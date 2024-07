L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 4 luglio. In analisi il filotto dei segni appartenenti alla seconda sestina. Tra i migliori ad avere un ottimo giovedì sarà l'Acquario, che sarà su di giri, insieme al Capricorno. Giornata poco performante per coloro della Bilancia e dello Scorpione.

Previsioni astrologiche del 4 luglio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Potreste sentirvi un po' giù di corda questo giovedì. Il periodo farà segnare un calo generale in molti contesti, iniziando dai soliti problemi che potrebbero persistere.

Invece di cercare di controllare gli eventi indefinibili che si manifestano intorno a voi, lasciate che accadano naturalmente e mettete da parte le abituali insicurezze. Alla lunga il periodo fa presagire una rinascita della fiducia in voi stessi. Affrontare e risolvere piccole incomprensioni con il partner potrebbe segnare la fine di un periodo difficile. Per i single, sentirsi confusi è normale, ma chiedere alle stelle se abbandonarsi all’amore è come chiedere a chi ha fame di mangiare; è intuitivo. Sul fronte lavorativo, l’ascesa verso il successo appare complessa; pertanto, sarebbe saggio non puntare troppo in alto e valorizzare ciò che si possiede.

Scorpione: ★★. In evidenza un giovedì decisamente poco positivo.

Vista la giornata sfavorevole, sarà saggio affrontare le questioni direttamente, cercando supporto solo se necessario. In amore, è importante fare ordine nei propri pensieri e considerare con serenità la relazione. Potreste sperimentare un pizzico di tensione nel rapporto di coppia nel pomeriggio o alla sera, ma questo non disturberà significativamente l’armonia esistente.

Per i single, la giornata potrebbe rivelarsi piuttosto monotona e potreste sentirvi bloccati da una lieve malinconia che ostacolerà iniziative e nuove conoscenze. Mantenetevi tranquilli e lasciate che le cose prendano il loro corso. Al lavoro affrontate gli impegni con determinazione per mantenere alto il morale. Le configurazioni astrali attuali offrono limitate opportunità, ma chi gestisce bene i propri compiti potrà approfittarne.

Sagittario: ★★★★. Giornata buona, anche se nella solita routine. Possibile anche piccole emozioni positive e momenti di tranquillità. Evitate confronti con chi vi dovesse provocare; in questo periodo, è meglio lasciar perdere. Potrebbe essere il momento giusto per voltare pagina nella vostra vita privata. In amore, si prospetta un periodo abbastanza favorevole. Il clima familiare sarà sereno, vi sentirete rilassati e aperti agli altri, senza la tensione degli ultimi giorni. Piccoli stress si riveleranno passeggeri o marginali. Per i single, c’è la possibilità che entro la fine della settimana, qualcuno di voi conquisti l’attenzione di una persona speciale. Sul lavoro, l'autodisciplina e la determinazione nel rispettare i propri principi sono ben noti.

Nei prossimi giorni, potreste decidere di fare eccezioni alle vostre regole, il che si rivelerà vantaggioso

Oroscopo e stelle del 4 luglio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Giornata ottimale in amore e al lavoro. Quadro estremamente favorevole, con l’astrologia pronta a lanciare segnali promettenti al vostro segno. Si intravede l’inizio di una fase ricca di successi in diversi ambiti, alcuni dei quali avete già cominciato a notare. In amore, per chi è già in una relazione, la giornata sarà caratterizzata da una comunicazione fluida e aperta, con buone chance a sostegno delle situazioni più intricate. Rafforzerete e arricchirete ancora di più il legame con il partner. I single si avventureranno nell’esplorazione di nuove prospettive amorose, intriganti ed elusive, che stimoleranno la curiosità e coinvolgendo profondamente.

Nel lavoro, vi dedicherete alle solite attività con impegno, dando il meglio di voi stessi.

Acquario: ★★★★★. Su di giri! Periodo particolarmente propizio, soprattutto per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Mantenete una condotta discreta, per evitare di rimanere impigliati in situazioni complesse; con questo approccio, gestirete bene ogni situazione. In amore, siate aperti a nuove esperienze. Chi è in coppia potrà godere di momenti intensi di passione e condividere varie attività, inclusi gli sport. Considerate l’idea di organizzare o almeno progettare un viaggio romantico da intraprendere nel prossimo futuro. Per i single, il suggerimento è di allontanarsi dalle relazioni illusorie e senza futuro.

Orientatevi verso persone che condividano la vostra visione e che vi apprezzino per ciò che siete veramente. Sul lavoro, se sentiste il bisogno di rompere la routine, fatelo, ma senza trascurare gli impegni.

Pesci: ★★★★. Quadro astrale abbastanza positivo. La giornata di metà settimana si presenta con un solido punteggio di quattro stelle in classifica, il che è segno di stabilità. In un mondo dove la negatività abbonda, apprezzare ciò che si possiede diventa una virtù importante. In l’amore abbiate un approccio più armonioso e comprensivo: rinvigorirà la sfera emotiva, diventando una fonte di equilibrio interiore. Questa nuova armonia favorirà un rapporto di coppia più sereno e affiatato, alimentando rispetto e interesse reciproci.

I single avranno l’opportunità di vivere esperienze eccitanti, sotto un cielo astrale particolarmente invitante: presto farete incontri stimolanti. Nel campo lavorativo, si prospetta l’arrivo di una nuova opportunità; prendetevi il tempo necessario per valutarla senza fretta.