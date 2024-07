L'oroscopo dal 22 al 28 luglio invita i Gemelli a essere più diplomatici con la famiglia. Tempi felici per i Capricorno che hanno figli e nervosi per quelli che appartengono al segno dello Scorpione. I Bilancia avranno difficoltà a conciliare vita familiare e professionale, ma il divertimento in casa non mancherà. I Vergine avranno una settimana da 8.

La settimana 22-28 luglio secondo gli astri, settore familiare e sociale: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L'atmosfera in famiglia è sopportabile sotto l'influenza cattivella di Nettuno. I vostri figli saranno particolarmente aggressivi, imbronciati e ribelli.

Cercate di minimizzare la situazione. Dovete prendere la situazione sul serio, ma non in modo tragico. Tenete bene a mente che tenete buoni rapporti con gli altri può migliorare la vostra mente e il vostro cuore: "Il ferro si affila con il ferro, l’uomo di affina nei rapporti con gli altri." (Libro dei Proverbi). Voto: 6,5

Toro – Ben sostenuti da Saturno, sarete in grado di prendere buone decisioni su delicati problemi familiari. La vostra capacità di giudizio sarà molto solida e potrete fare affidamento sul vostro buon intuito. Le persone che vi stanno attorno spesso vi rimproverano di essere rigidi e freddi. Questa volta dimostrerete che si sbagliano: dimostrerete che siete capaci di lasciar parlare il cuore, che preferite i grandi sentimenti ai principi, che abbandonerete un po' il rigore razionale a favore della vaghezza artistica: in una parola, apparirete volentieri molto più umani.

Voto: 7,5

Gemelli – Siate meno intransigenti e più diplomatici con i vostri familiari, perché Giove in questo periodo prova piacere nel seminare discordia. Evitate le discussioni, che potrebbero degenerare in un regolamento di conti. Controllate il vostro spirito stuzzicante e tenete conto della suscettibilità delle persone che vi circondano.

Sostenuti da Saturno, sarete in grado di migliorare notevolmente la vostra posizione. Sarete immediatamente ammessi in una cerchia sociale molto ristretta e proverete un grande senso di orgoglio e sicurezza. Voto: 7

Cancro – Il vostro stato emotivo potrebbe giocare brutti scherzi. Le vostre reazioni nei confronti di chi vi sta vicino saranno superficiali e la vostra mancanza di obiettività potrebbe rendervi ingiusti.

Siate molto vigili su questo punto. In campo sociale, grazie a Saturno, sarete in grado di compiere con successo passi delicati, fare richieste e cercare sostegno. Se state studiando, otterrete buoni risultati. Voto: 7

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – I rapporti con le persone che vi circondano saranno pepati. Chi vi sta vicino sarà stupito dalla vostra improvvisa severità. Marte vi renderà improvvisamente autoritari, per non dire tirannici. Fortunatamente, però, questo sfogo sarà di breve durata e migliorerete quasi subito, salvando così l'atmosfera familiare. Tutto ciò che viene dal settore sociale vi porterà calore e gioia, soprattutto se darete il meglio di voi stessi. Il vostro carattere affascinante attirerà simpatia e interesse.

Non mancheranno i piaceri e le gioie condivise. Voto: 7

Vergine – Urano porterà dei cambiamenti nei rapporti con le persone più vicine. Soprattutto non fatevi prendere dal panico: questi cambiamenti saranno probabilmente positivi e vi aiuteranno a migliorare il rapporto sia con i vostri figli che con i vostri genitori. Urano potrebbe anche avere un impatto sulla vostra casa: un trasloco o una riorganizzazione saranno all’ordine di questo periodo. Non si tratta di ritirarsi nel proprio bozzolo. Prenderete iniziative coraggiose e condurrete una vita sociale attiva. L'unica cosa che dovrete evitare è di fidarvi troppo facilmente di tutti. Voto: 8

Bilancia – A causa dei cattivi influssi del pianeta Plutone, sarà difficile conciliare la vita privata con quella professionale.

Circondati dalle persone più care, vi divertirete comunque. Grazie ai buoni influssi di Saturno, la vostra fortuna sarà particolarmente buona per quanto riguarda i contatti e i viaggi. È consigliabile privilegiare le persone nuove o di alto livello, che saranno più attente nei vostri confronti, al vostro mix di dinamismo e ottimismo. Voto: 7

Scorpione – La Luna in aspetto un po’ particolare renderà la vostra atmosfera familiare più nervosa del solito. Pianificate in anticipo, avendo prima risolto eventuali problemi domestici che potrebbero persistere. Evitate con cura discussioni di qualsiasi tipo con la vostra famiglia. Con Saturno in posizione negativa nel settore sociale, sarete più solitari del solito.

E se avete voglia di vedere gli amici, sarà più per discutere di questioni serie che per fare festa. Voto: 6

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo aspetto di Giove vi spingerà a mostrare un grande senso di responsabilità per quanto riguarda l’educazione dei vostri figli. I vostri figli sapranno dare molte soddisfazioni grazie a una maggiore disciplina e a un maggiore impegno nello studio. Sul fronte sociale, con questo aspetto solare, sarete in grado di farvi valere e di presentare un'immagine vantaggiosa. A volte, però, la vostra timidezza verrà a galla e, per reazione, tenderete a esagerare. Cercate di controllarvi e di non esagerare, per non creare inutili tensioni. Voto: 7,5

Capricorno – Gli influssi planetari di questa settimana favoriscono le relazioni tra genitori e figli.

Questo fa presagire tempi felici per i genitori del Capricorno, la cui devozione verso la prole è ben nota. Potreste provare una certa irritazione nei confronti di alcuni amici che sembrano totalmente incapaci di comprendere le vostre ambizioni. Per non creare attriti, evitate di parlare con loro di questo argomento che, in ultima analisi, dovrebbe interessare solo voi. Voto: 8

Acquario – Avrete il vostro bel da fare per superare i problemi dei vostri figli. Ma se i vostri figli sono Toro o Scorpione, godranno di buona salute e saranno molto più diligenti e docili, pur rivendicando una certa indipendenza che voi sarete restii a concedere. Voi e i vostri amici andrete molto d'accordo dal punto di vista intellettuale e arricchirete la vita degli altri.

Incontri interessanti durante i vostri viaggi. Una personalità molto coltivata vi arricchirà molto. Grazie ad alcuni amici, scoprirete altri aspetti della vita, meno materialisti, rivolti all'immaginario o allo spirituale. Voto: 8

Pesci – Nel complesso, vivrete una settimana piacevole con la vostra famiglia. I rapporti con gli anziani, e in particolare con i vostri genitori, saranno caratterizzati da una solida complicità. Incontrerete una persona affascinante e questo nuovo legame durerà un bel po’. Potrete contare su un'amicizia che vi aiuterà a realizzare alcuni dei vostri progetti. D'altra parte, non cedete ai ricatti di chi vi dice che siete la sua ultima risorsa prima di un disastro. Voto: 8