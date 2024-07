L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 9 luglio. Le analisi astrologiche si concentrano sui primi sei segni dello zodiaco dall'Ariete alla Vergine. Tra i simboli zodiacali più fortunati del periodo, l'Ariete che vedrà in netta ripresa l'autostima. Per il Cancro, invece, questo martedì si prospetta piuttosto stressante sul fronte amoroso.

Previsioni zodiacali del 9 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Alto l'umore e in netta ripresa l'autostima nonché l'autocontrollo, in ogni situazione o circostanza.

La sintonia di coppia, poi, senz'altro sarà alle stelle, offrendo una giornata per certe cose inaspettata, diventando la chiave per ritrovare l'intesa passionale ultimamente un po' mancata. Se siete single, approfittate dell'ondata di energia che vi circonderà per mettere a segno qualche bella conoscenza. Prosperità e fortuna saranno a portata di mano: espandete gli attuali orizzonti relazionandovi al meglio con gli altri. Gli ostacoli si dissolveranno solo se manterrete un atteggiamento positivo: tutto sarà più bello. La giornata vedrà un rapido progresso anche nel lavoro, con importanti successi e ottime previsioni per i risultati futuri.

Toro: ★★★★. Un periodo discreto si affaccia all'orizzonte.

Se siete già in una relazione di coppia, potrete approfittarne per preparare qualcosa di speciale per il vostro partner. Le stelle vi infonderanno un'energia incommensurabile, rendendo la giornata vivace e ricca di sorprese intriganti. Se siete single, vedrete amplificarsi il vostro fascino, favorendo le relazioni affettive e portando armonia e amore in ogni cosa che farete.

Prendetevi cura di voi stessi e dedicate il giusto tempo per vivere nel benessere e nella serenità, circondati dagli affetti più cari. Sul lavoro vi attendono pochi ostacoli e tanto impegno. Le prove che dovrete affrontare saranno più semplici se crederete in voi stessi e nella capacità di trovare una soluzione a tutto.

Gemelli: ★★★.

L'oroscopo prevede un martedì interessato da alcuni momenti di rabbia. Tristezza in qualche caso anche in amore: con un po' di autocontrollo riuscirete a non soccombere. Se qualche ostacolo vi sembrasse insormontabile, non demordete: avrete la forza per superarlo e, con il sostegno del partner, potrete affrontare e risolvere ogni problema. A fine giornata ritroverete voglia e serenità per guardare al giorno dopo con fiducia. Per i single, le stelle potrebbero causare distrazioni e ostacoli di varia natura, quindi è necessaria una particolare attenzione nelle relazioni interpersonali. Concentratevi su obiettivi concreti e affidatevi ai preziosi consigli degli amici. Sul fronte lavorativo, gli astri consigliano di non pensare al peggio: cercare di vedere le cose da un punto di vista ottimistico.

Oroscopo e stelle del 9 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. L'universo amoroso può diventare una fonte di stress, questo martedì, soprattutto se avete una famiglia ingombrante. Prendetevi del tempo per voi stessi e il benessere che meritate, rilassandovi tra le braccia della persona amata. Allontanate per qualche ora eventuali pensieri negativi e schiaritevi la mete con qualcosa di piacevole; qualsiasi cosa. Se siete single, non perdete mai la fiducia nelle possibilità offerte dall'amore. Mostrarsi disincantati e disillusi non vi aiuta nelle scelte della vita; pensateci prima che sia troppo tardi e cambiate il vostro atteggiamento. Sul lavoro, se ci sono stati problemi di comunicazione, sappiate che le controversie si risolvono con il dialogo.

Basta poco: un sorriso, una pacca sulle spalle e il gioco è fatto.

Leone: ★★★★. Ci sarà terreno fertile per chi desiderasse metter su famiglia o acquistare casa. Ottime prospettive anche per chi avesse idee o propositi amorosi. In coppia, uno spirito positivo vi farà apprezzare un partner sicuramente ancora innamorato come il primo giorno. Se siete single, vi sentirete più affascinanti del solito e riuscirete a vivere con armonia le nuove relazioni. Le stelle vi aiuteranno a trovare un buon equilibrio tra ciò che provate e ciò che manifesterete alla persona che vi interessa. Sul lavoro, vi mostrerete volenterosi e pieni di vitalità: le vostre idee saranno valide, ma sarà importante concentrarsi su un unico obiettivo.

Organizzatevi, gestendo al meglio ogni incombenza.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, martedì 9 luglio, annuncia l'arrivo della Luna nel vostro segno. Il quadro astrale del periodo quindi esprime grande gioia nei vostri confronti. Con la Luna nel segno ritroverete passione e intesa profonda con il partner. Complicità e passione domineranno questo nuovo martedì di luglio. Se siete single, le stelle vi porteranno una ventata di energia positiva, coinvolgendovi in situazioni che sembreranno quasi magiche. In amore, sapete bene cosa volete e come ottenerlo, perciò vi sarà davvero facile sedurre oppure lasciarsi sedurre a vostra volta. La giornata risulterà favorevole anche nel lavoro: facilissimo portare avanti impegni diversi.

Riceverete l'approvazione per un finanziamento o conferma per una iniziativa.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 luglio.