L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di mercoledì 10 luglio. In analisi la sestina relativa ai segni della seconda metà della scaletta zodiacale. Sotto i riflettori la giornata coincidente con il giro di boa infrasettimanale. Tra i sei segni in rilievo, a figurare tra quelli ritenuti a massima positività, Scorpione e Pesci, considerati in classifica con cinque stelle. Periodo poco fortunato per quelli nati sotto il segno della Bilancia e del Capricorno.

Previsioni astrologiche del 10 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★.

Mercoledì si preannuncia sottotono, con una giornata piuttosto piatta e priva di stimoli. In amore, nuvole nere potrebbero apparire fin dal mattino, alcune anche minacciose. Non sarà un giorno propizio per il vostro segno: tranquillizzatevi, scacciate i pensieri negativi ed evitate discussioni inutili con il partner. Per i single, le influenze di Giove in stato dissonante per il segno vi farà sentire fiacchi e spossati, con poca propensione al dialogo. Nel lavoro, invece, le stelle saranno positive e vi inviteranno a correggere il tiro in molti campi. Evitate errori e non perdete eventuali occasioni propizie che il destino ha in serbo per voi.

Scorpione: ★★★★★. Il giro di boa infrasettimanale si presume possa portare una giornata piena di belle notizie e tanta positività.

La Luna in Vergine regalerà momenti di fortuna da cogliere al volo. In amore, è il periodo perfetto per abbracciare eventuali novità o mettere in campo nuovi propositi. Le stelle saranno dalla vostra parte, quindi esprimete liberamente i vostri sentimenti e apprezzate l’amore del partner. Perché rinunciare alla felicità quando è così vicina?

Single, preparatevi a essere travolti da venti di passione che susciteranno interesse e fascino. Sul lavoro, siate pronti a cambiamenti: cogliete al volo le cose positive che stanno per arrivare, anche a costo di qualche sacrificio.

Sagittario: ★★★★. Mercoledì positivo. La mattinata inizierà con un ritmo lento, poi migliorerà verso la fine della giornata.

Possibilità di dover affrontare qualche difficoltà: mantenete la calma. In amore, se avete una relazione stabile, vivrete momenti di media intensità e con attimi di vera gioia. In coppia, sarete più passionali e intraprendenti del solito, con la possibilità di essere travolti da una passione improvvisa. Single, vi sentirete più ottimisti e lascerete da parte le preoccupazioni quotidiane. L'incontro con una persona piacevole riporterà in molti la voglia di sorridere. Nel lavoro, come al solito: poco di tutto, ma quel poco molto gradevole.

Oroscopo e stelle del 10 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. La metà della settimana potrebbe non essere delle migliori, con un mercoledì che si preannuncia un po’ sottotono.

Alcune influenze planetarie potrebbero creare difficoltà nella vostra quotidianità, riflettendosi anche nei rapporti familiari. In amore, è importante ascoltare chi vi sta vicino, anche se a volte le loro parole possono sembrare scomode. Non scartate a priori i consigli dati in buona fede da chi vi vuole bene; cercate di tenerli a mente. Single, qualcuno cercherà di avvicinarsi a voi, però potrebbe avere la sensazione che non siate interessati: fatelo presente, per evitare malintesi. Sul lavoro, potreste affrontare una lieve crisi che potrebbe rendere la giornata più difficile. Parlatene con un collega: riuscirete a superare ogni difficoltà.

Acquario: ★★★★. Si intravede una giornata tranquilla, con una routine che scorrerà senza grandi sorprese.

Anche se non ci saranno cambiamenti significativi, potrete godere di una calma rassicurante. In amore, ci saranno momenti di dolcezza per molte coppie. L’inizio della giornata porterà un forte trasporto emotivo, percepibile attraverso piccoli gesti e attenzioni del partner. Per i single, l’umore sarà leggero e positivo, con una giornata che scorrerà senza intoppi. Sarete in grado di affrontare ogni situazione con serenità, godendo di ogni momento. Sul lavoro, è importante non procrastinare. Marte vi darà l’energia necessaria per risolvere questioni in sospeso. Approfittate per concludere ciò che avete iniziato.

Pesci: ★★★★★. Periodo ottimo. La mattinata inizierà alla grande, promettente in relazione ai sentimenti.

In amore, sarà una giornata perfetta per condividere momenti speciali con la dolce metà. Non abbiate paura di mostrare il vostro lato tenero e confidenziale; aprirvi vi farà sentire più leggeri e pieni di energia. Per i single buone notizie: potrebbe esserci un ritorno di fiamma o un nuovo incontro che farà battere il cuore più forte che mai. Sul lavoro, concentratevi prima sui compiti più impegnativi e lasciate per ultimi quelli leggeri, così da migliorare la qualità della giornata.