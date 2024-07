L'oroscopo della giornata di martedì 9 luglio prevede una Vergine più spensierata in amore, forte della presenza benefica della Luna, mentre il Leone riuscirà a essere più persuasivo in ambito lavorativo, ma non solo. I nativi Scorpione troveranno benessere e intesa con il partner, mentre il Capricorno avrà bisogno di distrarsi dalla propria vita quotidiana.

Previsioni oroscopo martedì 9 luglio 2024 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere si avvicina al segno del Leone, e il vostro entusiasmo non potrà che aumentare sempre di più. Single oppure no, sarà il momento di uscire da questa bolla che vi siete costruiti intorno e trovare un nuovo equilibrio.

Nel lavoro sarete mossi da Mercurio in buon aspetto, che v'inciterà a gestire le vostre idee con impegno, ma soprattutto con originalità. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: sfera sentimentale in rialzo in questa giornata di martedì. La Luna tornerà a sorridervi dal segno della Vergine. Insieme a Venere in sestile, sarete nelle giuste condizioni per sperimentare nuove emozioni. Nel lavoro serviranno buone strategie e idee adeguate per portare a termine con successo i vostri progetti. Con Mercurio in quadratura non sarà affatto semplice. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: previsioni astrali sottotono in questo martedì di luglio. La Luna in quadratura dal segno della Vergine potrebbe rendervi più suscettibili del previsto.

Prendervela con il partner o in famiglia per questioni da poco non vi sarà d'aiuto. Settore professionale nel complesso produttivo grazie a Giove, che vi darà quel pizzico di fortuna che serve per completare i vostri progetti. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: giornata di martedì ottima per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, vi sentirete fortunati e felici della vita che state conducendo, godendo di momenti felici insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale i vostri progetti stanno andando bene, ciò nonostante vi piacerebbe poter ambire a qualcosa di più sostanzioso. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Leone: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, riuscirete a essere più persuasivi nel vostro lavoro, con progetti che potrebbero rivelarsi proficui e piacevoli da svolgere.

Sul fronte sentimentale non godrete ancora di un'intesa perfetta con il partner, ciò nonostante vi sentirete abbastanza bene insieme. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete più ottimisti e spensierati, capaci di poter vivere la vostra relazione di coppia nella maniera più opportuna. Sul fronte professionale saprete gestire i vostri progetti con impegno, ciò nonostante, attenzione a non avere aspettative troppo elevate. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Bilancia: sfera sentimentale sottotono a causa del pianeta Venere in quadratura. Il rapporto con il partner continuerà a essere poco brillante. Di contro, state cercando in tutti i modi di recuperare il vostro rapporto, ma non sarà semplice.

Sul fronte professionale sarà un periodo proficuo per voi nativi del segno. Potrete contare sui mezzi giusti per poter mettere insieme buoni progetti. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: giornata di benessere e intesa per voi e la persona che amate. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, aiutandovi a godere di un rapporto più forte. Sul fronte professionale invece non sarà una giornata splendida. La creatività non sarà il vostro forte, per cui attenzione al modo in cui deciderete di investire le vostre risorse. Amore - 8 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Sagittario: configurazione astrale altalenate per voi nativi del segno. La Luna passerà in quadratura dal segno della Vergine, e potrebbe causare spiacevoli incomprensioni con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro, state lentamente costruendo buoni progetti, ma non dovrete avere troppa fretta. Riflettete bene sulle vostre decisioni. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Capricorno: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore questo cielo sarà ancora nuvoloso, anche se ancora per poco. Con la Luna in trigono però, qualcosa si muoverà a vostro favore. Il bisogno di distrarsi dalle mille difficoltà della vita quotidiana potrebbe farvi bene. Nel lavoro sarete abbastanza tranquilli, ma per i buoni risultati dovrete attendere ancora un po’. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: sfera sentimentale positiva in questa giornata di martedì. Il rapporto con il partner sarà piacevole, ma mai troppo stravagante.

Se siete single fare nuove conoscenze si rivelerà un'esperienza interessante. Sul fronte professionale avete mille progetti in mente, ma con Mercurio in opposizione non sarà facile portarli a termine. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: giornata di martedì discreta per voi. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione non sarete sempre nelle migliori condizioni per poter vivere un bel rapporto con il partner. Sul fronte professionale la buona volontà sarà di grande aiuto per gestire bene i vostri progetti e poter fare progressi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7