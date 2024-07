Un'altra settimana è pronta a movimentare la vita dei 12 segni dello zodiaco e l'oroscopo dal 22 al 28/7 vede la fortuna baciare i Pesci. Prossimamente, l'amore seguirà una fase di rinascita per il segno della Vergine, mentre i nati Leone supereranno le proprie aspettative. Scopriamo cosa hanno in serbo le stelle in queste giornate di luglio e l'annessa classifica espressa da 3 a 5 quadrifogli.

Previsioni astrologiche settimanali al 23 luglio: gli ultimi classificati

Scorpione: 3 quadrifogli - Avete molti sogni e ambizioni, ma per realizzarli dovete mantenere lucidità e calma.

Siete un segno impulsivo, quindi evitate di aprire subito il portafoglio davanti ad offerte allettanti. Questa settimana rischiate di cadere nella trappola del consumismo. Prendetevi cura della famiglia e di voi stessi, poiché vi state trascurando. Il weekend sarà di divertimento e svago, permettendovi di spegnere le preoccupazioni.

Sagittario: 3 quadrifogli - Da questa settimana fino a fine agosto, fate attenzione agli imprevisti e alle discussioni con colleghi, partner e familiari. Le difficoltà che affronterete serviranno a rafforzare il vostro coraggio per l'ultima parte dell'anno. Tenete duro e riflettete prima di fare passi azzardati. Un vecchio amore potrebbe tornare e creare fastidi nella coppia.

Se siete sposati o convivete, evitate tradimenti e recriminazioni: prendetevi le vostre responsabilità. Non esponetevi troppo al sole, l'abbronzatura selvaggia non è più di moda.

Toro: 3 quadrifogli - Questa settimana sarà caratterizzata da caldo intenso e traffico, quindi proteggetevi ed evitate di uscire nelle ore centrali.

Consumate più frutta e verdura del solito. In vista dell'autunno, è il momento di prepararvi e di scaldare i motori. Se avete trovato qualcuno di speciale durante un lavoro part-time o stagionale, prendetevi il tempo necessario prima di dichiararvi e riflettete se siete pronti per una nuova relazione. Problemi familiari riguardanti la casa o questioni patrimoniali potrebbero emergere.

Gemelli: 3 quadrifogli - Le coppie sposate o conviventi sembrano essere in crisi. Forse la monotonia o le continue discussioni vi stanno stancando. Sentitevi sottovalutati e incompresi, desiderate supporto e comprensione. Se non riuscite a dialogare pacificamente, potrebbe essere il momento di chiudere la relazione. Non fatevi condizionare dall'età, dalla posizione o dal passato. Chi lavora vorrebbe maggiori entrate. Se non ottenete un aumento, valutate nuove opportunità.

I segni zodiacali nella media

Ariete: 4 quadrifogli - Questa settimana promette miglioramenti sentimentali. Chi è single dovrebbe aprirsi alle novità e non sottovalutare una recente amicizia. Attenzione alle spese impulsive: prima di un acquisto, chiedetevi se è davvero necessario e rifletteteci su prima di aprire il portafoglio.

Una recente perdita o un trasferimento ha sconvolto la vostra quotidianità e mente, e siete ancora in fase di recupero. Leggere potrebbe aiutarvi a guarire le ferite interiori e motivarvi a intraprendere nuove attività. Curate l'alimentazione e monitorate la pressione.

Capricorno: 4 quadrifogli - Questa settimana è ideale per fare bilanci sul piano professionale e sentimentale. La prima parte dell'anno è stata lenta e noiosa, con difficoltà anche sul lavoro. Superate ciò che avete vissuto e rialzatevi. Lamentarsi non migliorerà la qualità della vostra vita. Confidatevi con qualcuno e affrontate i problemi che vi tengono svegli la notte. Curate l'alimentazione e bevete molta acqua.

Acquario: 4 quadrifogli - Chi ha dei vizi dovrebbe fare un cambiamento e migliorare la qualità della vita.

Dentro di voi c'è il desiderio di cambiare in meglio e aprire nuovi cicli, ma se restate passivi non otterrete nulla. Smettetela di inventare scuse sul fatto che siete troppo vecchi o non avete talenti. Rimboccatevi le maniche e insistete fino in fondo. Con determinazione e perseveranza, avrete il mondo nelle vostre mani. Alimentatevi meglio e non esagerate con cibi pesanti.

Cancro: 4 quadrifogli - Questa settimana è fondamentale per voi, soprattutto a livello professionale e sentimentale. Forse vi siete adagiati sugli allori e ora ne pagate le conseguenze. Avete una famiglia e una casa da gestire, e questo vi preoccupa. Tuttavia, è importante mettere la salute e il benessere al primo posto.

Se il problema sono i soldi, considerate dei rinnovamenti oppure stringete la cinghia. Gli incontri sono favoriti per i single, mentre chi è impegnato trascorrerà serate tra passione e confusione. Forse vi interessa un'altra persona che non sia il vostro partner. Progetti di coppia in arrivo, con le distanze che si accorciano entro l'autunno.

I migliori della settimana secondo l'oroscopo

Bilancia: 5 quadrifogli - In questa settimana chiuderete dei conti e potrete recuperare energie. Prima di partire, riflettete e permettete alla mente di ricaricarsi. Da agosto in poi, la vostra vita potrebbe cambiare, in meglio o in peggio, a seconda delle vostre scelte. Attenzione al traffico: evitate viaggi e gite al mare nelle ore più calde della giornata.

Evitate spese impulsive e ragionate bene prima di fare un acquisto. Chi è single potrebbe essersi invaghito di qualcuno che vede spesso, mentre chi è in coppia è pronto a fare qualsiasi cosa per il partner.

Leone: 5 quadrifogli - Questa settimana sarà positiva e supererete tutte le vostre aspettative. Che si tratti di lavoro, studio o battaglie interiori, tutto procederà secondo i vostri piani. La vostra grinta si riaccenderà e potrete considerare nuove offerte lavorative o proposte in generale. I sentimenti si risveglieranno nelle coppie sposate o conviventi. Chi ha una persona nel cuore vivrà serate intense e memorabili. Tuttavia, non trascurate il vostro benessere: un po' di movimento fisico vi farà bene.

Vergine: 5 quadrifogli - Ultimamente l'amore sta vivendo una rinascita. Questa settimana ritroverete fascino e grinta, con l'entusiasmo giusto da investire nella professione o in un progetto importante per voi. Chi ha subito un lutto o una rottura non deve far finta di stare bene, ma accettare ciò che è successo e sforzarsi di andare avanti. Quando le cose sembrano andare male, cambiare rotta può essere la soluzione migliore. Vacanze in arrivo, scegliete zone di mare non troppo caotiche per rilassarvi e connettervi con la natura.

Pesci: 5 quadrifogli - Questa settimana sarete impegnati con i preparativi per le vacanze o un evento importante per questo sarete eccitati e pieni di carica. Potreste vincere una battaglia che vi sta a cuore o chiudere un affare importante.

Anche se qualcuno potrebbe mettervi il bastone tra le ruote, non vi farete fermare facilmente. Cercate solamente di non strapazzarvi troppo e prendetevi cura di voi stessi. Fate più movimento e non esagerate con dolci e bibite gassate. Chi è single desidera un amore romantico, ma sarà bene non alzare troppo le aspettative. Le coppie potrebbero avere piccoli bisticci, ma niente di grave. Il weekend sarà movimentato e agosto lo sarà altrettanto.