L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 luglio.

In analisi la giornata di giovedì per i segni della seconda sestina zodiacale, una 24 ore che si profila molto positiva per quelli della Bilancia, valutati in classifica con cinque stelle. Periodo buono anche per Scorpione, Acquario e Pesci, mentre sarà decisamente al di sotto delle attese la giornata per Sagittario e Capricorno.

Previsioni astrologiche del 25 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo giovedì partirà e si concluderà davvero "alla grande".

Il periodo migliorerà ulteriormente con il passare delle ore, tra fine pomeriggio e sera. Il quadro astrale sarà positivo in ambito amoroso, senza disfunzioni degne di nota: pronti a gongolare? In coppia, aspettatevi gioie e sorprese che illumineranno gran parte della vita sentimentale, soprattutto se aveste in programma qualcosa di speciale. L'intesa con il partner sarà eccellente, portando buonumore e complicità. Se single, vi aspetta una giornata rilassata. Non farete che sorridere nell'attesa dell'arrivo della persona giusta. Nel lavoro, evitate di accelerare solo perché "vi sentite positivi": chi troppo vuole, nulla stringe!

Scorpione: ★★★★. Questo giovedì di prossima venuta sarà abbastanza piacevole e con piccole occasioni da sfruttare.

La grinta vi renderà prestanti nelle solite attività. In amore, invece, nonostante piccole controversie con il partner, troverete il modo di mantenere l'armonia ad un livello accettabile. Venere continuerà a proteggervi, garantendo che tutto proceda senza intoppi. Single, siate ottimisti e lasciate aperto il cuore. La serata sarà ideale per una dichiarazione romantica: potreste incontrare una persona speciale.

Nel lavoro, la giornata sarà caratterizzata da molti impegni, richiedendo concentrazione per portare tutto a termine. Volendo azzardare, qualche risultato positivo certamente lo porterete a casa.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 25 luglio mette sul piatto una giornata scarna, valutata al ribasso. Intanto, non sapendo come comportarsi, iniziate pure a prendervi cura di voi stessi, aspettando momenti migliori per fare o osare.

In amore, prima di fare polemiche, aprite gli occhi e non riversate la vostra rabbia sul partner o chicchessia: la ragione vuole sempre ascoltare entrambe le parti! Single, scoprite chi siete e cosa volete veramente, solo così troverete il vero amore. Guardate avanti e sorridete: le persone intorno a voi percepiscono il vostro umore e si comportano di conseguenza. Nel lavoro, dovrete portare a termine una situazione importante. Non sarà la giornata adatta per fare mosse azzardate.

Oroscopo e stelle del 25 luglio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In programma, almeno sulla carta, una giornata sottotono, per lo più improntata alla noia e allo stress. Evitate di commettere gli stessi errori dei giorni scorsi.

In amore, tensioni familiari e sentimenti fuori controllo caratterizzeranno la giornata. Con astri in momentanea dissonanza, qualcuno anche sotto quadratura, litigi e ripicche saranno inevitabili. Cercate di rimanere calmi: domani andrà senz'altro meglio. Single, con la Luna poco positiva, fate mente locale su ciò che desiderate mantenere stabile nella vostra vita. Nel lavoro, evitate la negligenza e curate le collaborazioni. Prestate attenzione a qualche collega invidioso.

Acquario: ★★★★. In arrivo un giovedì mediamente tranquillo, anche se con alcune situazioni ancora al limite della sopportabilità. Orientate le energie verso obiettivi raggiungibili e non fate drammi per le piccole difficoltà.

In campo sentimentale, la giornata sarà piena di impegni, ma sarete vogliosi di collaborare con partner, amici e familiari. Ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco e poi date una risposta coerente. Single, evitate decisioni sentimentali semplicistiche ma valutate attentamente le vostre prossime scelte. Nel lavoro, tutto proseguirà tranquillamente, permettendovi di tirare un sospiro di sollievo a fine giornata.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 25 luglio, promette un giro di boa infrasettimanale positivo, specialmente per chi avesse situazioni importanti da portare a buon fine. Prendetevi il tempo necessario per valutare alcune decisioni. In amore, sarà una giornata di calma e abbastanza pregna di positività.

Alcuni di voi potrebbero sentire il bisogno di dare una svolta alla vita di coppia. Fatelo, non lasciate nulla di intentato. Single, lasciatevi alle spalle la tristezza e abbracciate la positività che parte delle stelle porterà al vostro segno. Nel lavoro, sistemerete questioni pratiche: credere nelle vostre capacità sarà già una mezza vittoria.