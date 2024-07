L'oroscopo del 27 e 28 luglio è pronto a svelare come andrà questo weekend a ciascun segno zodiacale indicando che la Bilancia sarà molto spigliata e il Leone si dedicherà alle spese. Con la Luna che si accinge a transitare nello spazio del Toro, nell'arco di queste 48 ore potrebbero succedere tante cose riguardanti amore, lavoro, famiglia, benessere, soldi, amicizia. Approfondiamo le previsioni astrologiche di questo fine settimana.

Oroscopo fine settimana 27-28/7: gli ultimi in classifica

12° Vergine - Sarà difficile resistere al richiamo delle feste o delle celebrazioni, ma attenzione agli imprevisti e agli eccessi.

Dovreste darvi una calmata, ultimamente sembrate una mitragliatrice che spara richieste e pretese in continuazione. Avrete molte questioni da affrontare, ma sarebbe meglio rimandare gli impegni. Dovrete essere più oculati nelle spese. Forse state valutando di ridurre i consumi e tagliare il superfluo. La fine del mese sarà un po' instabile, ma cercate di godervi il più possibile questo fine settimana.

11° Capricorno - Scarsa energia. Vi sentirete svuotati e privi di voglia di agire. L'amore vi ha disilluso e stancato. Si tratta solo di una fase passeggera, continuate a puntare in alto e fare del lavoro su voi stessi. Dedicate l'estate allo svago, ma senza esagerare altrimenti a farne le spese sarà il fisico.

In queste 48 ore avrete modo di staccare la spina, fuggire al mare o semplicemente di dedicarvi alle vostre passioni. Una buona pizza o una cena al ristorante saprà riconciliarvi l'umore ballerino. Problemi in famiglia.

10° Acquario - Siete in attesa di un evento e qualcosa di significativo dovrebbe accadere a breve. Le stelle sono in fibrillazione.

Aspettatevi un fine settimana di caos e irascibilità. Fate attenzione a non prendervela con quella persona che non c'entra niente con i vostri problemi. Non dovreste eccedere con i vizi, anzi è tempo di darvi una bella regolata e di essere più routinari. Non usate l'estate come scusa per adagiarvi sugli allori o per giustificare il fallimento.

Chi è solo avrà molte occasioni da cogliere al volo. L'amore non ha età, quindi non fatevi troppi problemi.

9° Sagittario - Potreste prendervi del tempo in queste due giornate per fare ciò che avete sempre rinviato. Forse non sarete dell'umore giusto, ma ciò che accadrà in queste 48 ore sarà di grande insegnamento. La cosa più saggia da fare sarà prepararsi in anticipo per la settimana in entrata, che porterà novità e cambiamenti. Via libera allo shopping, ma fate attenzione a non farvi ingannare dai falsi sconti.

I segni zodiacali con weekend nella media

8° Scorpione - Alcune nubi potrebbero addensarsi su di voi in questo weekend, quindi sarà meglio evitare ogni polemica. Ogni volta che esprimete un vostro punto di vista, ricevete critiche e pareri non richiesti: portate pazienza e tagliate corto.

Dopo una settimana intensa, potrete dedicarvi al vostro benessere e godervi 48 ore di relax, a patto di tenervi lontani dai pettegolezzi e dai parenti invadenti.

7° Toro - Per avere successo in amore, è necessario mantenere una mente aperta e rispettare lo spazio altrui. Queste 48 ore saranno particolarmente concentrate sulla sfera affettiva. L'estate, generalmente, mette a dura prova i sentimenti di alcune coppie, ma se l'amore è solido, saprà superare tutte le difficoltà. Chi aspira a un avanzamento di carriera o a un cambiamento radicale nella propria vita, potrebbe trovare risposte decisive.

6° Cancro - Durante questo weekend avrete modo di rilassarvi. I vostri livelli di comunicazione saranno al centro dell'attenzione, anche se solitamente non siete molto socievoli.

Qualcuno potrebbe avere ospiti o un appuntamento speciale. In ogni caso, il divertimento non mancherà, ma sarà importante non perdere il controllo. Alcuni nati di questo segno stanno attraversando un periodo difficile, ma entro la fine dell'anno ci saranno miglioramenti.

5° Ariete - Il fine settimana del 27 e 28 luglio sarà abbastanza interessante e positivo. Apparentemente, ogni problema potrà essere finalmente lasciato alle spalle. Sono previsti incontri, cene a lume di candela e tanto divertimento. Sarà un momento ideale per riaccendere la passione e per esplorare nuovi luoghi e orizzonti rimasti inesplorati da tempo.

I migliori segni del fine settimana secondo l'oroscopo

4° Pesci - Delle opportunità intriganti si presenteranno durante questo magico fine settimana.

L'amore sarà straordinario, così come la passione e la sfera affettiva. In famiglia non ci saranno problemi particolari. Tuttavia, alcuni nati di questo segno potrebbero vivere una relazione sbagliata e, in tal caso, sarà meglio prendere le distanze il prima possibile. Aspettatevi un sabato sera come piace a voi.

3° Leone - Sarete alle prese con alcune spese e sarà un weekend interessante per concludere un accordo e rivedere i conti. Chi vive in zone turistiche dovrà evitare assembramenti: meglio prevenire che curare. Le coppie innamorate trascorreranno momenti appaganti e intensi, e anche i single avranno l'opportunità di fare nuove amicizie promettenti.

2° Gemelli - Sabato stellare. Si prevedono divertimento, buon cibo e piacevole compagnia.

La vostra estate si sta rivelando magnifica. Anche chi lavora e non può andare in vacanza si divertirà. La domenica sarà rigenerante: riuscirete a riposare adeguatamente, anche se potrebbe essere necessario sistemare casa o accogliere parenti. Non costringetevi a fare ciò che non vi piace.

1° Bilancia - Sarà il vostro fine settimana migliore dell'estate. Vi sentirete più spigliati e desiderosi di vita. Lascerete alle spalle eventuali problemi e sarete pronti a immergervi nella mondanità estiva. Chi vive un amore a distanza non dovrà cedere alla nostalgia. Possibili mal di testa o mal di denti: cercate di non esagerare con i dolci o il fumo.