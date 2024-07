L'oroscopo della giornata di mercoledì 24 luglio prevede i nativi Pesci raggianti in campo amoroso, spinti dal benessere della Luna in congiunzione, mentre il Toro è collaborativo. L'astro argenteo porterà un po’ di confusione nella vita sentimentale dei nativi Gemelli, mentre lo Scorpione sarà più emotivo.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 luglio 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì sarà molto piacevole per voi nativi del segno. Il sostegno di Venere si rivelerà utile per vivere un rapporto grazioso, romantico e sufficientemente maturo. In campo professionale sarete colti da una grande creatività grazie a Mercurio in trigono.

I vostri progetti proseguiranno lungo la giusta direzione. Voto - 8️⃣

Toro: periodo migliore in amore grazie alla Luna in sestile, ma i problemi con il partner non svaniranno come per magia. È evidente che qualcosa non funziona bene nel vostro rapporto, e un po’ di comprensione e pazienza saranno utili per poter superare gli ostacoli. Nel lavoro troverete il modo di collaborare con i colleghi, cercando strade migliori per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale confusionaria in questa giornata di mercoledì. L'astro argenteo in quadratura potrebbe rendere le cose con il partner più complicate del previsto. Non basterà fare i romanticoni per poter vivere un rapporto autentico.

In ambito lavorativo proseguirete lungo il percorso da voi stabilità, ciò nonostante, se necessario, valutate la possibilità di prendere strade alternative. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di mercoledì piena d'amore per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia sarà segnata dalla presenza benefica della Luna, spingendovi a vivere un rapporto abbastanza romantico, ma soprattutto maturo.

Saprete sempre cosa sarà giusto fare per la persona che amate. In campo professionale sarà un periodo importante per delineare il giusto percorso per i vostri futuri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: sarete mossi da una forte vitalità in questo mercoledì di luglio. La Luna non sarà più negativa nei vostri confronti, lasciando spazio al pianeta Venere in congiunzione.

Single oppure no, avrete molto da condividere con la persona che amate. Nel lavoro state cercando di costruire una lunga scia di successi. Non sarà un’impresa semplice, ciò nonostante fare ciò che potete. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un cielo poco brillante in campo sentimentale. Con la Luna in opposizione dal segno dei Pesci, non vi sentirete spesso a vostro agio con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. In campo professionale avrete importanti progetti da realizzare, ma il percorso verso il successo sarà lungo e complicato. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile in questa giornata di mercoledì. Godrete di un cielo sereno, che vedrà il pianeta Venere in buon aspetto.

Single oppure no, sarà un bel periodo per approcciarvi in modo più diretto verso la persona che amate. In campo professionale sarà importante prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, perché potrebbero determinare radicalmente i vostri risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di mercoledì migliore in ambito sentimentale. Riuscirete a essere più emotivi verso la persona che amate grazie alla Luna in trigono, ma avrete ancora molte cose di cui parlare per poter stare bene insieme. In ambito lavorativo avrete bisogno di maggiori risorse per poter realizzare i progetti che desiderate, cosa al momento difficile. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo in calo sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Questa giornata sarà influenzata dalla Luna in quadratura, che non sempre vi metterà nelle condizioni migliori per poter amare il partner al meglio delle vostre possibilità. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, e con Mercurio in trigono avrete sempre una buona idea da sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: la vostra relazione di coppia attraverserà un periodo florido in questo mercoledì di luglio. La Luna in sestile dal segno dei Pesci vi metterà a vostro agio, e vi aiuterà a costruire un rapporto migliore. In campo professionale farete valere le vostre idee. Nelle giuste condizioni, sarete in grado di raggiungere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: tra voi e il partner continuerà a esserci qualche peripezia da superare.

La Luna lascerà il vostro cielo in questa giornata, lasciando spazio a Venere in opposizione. Single oppure no, faticherete a sentirvi a vostro agio con le persone che amate. In ambito lavorativo entrare in competizione potrebbe rivelarsi controproducente. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di mercoledì raggiante in campo amoroso per voi nativi del segno. Il vostro modo di amare sarà particolarmente apprezzato dal partner. Se siete single non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni. Nel lavoro dovrete avere risorse a sufficienza per poter mettere le mani su progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