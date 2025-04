L'oroscopo della giornata di venerdì 11 aprile prevede una pericolosa ironia per i nati sotto il segno dell'Ariete, influenzati negativamente dalla Luna in opposizione, mentre lo Scorpione sarà pieno di energia e motivazione. Il Cancro non dovrà essere impulsivo in amore, mentre un po’ di confusione potrebbe aleggiare nei nativi Capricorno.

Previsioni oroscopo venerdì 11 aprile 2025 e classifica

Ariete: questo venerdì di aprile sarà impegnativo in campo amoroso. La Luna si metterà in opposizione dal segno della Bilancia, preambolo di un weekend meno affiatato per voi e per la vostra anima gemella.

Attenzione a non essere ironici nei confronti del partner: potrebbe essere pericoloso. In quanto al lavoro non sarà ancora il momento adatto per prendere decisioni importanti, che potreste non essere in grado di gestire. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favolose. In amore potrete contare su una bella Venere in sestile, che stimolerà la vostra curiosità e sensibilità nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale la precisione che ci metterete nei vostri progetti vi permetterà di fare la differenza. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vedrà la Luna dalla vostra parte. Vivrete il vostro rapporto con maggiore razionalità, cercando di riparare eventuali torti commessi tra voi e la vostra anima gemella.

Sul posto di lavoro prendete certe iniziative con cautela, anche perché con Mercurio in quadratura il vostro percorso non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Cancro: attenzione a non essere troppo impulsivi in amore, considerato il passaggio della Luna in quadratura. Venere sarà favorevole, ma la stabilità del vostro rapporto potrebbe essere messa alla prova.

Nel lavoro sarete pronti a imparare nuove cose ed esplorare nuove idee proficue. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di venerdì piacevole in amore. La Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia, aiutandovi a empatizzare al meglio con la persona che amate. Se siete single potreste trovare qualcosa di speciale in una nuova conoscenza. In quanto al lavoro avrete bisogno di trovare una direzione solida nei vostri progetti.

Al momento, state vagando alla cieca, ottenendo a volte buoni risultati, ma altre volte no. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna si allontanerà dal vostro segno zodiacale, lasciando spazio a Venere in opposizione. Il vostro umore non sarà così allegro e ottimista, e potrebbe riversarsi sulla persona che amate, causando spiacevoli incomprensioni. In quanto al lavoro passate più tempo nei vostri progetti: impegnatevi a comprendere quale strada possa essere quella giusta per voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: una bella Luna in congiunzione renderà questo venerdì di aprile molto interessante per la vostra relazione sentimentale. Riuscirete ad esaltare il vostro rapporto, mostrandovi sinceri e affiatati con la persona che amate.

Se siete single potreste trovare interesse nella vostra fiamma, ma dovrete dimostrare di essere presenti per ogni cosa. Sul posto di lavoro alcuni progetti prenderanno forma, portandovi a raggiungere buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: la vostra emotività e sensibilità si faranno sentire particolarmente grazie a Venere in trigono. Non mancheranno buone emozioni tra voi e il partner, ma anche momenti di crescita, per intensificare il vostro legame. Riguardo al lavoro, vi sentirete particolarmente motivati, pieni di energia grazie a Marte in trigono, con le carte in regola per raggiungere buoni obiettivi. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto. Il pianeta Venere sarà ancora contro di voi, ciò nonostante sarà un po’ più facile per voi riuscire a empatizzare con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di risultati migliori e in breve tempo per convincere i vostri superiori. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo venerdì di aprile potrebbe vedervi un po’ confusi in amore a causa della Luna in quadratura. Anche se il pianeta Venere sarà dalla vostra parte, attenzione a non mostrarvi particolarmente estroversi nei confronti della vostra fiamma. Sul posto di lavoro Mercurio porterà buone idee, ma dovrete prenderle con la dovuta cautela affinché possano funzionare al meglio. Voto - 7️⃣

Acquario: dopo tanto impegno e alcune difficoltà, potrete finalmente assaporare anche voi la gioia del successo. Godetevi il momento, anche perché la situazione potrebbe nettamente migliorare.

In amore la vostra fiducia e carisma nei confronti della persona che amate saranno contagiosi. Non abbiate paura di dimostrare le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che tenderà nuovamente a migliorare, ora che la Luna si troverà in posizioni più agiate. Con Venere in congiunzione, sarete attenti ai bisogni del partner e romantici al punto giusto, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro la vostra capacità di bilanciare le cose e prendere le giuste decisioni vi metterà in una posizione agiata. Voto - 8️⃣