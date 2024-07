L'oroscopo della giornata di mercoledì 10 luglio vede i Gemelli un po’ pettegoli in amore, complice la Luna in quadratura, mentre i Vergine saranno piuttosto sensibili. Il Leone mostrerà dedizione in quel che fa, ma farà fatica a stare dietro alle tante cose da fare, mentre Scorpione sarà sempre disponibile e gentile con gli altri.

Previsioni oroscopo mercoledì 10 luglio 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì si rivelerà poco stimolante considerato questo cielo complicato. Le prossime giornate saranno dure per la vostra relazione di coppia, ciò nonostante, questa situazione tenderà presto a cambiare.

Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte, costruendo progetti ben pensati e proficui. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: previsioni favorevoli per quanto riguarda i sentimenti. Con Luna e Venere in buon aspetto, potrete contare su una relazione di coppia appagante e affiatata. Se siete single non avrete altre occasioni per poter conquistare la persona che amate. Nel lavoro dovrete mettervi d'impegno in quel che fate, rispettare le scadenze e fare del vostro meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Gemelli: configurazione astrale che vi vede un po’ pettegoli in campo amoroso, colpa della Luna in cattivo aspetto. Sarete amorevoli nei confronti del partner, ma il vostro atteggiamento non sarà così apprezzato.

Nel lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, distraendovi dai problemi della vita quotidiana. Giove in congiunzione poi, vi darà un po’ di fortuna. Amore - 6 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: giornata ottima per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner sarà affiatato e piacevole. Se siete single sarà un bel periodo per instaurare nuove relazioni.

Nel lavoro cercherete di essere particolarmente chiari in quel che fate. Avere una tabella di marcia ben definita vi aiuterà a gestire al meglio i vostri progetti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: periodo stabile sul fronte amoroso. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante vi permetterà di stare bene insieme alle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Sul fronte professionale avrete una particolare dedizione in quel che fate, ciò nonostante potreste faticare un po’ a stare dietro a tutte le cose da fare. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: con la Luna e Venere in buon aspetto dimostrerete una particolare sensibilità in campo amoroso. Questo mercoledì sarà particolarmente romantico e affiatato con il partner. Non vi perderete nemmeno un momento di piacere con la persona che amate. Sul fronte professionale state progettando nuove idee, che potrebbero darvi importanti soddisfazioni. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: lasciarsi alle emozioni non sarà semplice quando il pianeta Venere si trova in quadratura. Il vostro modo di amare non sempre sarà compreso dalla vostra fiamma.

Attenzione a non scatenare discussioni. Sul fronte professionale dovrete fare attenzione alle decisioni che prenderete. Nonostante Mercurio sia favorevole, la strada verso il successo potrebbe rivelarsi tortuosa. Amore - 6 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Scorpione: vi dimostrerete disponibili e gentili. La Luna e Venere vi aiuteranno a stare bene insieme al partner. Sfruttate questo periodo per costruire un legame forte, anche in vista dei prossimi cambiamenti astrali. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di soluzioni migliori per i vostri progetti. Con Mercurio in quadratura però, non sarà così facile raggiungere il successo. Amore - 9 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Sagittario: previsioni altalenanti.

Questo cielo si sta nuovamente plasmando e ci saranno alcuni momenti spiacevoli con il partner. Sarà una fase di crescita, per cui prendete con il giusto atteggiamento ogni momento insieme alla persona che amate. Nel lavoro sperimenterete nuove idee grazie a Mercurio, ma attenzione a non essere avventati considerato Giove opposto. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 6

Capricorno: la Luna in trigono dal segno amico della Vergine vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Venere sarà ancora in opposizione, attenzione a non dare per scontato il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno alcune interessanti novità, che dovrete saper sfruttare per raggiungere i vostri obiettivi.

Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Acquario: configurazione astrale discreta. Riuscirete a stabilire un dialogo costruttivo con la persona che amate, ma non sempre ci saranno momenti estremamente romantici. Sul fronte professionale Mercurio sarà in opposizione. Se alcuni progetti non funzionano come vorreste, meglio tentare altre strade. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Pesci: non sarà una giornata così appagante per la vostra relazione di coppia. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione faticherete a godere di un'intesa ottimale con la vostra anima gemella. Sul fronte professionale sarete capaci di risolvere i vostri problemi con le giuste idee, riuscendo finalmente a fare progressi. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 6