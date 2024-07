L’Oroscopo del giorno 26 luglio è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 luglio. In verifica la sestina relativa alla serie zodiacale compresa nella seconda sestina. Questo venerdì a svettare nella zona alta della classifica, tra i sei simboli analizzati, senz'altro Bilancia, indicata al top del giorno. Ottimo venerdì anche per il segno dello Scorpione, considerato in periodo da cinque stelle. Instabilità in arrivo, invece, per quelli del Capricorno e dell'Acquario, ambedue in giornata "no".

Previsioni astrologiche del 26 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. La giornata di venerdì è prevista molto positiva, soprattutto per quanto riguarda affetti e sentimenti. Sia al mattino che al pomeriggio, vi sentirete pervasi da una forte energia e tanta voglia di sperimentare cose nuove. In amore, preparatevi a vivere momenti di dolcezza con il partner: pronti a dare e ricevere amore? Chi è già in una relazione felice, potrà rivivere momenti magici pieni di passione. Se siete single, la rinnovata fiducia in voi stessi vi aiuterà a migliorare la visuale del futuro, magari a trovare qualcuno da amare. Nel lavoro, un'ottima configurazione astrale renderà facile il periodo.

Approfittatene per portare avanti progetti ambiziosi: osate di più!

Scorpione: ★★★★★. Questo venerdì si preannuncia ottimo, in quasi tutti i settori della vita. Astri in ottima posizione per il segno regaleranno tanta positività, portando anche buonumore e disponibilità. In amore, potrebbe essere il momento di realizzare un sogno o raggiungere un'aspirazione a lungo desiderata.

In coppia, non trascurate alcun dettaglio del vostro ultimo progetto comune. Single, è il momento di cambiare e agire: guardate lontano e preparatevi a un rinnovamento globale. Nel lavoro, una buona notizia rallegrerà la giornata. Forse una nuova proposta o un'occasione imperdibile, chissà...

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 26 luglio prevede una giornata certamente alla portata, dunque non male.

In molti casi il periodo inizierà bene, con un equilibrio tra positività e negatività con vantaggio ovviamente della prima. In amore, dovrete affrontare piccole incomprensioni e dare maggiore attenzione ai rapporti sentimentali, però in alcune situazioni potreste avere un andamento abbastanza indeciso. Mantenete la calma e rivedete il vostro modo di organizzare le cose. In coppia, fate tutto il possibile per rispondere alle esigenze del partner: accettate eventuali proposte, senza polemiche. Godetevi il periodo e tutto ciò che ha da offrire. Single, evitate discussioni, presto tutto si sistemerà. Nel lavoro, non forzate la mano in questioni delicate. Organizzatevi meglio!

Oroscopo e stelle del 26 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Il periodo sarà poco fortunato sia in amore che nel lavoro? Ebbene, questo è quanto estrapolato dall'Astrologia alle effemeridi di venerdì. In generale, non avrete il solito fascino e il provvidenziale "aiutino" dalle stelle, quindi siate sicuri di voi stessi prima di agire o fare qualsiasi cosa. In amore, il giorno sarà in certi casi anche stressante, con possibili tensioni e litigi. Cercate di mantenere la calma e trovate soluzioni ai conflitti. Single, potreste sentirvi sotto pressione dalle esigenze degli altri, ma non lasciatevi scoraggiare. Recuperate energie per ripartire al meglio. Nel lavoro, sarà un momento dinamico con molte cose da fare.

Rimanete concentrati sulle priorità ed evitate di strafare.

Acquario: ★★. Questo momento della settimana potrebbe essere pieno di difficoltà e problemi da risolvere. Cercate di stare alla larga da situazioni complicate, evitando di fare cose che non vi spettano o che non riterrete rilevanti. In amore, risolverete eventuali dubbi senza causare litigi con il partner, solo con un confronto pacato. Un dialogo sincero potrebbe rimettere in sesto molte coppie in crisi. Single, i vostri sogni potrebbero non realizzarsi subito, ma non tali da farvi diventare troppo pessimisti. Un amico/a potrebbe aiutare a fare chiarezza in una situazione complicata. Nel lavoro, cercate di risolvere ciò che è impellente o poco chiaro, onde evitare stress inutili per la vostra tranquillità.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 26 luglio, prevede abbastanza positività, anche se a tratti potrebbe essere interessato da piccoli qui pro quo, seppur totalmente risolvibili. Questa parte della settimana inoltre, potrebbe essere pensierosa per qualcuno del segno. Mantenete la calma e rivedete il vostro modo di organizzare le cose. In amore, fate tutto il possibile per rispondere alle esigenze del partner e accettate le sue proposte senza polemiche. Godetevi il periodo e tutto ciò che ha da offrire. Single, evitate discussioni e scontri, presto tutto si sistemerà. Nel lavoro, non forzate la mano in questioni delicate. Organizzatevi meglio e ritagliatevi del tempo per rilassarvi.