosa vi passi per la testa, pianificate con calma e buon senso ogni vostra iniziativa. Non serve rovistare il mondo intero quando la vera felicità potrebbe trovarsi vicino a voi, a portata di mano. Nel lavoro, non aspettate l'ultimo minuto per intervenire in caso di problemi. Sforzatevi di prevenire eventuali difficoltà, concentrandovi attentamente; solo così troverete buone soluzioni e ne uscirete a testa alta.