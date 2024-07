L'oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto prospetta felicità e buona fortuna. Tra coloro indicati dall'astrologia a massima positività da segnalare l'Acquario al primo posto in classifica. Il Capricorno con l'Ariete saranno altrettanto fortunati, rispettivamente al secondo e terzo posto. A chiudere il gruppo Gemelli, pronosticato con possibili problemi al lavoro.

Previsioni astrologiche della settimana dal 29 luglio al 4 agosto con classifica: ottimo periodo per Toro

12° posto - Gemelli. La settimana a cavallo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto potrebbe presentare problemi in ambito lavorativo, ma ricordate, ogni sfida è un’opportunità per crescere.

Non prendetevela se qualche collega non ricambierà la vostra fiducia, date tempo al tempo. Durante una circostanza casuale farete la conoscenza di gente simpatica: una di loro vi darà un'ottima idea, che presto realizzerete. Giornate poco interessanti dal punto di vista affettivo: che siate in coppia o in cerca dell'anima gemella, non saprete cogliere il meglio da ogni situazione, vivendo emozioni a metà. In famiglia, faticherete per ottenere l'approvazione di qualcosa a voi molto importante.

11° posto - Sagittario. Periodo di attesa, poco positiva ma certamente utile per un'introspezione e crescita interiore. La Luna e le stelle sostengono in parte alcuni vostri interventi professionali, i progetti che state seguendo procedono con passo regolare e sicuro.

Sul fronte del cuore state per ricevere una sorpresa piacevole, ma non fate il passo più lungo della gamba. In amore cogliete al volo un invito, siate spontanei e reagite d'impulso, se volete "mietere vittime". Una soddisfazione in ambito amicale completa l'opera, ciò vi farà sentire in grado di conquistare il mondo.

10° posto - Leone.

I prossimi sette giorni potrebbero essere abbastanza impegnativi, ma le opportunità da sfruttare di sicuro non mancheranno. Vi farete inutilmente confondere dalle opinioni contrastanti di amici o conoscenti, sia in campo professionale che sentimentale. È invece il momento di raccogliervi in voi stessi e lasciare che gradualmente le decisioni emergano da sole.

Cercate di dedicare più tempo al partner e fategli capire quali sono i vostri sentimenti: con un po' di serenità riuscirete a ritrovare l'intesa di sempre. Nel lavoro, prima di esporre delle nuove idee accertatevi della bontà delle stesse. Dedicate più tempo al riposo.

9° posto - Bilancia. Una settimana equilibrata, con momenti di relax e divertimento intramezzati da periodi stancanti. Grazie a un delicato gioco di incastri, che porterete avanti con determinazione, potrete definire una faccenda professionale proprio secondo i vostri desideri. E a fine settimana festeggiare con chi vi ama e con chi vi ha dato buoni consigli. No ai colpi di testa e alle decisioni improvvise: va bene che il vostro intuito non vi ha mai tradito, positivo anche il fatto che c'è molta gente disposta a darvi una mano, ma la fretta non è mai stata una buona consigliera.

Prima di dire di "sì" a una ex fiamma, assicuratevi che questa volta voglia fare sul serio.

8° posto - Vergine. Vi aspetta una settimana produttiva e gratificante, sia in amore che nel lavoro. Soddisfazioni nella sfera sentimentale e lavorativa caratterizzeranno più della metà dei sette giorni a venire. Nel rapporto con gli altri cercate di essere voi per primi a dare un esempio costruttivo. Riceverete in cambio stima e considerazione. Amori a prima vista per i single! Il partner invece merita proprio le vostre congratulazioni per i suoi prestigiosi successi passionali. Sarete ansiosi di vedere come va a finire un progetto che potrebbe trasformarsi in un ottimo affare. Una punta di stanchezza fisica a metà periodo.

7° posto - Pesci. Momenti di tranquillità e pace interiore caratterizzeranno la vostra settimana. Dopo un inizio di settimana un po' sotto tono, umore e voglia di emergere saranno in crescendo. Una notizia che aspettavate da tempo giungerà all'improvviso e finalmente avrete la conferma che non solo siete bravi, ma che le vostre idee sono vincenti. Emozioni da mille e una notte con una persona del Toro. Grazie al favore delle stelle, tutto filerà liscio come l'olio, sia che siate lavoratori dipendenti o che abbiate un'attività in proprio o giovani disoccupati in cerca di una prima occupazione. Buona la forma fisica.

