Le previsioni oroscopo della giornata di giovedì 1° agosto annunciano l'arrivo della Luna nel segno del Cancro, che si dimostreranno più maturi nei confronti del partner, mentre piccole, ma importanti opportunità spingeranno i nati Acquario a dare di più nel lavoro. I Gemelli dovranno riflettere bene su come gestire le loro mansioni, mentre i Pesci sapranno apprezzare meglio il sostegno del partner. Il Leone avrà attenzioni verso il partner.

Previsioni oroscopo giovedì 1° agosto 2024 segno per segno

Ariete: inizierete il mese di agosto con il botto.

Questo giovedì si rivelerà particolarmente romantico per voi, pieno di momenti da vivere con la persona che amate. Se siete single affettività e bellezza saranno al centro dei vostri pensieri. Nel lavoro sarete ottimisti, dimostrando tutto il vostro impegno per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: intelligenza ed empatia non saranno il vostro forte in questo periodo. Faticherete molto a essere sentimentali con il partner quando Venere si trova in quadratura. Attenzione a non avere pretese elevate. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio in buon aspetto. Avrete buone idee in mente, riuscendo a fare piccoli avanti. Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete bisogno di riflettere bene sulle vostre mansioni in questo periodo.

Mercurio sarà in quadratura dal segno della Vergine, portando qualche piccolo imprevisto. Fortunatamente, Marte e Giove saranno dalla vostra parte, e vi daranno una mano a non commettere errori. In amore sarà una giornata amorevole per voi e il partner. Con Venere in buon aspetto dal segno del Leone, arriveranno momenti davvero piacevoli.

Voto - 7️⃣

Cancro: l'astro argenteo arriverà nel vostro segno zodiacale in questo giovedì di agosto. Sul fronte sentimentale ci saranno buone emozioni e maturità tra voi e la persona che amate. Se siete single sarete più spontanei e sociali, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro le stelle vi incoraggeranno a dare di più, ma attenzione a non essere troppo avventati in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale gradevole. Venere sarà ancora in buon aspetto e vi spingerà a essere più accorti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Marte e Giove per portare a termine i vostri progetti con successo. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo lievemente nuvoloso sopra di voi. Sul fronte amoroso la Luna sarà favorevole, e potrebbe darvi qualche piccola occasione con la persona che amate. Nel lavoro non sarete estremamente produttivi in questa giornata. Mercurio sarà favorevole, ma con Marte e Giove in cattivo aspetto non tutte le vostre idee potrebbero funzionare.

Voto - 7️⃣

Le previsioni dell'oroscopo del 1° agosto: Bilancia poco romantica

Bilancia: prima giornata di agosto positiva per voi nativi del segno. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura non sarete sempre così romantici. Per quanto riguarda il lavoro, se alcune cose non vi appariranno ben chiare, fermatevi un momento a riflettere per prendere la decisione più giusta. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in questa giornata di giovedì. Venere sarà ancora negativa per voi, ma ci sarà un'atmosfera più agevole tra voi e la persona che amate. Nel lavoro sarete aiutati da Mercurio in sestile che porterà idee interessanti per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo stabile per quanto riguarda i sentimenti.

Venere sarà benefica dal segno del Leone, e vi metterà nelle condizioni più adatte per poter stare bene insieme alla persona che amate. Sul fronte lavorativo avrete voglia di progredire e mettervi in gioco, ma questo cielo v'impedisce di esprimere al meglio le vostre potenzialità. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'Oroscopo di giovedì non sarà così piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in opposizione dal segno del Cancro, faticherete a dimostrare una buona intesa con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo sarà un periodo di sperimentazione per voi. Mercurio vi darà una mano, ma attenzione a non prendere abbagli. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che porterà interessanti opportunità in campo professionale.

Il sostegno di Marte e Giove sarà davvero prezioso per riuscire a mettere insieme importanti progetti lavorativi. In campo amoroso continuerete a faticare con la persona che amate considerato Venere in quadratura. Avrete bisogno di trovare il giusto equilibrio all'interno del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno amico del Cancro, saprete apprezzare maggiormente il sostegno della persona che amate. Se siete single nuovi incontri potrebbero entrare di prepotenza nella vostra vita e non uscire così facilmente. In campo professionale la vostra produttività non sarà ancora così elevata. Avrete bisogno di progetti davvero produttivi per poter risalire la china. Voto - 7️⃣