L'oroscopo dal 5 all'11 agosto svela una settimana piena di buone notizie e novità per ciò che concerne la fortuna. Tanta buona sorte al segno della Vergine, primo in classifica. Opportunità e massima fortuna anche per Scorpione e Gemelli. Tra i segni valutati in difficoltà, a non poter contare sulla mano buona del destino, sarà il Leone, costretto a vedersela con intoppi e problemi vari.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 5-11 agosto e classifica: la dea bendata sorride anche a Bilancia

12° posto - Leone. Settimana impegnativa con intoppi quasi continui e poca fortuna.

Affronterete situazioni difficili che metteranno alla prova la vostra pazienza. Si richiede molta pazienza, soprattutto in amore, dove è necessario rispettare alcune regole fondamentali di buona convivenza. Alcune relazioni di coppia potrebbero risultare stressanti, perciò gestire eventuali problemi affettivi non sarà facile. I single, influenzati dal periodo sfavorevole saranno di umore instabile. Alcuni potrebbero reagire in modo scontroso con chiunque li contraddica. Sul lavoro non ci saranno grandi novità.

11° posto - Sagittario. Periodo difficile con poca fortuna. Le relazioni affettive potrebbero essere tese. Prendetevi una pausa se necessario e siate prudenti nei rapporti interpersonali.

Pianificate ogni situazione con cura, gestendo il tempo senza fretta. In amore, si preannuncia un periodo faticoso, con tensioni soprattutto al mattino. Potrebbero nascere conflitti con il partner, sarà importante mantenere la concentrazione. I single, sotto l'influenza negativa di astri dissonanti, saranno agitati e suscettibili, rischiando di peggiorare alcune situazioni.

Sul lavoro, ci saranno poche soddisfazioni: potreste essere messi di fronte a scelte difficili. Meglio prepararsi con soluzioni alternative.

10° posto - Acquario. Settimana complessa con molte situazioni impreviste. Alcuni imprevisti potrebbero complicare le cose. Anche nei rapporti consolidati potrebbero emergere desideri inaspettati.

Il periodo inizierà davvero molto bene, solo alla fine presenterà qualche turbolenza in amore. La situazione generale vede alcune coppie messe alla prova dalla reciproca scontrosità, cercate di riflettere e migliorare l'atteggiamento. I single dovranno affrontare responsabilità importanti e accettare le conseguenze delle proprie azioni. Sul lavoro, le tensioni accumulate potrebbero farvi dire cose di cui potreste pentirvi: mantenete la calma.

9° posto - Ariete. Settimana moderata con qualche colpo di fortuna. Alcune difficoltà emergeranno, ma niente di insormontabile. La routine quotidiana sarà intensa, specialmente a metà settimana. Prendetevi dei momenti di relax. In amore, gran parte del periodo sarà segnato da piccole tensioni, con nuvolette passeggere intente ad attraversare parte del vostro cielo.

Discussioni senza senso porteranno stress, ma se cercherete di mantenere la calma sarete già a buon punto. I single si sentiranno nostalgici, vogliosi di avere nuove occasioni amorose: calma, si presenteranno presto. Sul lavoro, mantenete il ritmo e concentratevi sugli impegni, i momenti di relax arriveranno.

8° posto - Capricorno. Una settimana caratterizzata da alti e bassi, ma nel complesso gestibile. Con fascino ed eleganza, saprete sfruttare al meglio le opportunità che si presenteranno. In amore, recupererete lentamente la serenità, e il rapporto di coppia si trasformerà in un'oasi di pace. I single, con il loro atteggiamento allegro e ottimista, attireranno l'attenzione e amplieranno le proprie conoscenze.

Sul lavoro, è il momento giusto per chiedere cambiamenti o trasferimenti: potreste ottenere riscontri positivi.

7° posto - Cancro. Per voi del segno, si prospetta una settimana tranquilla. Non ci saranno grandi colpi di fortuna o sorprese, ma neanche problemi significativi: saranno in media sette giorni di routine. In amore, sarà un periodo abbastanza discreto, in determinati giorni anche ideale, per chiarire malintesi o ristabilire una buona intesa con il partner. I single si sentiranno rilassati e pronti a dedicarsi alle proprie passioni. Sul lavoro, invece, la stanchezza si farà sentire, ma sarà solo una fase passeggera, presto tornerete ad avere idee brillanti e originali.