6° posto - Cancro. Una settimana di relazioni interpersonali emotive. Sarà richiesta una maggior cura di sé in merito ad alcuni dettagli nel look.

Il partner avrà voglia di uscire, di conoscere gente nuova, voi di rimanere a poltrire sul divano. Sfruttate il fascino e il sex appeal che possedete per convincere qualcuno che vi divertirete di più da soli che in compagnia. Possibile una piccola vincita al lotto. Ancora un piccolo sforzo e riuscirete a portare a termine un ambito progetto relativo al vostro lavoro. Grandi festeggiamenti, in compagnia delle persone che vi vogliono bene. Attimi di felicità e grande passione.

5° posto - Scorpione. Settimana di trasformazione e rinnovamento. Favoriti i rapporti d'amicizia e non; troverete più facile parlare dei vostri sentimenti e capire quello che gli altri provano per voi. Un buon investimento inizierà a dare i suoi primi frutti, ma è ancora presto per cantare vittoria, per ora accontentatevi.

È inutile negarlo, l'hanno capito tutti che avete perso la testa per quella persona. Con la diplomazia e il senso dell'equilibrio di cui siete dotati, dichiarate i vostri sentimenti e poi lasciate che sia lui o lei a fare il primo passo. Un po' di sport per essere al top della forma fisica.

4° posto - Toro. In programma un fine luglio e un inizio agosto prosperi e ricchi di soddisfazioni. Finalmente prenderete il coraggio a due mani per dichiarare tutto il vostro grande amore a una bella persona. Come andrà a finire? Riuscirete a raggiungere il cuore di chi vorreste amare? In fondo è meraviglioso essere così sospesi, ma allo stesso tempo così coinvolti. Perfino i più timidi non riusciranno a contenere entusiasmi e passioni.

Anche se si dovessero presentare pesanti questioni burocratiche, siete abbastanza abili da farvi fronte senza difficoltà. Nell'ambito delle finanze, tenete stretto il portafoglio!

3° posto - Ariete. Un periodo energico e avventuroso vi aspetta. Possibili amicizie in arrivo tra metà o fine periodo. Desiderosi più che mai di mettere su famiglia, chiederete a chi vi ama un impegno più serio: e questa volta sarete accontentati. Al lavoro, vi verrà chiesto di fare qualche ora di straordinario: una buona occasione per dimostrare a colleghi e superiori quanto siete bravi e instancabili. Gli astri, vostri complici vi regalano simpatia e senso per gli affari: riuscirete a emergere durante una riunione di lavoro, lasciando a bocca aperta anche il più temibile dei vostri avversari.

In amore, avrete la tendenza a prendere l'iniziativa, e il partner ne sarà ben felice.

2° posto - Capricorno. Una settimana di successo e realizzazioni sia in ambito sentimentale che lavorativo. La posizione favorevole delle stelle fa proprio al caso vostro. Dolcezza à gogo, romanticismo e sogni a due, che potrebbero tradursi nella fatidica promessa d'amore eterno o nella decisione di convivere. Sintonia affettiva con chi vi ama, cercate però di non soffocarlo con le vostre piccole manie o con i vostri infondati timori di incidenti e malattie. Tanto più che ha bisogno di concentrarsi sul suo lavoro. Serata divertente con un amicizia d'infanzia. Periodo ottimo per il lavoro: in arrivo una bella novità.

1° posto - Acquario. Settimana splendida. Preparatevi a vivere un periodo pieno di gioia, fortuna e opportunità. Serenità e armonia per le coppie più stagionate, passione per quelle appena nate. Grazie alle stelle vostre complici e alla vostra insuperabile parlantina, saprete cavarvela benissimo in una situazione complicata. Anche nel lavoro i problemi volano via a tempo di record, come le cose noiose del periodo. Gli astri favoriscono incontri con persone del passato con cui avete avuto legami sentimentali o professionali.