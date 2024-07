L'oroscopo del cinque luglio prevede che il segno del Leone si sentirà fuori fase mentre la Vergine sarà battagliera, pronta ad affrontare ogni ostacolo. Di seguito tutti i dettagli con la classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche: gli ultimi classificati di venerdì 5 luglio

Capricorno - 12° - Non è da escludere qualche difficoltà. I rapporti con alcune persone, come parenti, vicini o colleghi, sono tesi. Aspettatevi un venerdì poco energico, durante il quale non avrete voglia di uscire o socializzare. Ascoltate il vostro corpo e non forzatevi a fare ciò che non vi piace.

La vostra serata ideale include relax, televisione e buon cibo.

Sagittario - 11° - Negli ultimi tempi, tutto sembra irritarvi e andare storto. In queste 24 ore, potreste dover fare delle revisioni o controllare le finanze, poiché amate tenere tutto sotto controllo. Anche se la giornata sembra negativa, potete sempre cercare di migliorarla. Basta poco per cambiare le cose e rompere la noia. Cercate di essere più disponibili con i familiari, anche se a volte vi risultano invadenti. All'orizzonte si profilano cambiamenti significativi.

Ariete - 10° - La giornata sarà piuttosto stressante a causa di un'eccessiva invadenza. Chi è in vacanza dovrà fare attenzione agli imprevisti che potrebbero complicare la giornata.

Con un'atmosfera così tesa, è meglio prevenire problemi. In ogni caso, cercate di mantenere la calma e frenare eventuali scatti d'ira. Chi non è in vacanza potrebbe ricevere novità lavorative o economiche. A fine giornata, premiatevi per l'impegno con una piccola soddisfazione.

Acquario - 9° - State facendo grandi sforzi per arrivare a fine mese senza problemi finanziari.

Finora, il 2024 è stato molto difficile e siete stati messi alla prova. Quando il mondo vi sfida, imparate a mettervi in gioco. Nella prossima settimana, le cose torneranno alla normalità e potrete andare in vacanza o cercare un lavoro migliore. Se state lavorando a un progetto promettente, mantenete alto l'interesse e la costanza.

Aspettatevi novità entro la serata.

Leone - 8° - Potreste sentirvi appesantiti e fuori fase, soprattutto perché avete corso troppo in questa settimana che ormai si avvicina al weekend. Dovrete staccare la spina e rinviare gli impegni. Siete un segno perspicace e determinato, ma in questa giornata potreste sentirvi esausti. Utilizzate questo venerdì per riposare e dedicarvi alle attività che amate.

Segni con giornata nella media

Toro - 7° - In queste 24 ore vi sentirete svagati, non avrete voglia di fare niente e questo vi porterà a commettere degli sbagli nell'eseguire i vostri compiti e doveri. È importante ritagliarsi del tempo per se stessi, specialmente se la vita è frenetica e faticosa. Non potete continuare a portare sulle spalle tutti i problemi e le responsabilità, perché rischiate di esaurirvi.

È meglio essere felici piuttosto che avere sempre ragione. In queste 24 ore, potreste trovare conforto nell'aprirvi con qualcuno e tirare fuori le emozioni represse. In famiglia, cercate di essere più indulgenti.

Bilancia - 6° - Non siete molto socievoli, per questo vi sentite a disagio in mezzo alla folla. Aspettatevi un venerdì di tregua, in cui vi sentirete meglio sia mentalmente che fisicamente. Anche se non tutte le ciambelle escono col buco, provando e riprovando si raggiunge il risultato desiderato. In amore, sarà necessario prendere una posizione chiara.

Gemelli - 5° - Durante la settimana appena trascorsa, avete affrontato scontri tra valori e priorità. Fortunatamente, in queste 24 ore, tutto tornerà alla normalità.

Qualcuno vicino a voi potrebbe confidarvi un segreto o un pettegolezzo che vi farà riflettere. Chi è in vacanza si divertirà, mentre chi è in città potrà prendersela con calma nonostante il tempo incerto. In amore, è un buon momento per gettare le basi di nuovi progetti.

Cancro - 4° - L'Oroscopo dice che per raggiungere la soddisfazione interiore, dovete investire su voi stessi. Siete un segno dotato di grande acume e spirito di sacrificio, spesso mettete gli altri al primo posto. In questo venerdì, riceverete l'attenzione che meritate da parte del partner, della famiglia e degli amici. Se c'è qualcosa che non vi piace più, liberatevene. Questa giornata favorirà le pulizie e avrete tutte le soluzioni a portata di mano.

Oroscopo giornaliero: i segni zodiacali sul podio

Pesci - 3° - L’oroscopo vi vede impegnati con le pulizie. Amate chiudere la settimana riflettendo su ciò che avete fatto, quindi vi preparate ad un weekend esplorativo. Chi potrà andare in spiaggia dovrà fare attenzione al tempo imprevedibile. L'amore farà grandi passi avanti e nessun problema minaccerà la serenità di coppia. Programmate in anticipo gli impegni della prossima settimana senza sovraccaricarvi.

Vergine - 2° - Le previsioni astrologiche vi vedranno battaglieri. Sarà un'eccezionale giornata per tentare un approccio in amore o con la famiglia e per recuperare da quanto accaduto in settimana. Tenete gli occhi puntati sull'obiettivo finale.

Mantenere il quadro generale della situazione sotto controllo vi aiuterà a capire a che punto siete nel vostro percorso di miglioramento. Se volete crescere e arrivare in cima, dovete essere aperti di mente e pronti a mettervi in gioco. La giornata potrebbe aprirvi nuovi orizzonti.

Scorpione - 1° - Sarà decisamente la vostra migliore giornata della settimana. Dopo tanto impegno, è normale sentirsi stanchi. Avrete modo di riposare e dedicarvi a ciò che più vi piace. Anche l'amore sarà intenso. Il partner vi mostrerà affetto senza invadere il vostro spazio. In famiglia, ci saranno chiarezza e serenità. La giornata sarà diversa: alcuni si intratterranno con i vicini, altri andranno al centro commerciale e altri ancora si dedicheranno alla cucina.