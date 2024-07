Le previsioni dell'oroscopo per lunedì 22 luglio annunciano che sarà una giornata positiva per Toro, Vergine e Bilancia, segni che occupano il podio della classifica.

Sagittario, Pesci e Leone sono invece ultimi in graduatoria, la loro 24 ore non sarà di quelle da ricordare.

Previsioni astrologiche del 22 luglio e classifica: Toro in vetta alla classifica giornaliera

1° Toro: è un ottimo momento per inseguire i vostri obiettivi. Cavalcate l'onda del successo senza curarvi di tutto il resto. La fortuna è dalla vostra parte, quindi sfruttate ogni opportunità che si presenta.

In amore, siate audaci e non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti. Sul lavoro, puntate in alto e non accontentatevi.

2° Vergine: se il vostro successo irrita qualcuno, vuol dire che state facendo bene. Non siate troppo logorroici, a volte basta poco per arrivare al punto. Buon momento anche economicamente. La vostra chiarezza e precisione vi porteranno lontano. In amore, cercate di comunicare in modo diretto e sincero.

3° Bilancia: buone nuove in arrivo sia in amore sia nel lavoro. Tuttavia, cercate di non farvi prendere troppo dagli impegni per evitare problemi. La vostra capacità di bilanciare le diverse aree della vita sarà cruciale. In amore, dedicate tempo e attenzione al partner.

Sul lavoro, gestite le vostre priorità con cura.

4° Ariete: per raggiungere i vostri obiettivi potreste urtare qualcuno, fate attenzione. L'Oroscopo vi consiglia di essere lungimiranti e ambiziosi. Non permettete che le piccole frizioni vi distraggano dal vostro percorso. In amore, cercate di essere più comprensivi con il partner e di non farvi sopraffare dalle ambizioni.

5° Scorpione: è un buon momento in amore. Ci sono sorprese in arrivo, ma siate cauti. Anche dal punto di vista finanziario ci saranno dei miglioramenti. La vostra prudenza vi aiuterà a evitare errori. In amore, lasciatevi andare alle novità senza timore, ma mantenete sempre un occhio attento.

6° Cancro: non siate troppo polemici in amore ed evitate discorsi inutili.

Spesso, per arrivare al cuore delle persone, non serve parlare tanto. Siate chiari e concisi. Sul lavoro, cercate di non impantanare le riunioni con troppi dettagli inutili ma andate dritti al punto.

7° Gemelli: l'oroscopo vi invita a essere più reattivi. Dinanzi alle critiche, non rimanete in silenzio e respingete le accuse che non ritenete giuste. Difendere le vostre posizioni è importante per mantenere la vostra autostima. In amore, non lasciate che i malintesi si accumulino, affrontateli subito.

8° Acquario: in amore, mostratevi pazienti. Ci sono novità in arrivo, ma dovrete impegnarvi per ottenere i risultati sperati. La vostra dedizione e il vostro impegno saranno premiati. Sul lavoro, mantenete la calma e continuate a lavorare sodo, anche se i risultati non sono immediati.

9° Capricorno: nel lavoro, alcuni nodi verranno presto al pettine. Concentratevi e cercate di instaurare nuovi rapporti, sia in amore sia in amicizia. Sono favoriti gli incontri. Questa è un'ottima occasione per ampliare il vostro network e per risolvere vecchie questioni. In amore, apritevi a nuove conoscenze senza timore.

10° Sagittario: giornata impegnativa sul lavoro. L'unica nota positiva potrebbe essere l'idea delle ferie imminenti. Se le avete già fatte, abbiate pazienza. Le difficoltà di oggi potrebbero sembrare insormontabili, ma con un po' di organizzazione riuscirete a gestirle. In amore, cercate di non portare a casa lo stress lavorativo.

11° Pesci: l'oroscopo vi invita a essere più sicuri di voi stessi.

Spesso vi perdete in chiacchiere futili per piacere agli altri ma dovete prima di tutto piacere a voi stessi. L'autostima è la chiave per migliorare le vostre relazioni. Sul lavoro, evitate di cercare costantemente approvazione e puntate su ciò che vi rende unici.

12° Leone: sentirete il bisogno di rilassarvi. Se non potete prendervi dei giorni liberi, cercate almeno di ritagliarvi momenti di riposo durante la giornata. La vostra energia potrebbe essere in calo sarà quindi importante trovare degli spazi per recuperare le forze.