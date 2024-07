L’Oroscopo di venerdì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 luglio. In analisi esclusiva il filotto zodiacale inerente la seconda sestina. A tenere alta la passione in campo sentimentale, questo venerdì sarà la Luna, in entrata nel segno del Capricorno e prontissima a colorare di calde emozioni l'estate in corso. Ad avere ottime chance, negli affetti e nel lavoro, sicuramente anche Bilancia e Acquario, entrambi valutati in giornata da cinque stelle. Periodo di stallo pronosticato al segno dei Pesci, interessato da fluttuazioni astrali non troppo positive.

Previsioni astrologiche del 19 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Venerdì sarà una giornata decisamente "intrigante" per molti di voi. Le stelle vi favoriranno in ogni ambito, ma soprattutto in amore. Avrete l'opportunità di vivere momenti intensi e gratificanti con il partner (e non solo: birbantelli!), mentre i single potrebbero incontrare finalmente qualcuno di speciale con cui condividere sogni ed emozioni. In generale si consiglia di lasciare correre quelle situazioni instabili che hanno caratterizzato le giornate scorse: non ne vale assolutamente la pena. Sul lavoro molti Bilancia hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli; adesso è tempo di riordinare le idee. Mirate più a lungo termine!

Scorpione: ★★★★. Venerdì sarà una giornata molto positiva. Le stelle favoriranno le relazioni interpersonali e il lavoro. In amore, vivrete momenti di buona intesa e affetto col partner. Single, voi invece assolutamente no a ripartire da zero, sia verso le persone che nelle intenzioni. Il consiglio è quello di fermarsi un po' e riflettere: non fate troppi progetti, anzi, prendetene di petto uno e portatelo a buon fine.

Sul lavoro, la vostra intuizione e determinazione saranno premiate, permettendovi di raggiungere obiettivi importanti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 19 luglio mette sul piatto un periodo non male, anche se non certo all'altezza di una valutazione da cinque stelle. Diciamo che è sempre meglio un pronostico positivo che uno negativo (abbiamo scoperto l'acqua calda!).

La monotonia sta per lasciare il posto a qualcosa di più, questo è poco ma sicuro. Le stelle in molti casi vi aiuteranno a gestire con successo le relazioni e gli impegni lavorativi. In amore, vivrete momenti di tenera complicità col partner, mentre i single per un po' cercheranno di riordinare le idee. Sul lavoro, la vostra risaputa cocciutaggine vi porterà a ottenere a breve risultati interessanti.

Oroscopo e stelle del 19 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Venerdì sarà il vostro giorno migliore. La Luna in arrivo nel segno farà riesplodere la passione in ambito amoroso: coppie e single avvisati! La fortuna, poi, sarà dalla vostra parte permettendovi di ottenere grandi successi sia in ambito personale che professionale.

In coppia, vivrete momenti di grande complicità e sensualità con il partner, mentre i single avranno vita facile nell'approcciare persone interessanti. Sul lavoro, la vostra determinazione e il vostro impegno vi porteranno a raggiungere obiettivi ambiziosi, degni di lode.

Acquario: ★★★★★. La giornata di venerdì farà segnare una netta risalita della positività, sotto ogni aspetto. Anche per voi sarà un venerdì splendido, preludio ad un weekend ancora più bello. Le stelle vi sorrideranno, rendendo questo giorno ideale per portare avanti progetti personali e professionali. In amore, vivrete momenti di grande intesa con il partner, mentre i single avranno l'opportunità di fare al più presto nuove interessanti amicizie.

Per qualcuno già è iniziato il conto alla rovescia: una persona sta per varcare la soglia del cuore. Sul lavoro, sarete particolarmente ispirati e produttivi: presto potrete migliorare l'attuale posizione.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 19 luglio, preannuncia un periodo sottotono che presenta qualche difficoltà, almeno sulla carta. L'umore potrebbe essere altalenante e questo influenzerà i rapporti interpersonali. In amore, cercate di non essere troppo esigenti e mostratevi più comprensivi con il partner. Per i single, sarà importante non lasciarsi scoraggiare dalle recenti delusioni: chiusa una porta si apre sempre un portone! Sul lavoro, affrontate le varie incombenze con ottimismo, cercando soluzioni creative ai problemi.