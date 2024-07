L'oroscopo del 7 luglio prevede una giornata fuori fase per i nati del Capricorno e smagliante per l'Acquario. La Luna in Leone renderà scattante e ruggente questo segno, oltre a movimentare le ore degli altri segni zodiacali. Di seguito tutti i dettagli con la classifica giornaliera.

Previsioni astrologiche: gli ultimi classificati di domenica 7 luglio

Gemelli - 12° - È fondamentale liberarsi da vecchi schemi ormai inefficaci. Le cose cambiano, quindi è importante reinventarsi e stare al passo con i tempi. Anche se tutto va molto veloce, imparare a fermarsi può essere molto utile.

Nelle prossime 24 ore, cercate di non rimanere indietro. Se sentite di non farcela da soli, non esitate a chiedere aiuto: così facendo, sarete anche di supporto a chi conta su di voi.

Ariete - 11° - Questo è un anno di profondi cambiamenti. Non rimanere indietro sarà la sfida principale di questa giornata calda. Da tempo, avete la sensazione di aver perso la bussola, ma forse avete solo bisogno di una pausa riflessiva. Alcuni di voi stanno affrontando questo periodo con maggiore spontaneità e rilassatezza. Sfruttate l'estate per chiarire le cose importanti.

Capricorno - 10° - Imparate a non seguire la massa e a fidarvi dei vostri pensieri. Non esiste una verità assoluta, quindi valorizzate le vostre peculiarità senza cadere nel narcisismo.

Ogni medaglia ha due facce, perché la vita si basa su questi equilibri! Nelle prossime 24 ore potreste sentirvi fuori fase.

Sagittario - 9° - Se non nutrite le vostre qualità e talenti, rischiate di perderli. Riprendetevi le vostre idee e non lasciate che altri vi dicano cosa fare. Avete il diritto di sbagliare e ritentare.

Anche se vi sentite fuori fase, presto vi riprenderete. Potreste incontrare una persona che vi ostacola senza che ve ne rendiate conto, quindi fate attenzione. L'affetto familiare sarà un conforto.

Segni zodiacali con giornata nella media

Toro - 8° - "Prevenire è meglio che curare", recita il detto, ma si può sempre limitare il danno.

Essere positivi, anche se costa fatica, vi aiuta a prendere la strada giusta e a migliorare la prospettiva. Affrontate i problemi pezzo per pezzo e troverete la soluzione. Chi lavora potrebbe sentirsi molto stanco e non avere voglia di uscire. In tal caso, prendetevi il tempo necessario per recuperare energia, considerando il recente periodo turbolento.

Pesci - 7° - L'Oroscopo di domani vi vede un po' scoraggiati, ma niente di grave! Spesso avete l'impressione che nessuno vi ascolti e non vi sentite compresi. L'egocentrismo altrui vi ferisce. Allontanatevi da chi pensa solo ai propri problemi. Ignorate le opinioni non richieste: siete capaci di pensare e agire autonomamente. Circondatevi di persone positive e stimolanti.

L'autunno porterà novità positive nella vostra vita.

Cancro - 6° - Prendete una posizione chiara: o dentro o fuori. Ogni crisi nasconde una rinascita. Avete bisogno di liberarvi dalle responsabilità quotidiane che consumano tempo, energia e denaro. Abbandonare le cose futili vi permetterà di vivere una vita più armoniosa e significativa. Non preoccupatevi di ciò che fanno gli altri, ognuno affronta i problemi a modo suo.

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche del 7 luglio vi invitano a concentrarvi sul "qui e ora". Le proiezioni sul futuro e i ripensamenti sul passato distolgono l'attenzione dal presente, che è il momento più importante. Fare pulizia nella propria vita servirà ad allontanare le persone negative e a seguire chi ha sempre parole incoraggianti.

La fiamma dell'amore può tornare a bruciare e le giovani coppie potrebbero realizzare i loro sogni. Chi è solo dovrà decidere come procedere.

Oroscopo del giorno: i segni sul podio

Leone - 4° - Distinguere cosa è giusto o sbagliato non è facile in questo periodo. In questa domenica vi sentirete scattanti e ruggenti. Investite su voi stessi, sulla vostra salute e sulla conoscenza. La vostra curiosità vi rende interessanti agli occhi degli altri. Sfidate voi stessi, superate i vostri limiti e interrompete la monotonia.

Vergine - 3° - Giornata e settimana favorevoli per nuovi progetti. Affrontare le proprie imperfezioni aiuta a migliorarsi. La fortuna ha bisogno del vostro impegno per manifestarsi.

Mettetevi alla prova, poiché tutto si può imparare investendo tempo. Cercate persone che hanno molto da insegnare. Un vecchio consiglio vi sarà utile e mostrerete gratitudine. I cuori solitari avranno buone opportunità di fare conquiste, ma evitate passi azzardati.

Scorpione - 2° - Nella vita è importante essere persuasivi e buoni ascoltatori. Chiedetevi cosa conta veramente per voi e siate autentici. "L'amore non è bello se non è litigarello", e anche con amici e familiari non mancano le discussioni. Tuttavia, cercate di controllare le parole per evitare di ferire gli altri. Presto vi troverete al centro di una discussione, ma cercate di non riaprire vecchie questioni: voltate pagina definitivamente.

Acquario - 1° - Il vostro oroscopo vi vede in forma smagliante. Amate il mare perché vi libera dai problemi quotidiani. Chi lavora desidera una vacanza, magari in una meta esotica. Partire da soli aiuta a crescere e a ritrovare sé stessi. Non fate affidamento sugli altri: contate sulle vostre forze. Presto dovrete prendere una decisione importante. Il vostro futuro sta iniziando a prendere forma!