6° posto - Toro.

Periodo moderatamente fortunato. Alcuni giorni saranno positivi, aiutando a superare eventuali ostacoli. Chi ha questioni in sospeso dovrebbe affrontare ogni cosa con risolutezza. Le stelle vi invitano a vivere l'amore con armonia e sincerità, nonostante possibili disguidi. In coppia, sarà importante mantenere la calma e risolvere eventuali ritardi. I single sentiranno un forte desiderio di attenzione e affetto: la dolcezza sarà l'arma vincente. Nel lavoro, alcuni progetti potrebbero portare a risultati inattesi. Il successo spesso dipenderà da diverse scelte, forse dal coraggio di (ri)mettersi in gioco.

5° posto - Pesci. Un periodo con una discreta dose di fortuna. Alcuni giorni saranno favorevoli, facilitando il superamento delle difficoltà.

Chi ha questioni in sospeso dovrebbe affrontarle con fermezza. La settimana inizierà non bene sul fronte amoroso: lunedì e martedì si richiede di essere calmi e concentrati. Dichiarate apertamente i vostri sentimenti, così aumenterete fiducia e carisma nel partner. I single vedranno alcuni progetti sentimentali prendere forma e nuovi incontri all'orizzonte. Sul lavoro, la fortuna inizierà a girare a vostro favore, permettendovi di dimostrare le vostre capacità e ottenere soddisfazioni.

4° posto - Bilancia. Una settimana fortunata che, nel complesso, porterà molte soddisfazioni. Ci saranno opportunità positive da cogliere a piacimento. Solo domenica sarà una giornata di attesa, ma il resto della settimana offrirà grandi soddisfazioni.

La vita di coppia sarà fonte di soddisfazione e serenità, con ottimo dialogo e intesa. I single dovranno affrontare con determinazione eventuali criticità in ambito di coppia, imparando a cedere ai desideri reciproci. Nel lavoro, mantenete la testa alta e concentratevi sui vostri obiettivi: la tenacia vi porterà a risolvere anche i momenti più critici.

3° posto - Gemelli. Una settimana da vivere al massimo, con la fortuna come preziosa alleata del segno. Le cose andranno molto bene e potreste ricevere piacevoli sorprese. L’inizio del weekend sarà un po’ incerto, ma il resto del periodo sarà estremamente positivo, con una parte centrale tranquilla ma favorevole. La situazione sentimentale risulterà in crescita positiva, iniziando a portare buone notizie e piccole gioie.

I single troveranno conforto nella compagnia degli amici, mettendo da parte le preoccupazioni. Sul lavoro, è tempo di giocare d'anticipo: affrontate gli impegni con decisione, senza rimandare nulla, per ottenere i risultati desiderati.

2° posto - Scorpione. Quasi "en plein"! I prossimi sette giorni promettono di essere estremamente positivi. Alcuni giorni inizieranno con buone notizie, mentre altri saranno caratterizzati da numerosi colpi di fortuna. Brillanti e dinamici, saprete approfittare delle influenze planetarie per migliorare l'intesa con il partner e risolvere eventuali problemi. I single si mostreranno affascinanti e ottimisti, pronti a cogliere ciò che di buono arriverà nel periodo.

Nel lavoro, nuove proposte e opportunità interessanti si presenteranno: mantenete la lucidità e fatevi consigliare.

1° posto - Vergine. Massima fortuna in arrivo! Molte giornate saranno ricche di opportunità e momenti felici. La settimana sarà straordinaria, soprattutto per chi ha questioni sentimentali da risolvere. Affronterete le giornate con energia e ottimismo, trovando soluzioni ai problemi. Favoriti i rapporti affettivi e interpersonali. In amore, il partner vi sosterrà generosamente nelle questioni da affrontare, e nel frangente potreste raggiungere un importante successo sentimentale. I single dovranno aprirsi al dialogo per superare eventuali dissensi. Sul lavoro, i più determinati otterranno risultati gratificanti grazie alla loro forza di volontà e senso di responsabilità.