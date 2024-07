L'oroscopo della giornata di martedì 16 luglio vede la Luna passare nel Sagittario, segno che si dimostrerà più affettuoso nei confronti del partner, mentre il Leone ritroverà ottimismo ed entusiasmo. I Gemelli saranno meticolosi nei propri progetti, mentre i Pesci riusciranno a essere produttivi a sufficienza.

Previsioni oroscopo martedì 16 luglio 2024 segno per segno

Ariete: giornata che vi darà maggiori soddisfazioni grazie a un cielo più sereno. In amore potrete contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, costruendo un rapporto davvero intenso di emozioni.

Nel lavoro il vostro contributo sarà molto prezioso in questo periodo, e vi darà buone soddisfazioni. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: attenzione a non fare la voce grossa. Anche se la Luna non sarà più opposta, con Venere in quadratura faticherete a raggiungere una buona intesa con il partner. In ambito lavorativo non tutte le vostre idee potrebbero funzionare al meglio considerato Mercurio in quadratura. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Gemelli: previsioni che vedono l'astro argenteo in cattivo aspetto. Con il partner non ci sarà una splendida intesa, nonostante Venere sia in buon aspetto. Se siete single, conoscere nuove persone vi farà bene, ma non dovrete allontanarvi da quelle che già conoscete.

Sul fronte professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti. Con Mercurio e Giove favorevoli, sarete meticolosi e attenti a ogni dettaglio, raggiungendo buoni risultati. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: sfera sentimentale nel complesso valida. Sarà un martedì piacevole per la vostra relazione di coppia. Con i giusti sentimenti, potreste dare vita a momenti interessanti con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade.

In campo professionale la precisione e attenzione in quel che fate sarà molto importante per non commettere errori. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Leone: sarà un martedì migliore per la vostra vita sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore, e con Venere in congiunzione metterete in risalto la vostra relazione di coppia.

Nel lavoro porterete avanti i vostri progetti con entusiasmo, con risultati spesso sopra le aspettative. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: previsioni che vedono la Luna spostarsi nel segno del Sagittario. Questa giornata non sarà particolarmente appagante per riuscire a conquistare la vostra fiamma. Settore professionale nel complesso stabile. Potrebbe essere necessario un maggior impegno per poter raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: Luna e Venere sono in un ottimo equilibrio. Potrebbe essere il momento adatto per costruire un rapporto nuovo e affiatato con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non lasciarvi sfuggire alcuni importanti dettagli utili per i vostri progetti.

Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: sfera sentimentale meno coinvolgente del solito, visto che la Luna ha lasciato il vostro segno. Con Venere in quadratura dal segno del Leone, faticherete a esprimere bene le vostre emozioni con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, avrete bisogno di idee davvero valide per riuscire a mettere insieme risultati interessanti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: configurazione astrale che vede la Luna passare nel vostro cielo. Insieme a Venere sarete nelle giuste condizioni per poter vivere un rapporto affiatato e intenso di emozioni. Sul fronte professionale Giove potrebbe portare qualche imprevisto, ma con Mercurio in trigono sarete logici e razionali a sufficienza da saper gestire bene i vostri progetti.

Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: giornata nel complesso valida. Questo cielo sarà poco influente per la vostra relazione di coppia, ma in ogni caso, sarete capaci di poter vivere un rapporto abbastanza sereno. Nel lavoro avrete buone idee in mente, ma dovrete essere capaci di portarle a termine senza commettere errori. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: sarà un martedì lievemente migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in sestile, ma la pressione di Venere in opposizione sarà davvero elevata. Anche nel lavoro sarete messi sotto stress a causa di Mercurio e Marte negativi. Giove in trigono vi darà una mano, ma il successo non sarà sempre garantito. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Pesci: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe portare qualche complicazione.

Con il partner non ci sarà una perfetta intesa, ma per fortuna questo periodo non durerà a lungo. In ambito lavorativo porterete avanti i progetti con impegno, ma attenzione a non dare nulla per scontato. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6