L'oroscopo della settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 agosto racconta che sarà un periodo buono per molti Ariete che hanno una relazione d’amore. Anche la vita sentimentale dei nati in Cancro sarà sotto buoni auspici. Nettuno aiuterà i Leone a mettere a segno un brillante colpo dal punto di vista professionale, segno che avrà una settimana da 8.

Astrologia da lunedì 5 a domenica 11 agosto su amore e lavoro, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte amoroso, sarà una settimana buona per voi e il vostro partner. Dopo un periodo di alti e bassi, finalmente nella vostra vita di coppia regnerà la tranquillità e l’armonia.

Attenzione, però, allo spiacevole aspetto di Marte: alcuni vedranno diminuire il desiderio d’amore e aumentare la voglia di vivere la vita in piena libertà. Al lavoro, molti di voi punteranno all'efficienza. Non vi soffermerete sui dettagli inutili, ma vedrete le cose nel loro insieme e questo vi permetterà di risolvere le questioni ancora irrisolte o quelle che avete trascurato. Voto: 7

Toro – Una passione folle potrebbe spingervi tra le braccia di qualcuno che non è molto disposto a darvi la calma e la stabilità di cui avete bisogno per controbilanciare il vostro comportamento spesso anarchico. Fate attenzione! Ma è vero che, in generale, non si può tenere sotto controllo il cuore. Riuscirete a confutare questa affermazione facendo prevalere la ragione?

La vostra vita professionale sarà brevemente influenzata da Venere, un pianeta di natura benefica. Venere vi promette un'atmosfera piacevole sul posto di lavoro. Tuttavia, Plutone in cattivo aspetto potrebbe causarvi qualche ansia, ma non sarà giustificata: rilassatevi. Voto: 7

Gemelli – Il rapporto con il vostro partner d’amore assumerà un’importanza vitale.

Più che mai avrete bisogno di sentirvi completamente compresi dall'altra persona. Il minimo disaccordo vi farà soffrire profondamente. Se siete single, scoprirete un nuovo amore che vi sembrerà più esaltante di qualsiasi altra cosa abbiate conosciuto prima. Tuttavia, la fiamma di questo ardore sarà di breve durata. Tenete un po' più in considerazione le opinioni dei vostri colleghi di lavoro o collaboratori.

A volte possono avere ragione e dovreste essere in grado di riconoscerlo in modo sportivo. Voto: 7

Cancro – L'amore coniugale sarà sotto buoni auspici. Se negli ultimi tempi avete trascurato un po' la persona amata, avrete tutto il tempo per occuparvi di lei e conquistare o riconquistare il suo cuore. Lasciate da parte gli affari per un po' e trascorrete più tempo con la persona amata. La settimana 5-11 agosto favorirà i buoni rapporti e la complicità. Se siete single, vi renderete conto di aver sfruttato al massimo la vostra libertà e starete pensando di trovare l’amore della vostra vita. In questo periodo è molto probabile che incontriate la persona giusta. Al lavoro, la distrazione causata dalla cattiva influenza di Plutone potrebbe giocare brutti scherzi.

Invece di sognare a occhi aperti, fareste bene a concentrarvi su ciò che state facendo. Anche se questo significa prendersi un lungo weekend, per poter continuare la vita spensierata che tanto vi piace. Voto: 7,5

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo scoprirete che è sufficiente essere tolleranti e vivere l'amore come una collaborazione, e non come una lotta per far scomparire tutti i problemi. Nettuno in aspetto favorevole sosterrà i vostri sforzi. Se siete single, sarete fortunati nel campo dei sentimenti, senza nemmeno saperlo. Qualcuno vi amerà sinceramente, ma non ve ne renderete conto se non esaminando attentamente la situazione. Questo aspetto di Nettuno vi darà la possibilità di mettere a segno un brillante colpo nella vostra professione.

Per sfruttare al meglio queste opportunità, dovreste incanalare la vostra immaginazione verso obiettivi precisi e costruttivi, o almeno fare tutto il possibile per mantenere il contatto con la realtà. Voto: 8

Vergine – Ci sarà un netto miglioramento nel vostro rapporto di coppia. Vi aspettano momenti squisiti. In ogni caso, dipende da voi, perché le stelle non faranno molto senza la vostra attiva collaborazione. Se siete single, l'influsso dispettoso di Mercurio vi farà perdere la bussola. È probabile che facciate molte gaffe e che le iniziative più audaci non vadano a buon fine. Sul fronte professionale, è molto probabile che subiate una battuta d'arresto: un affare vi sfuggirà proprio quando pensavate che fosse concluso.

Ma non fatene un dramma. Per consolare il vostro orgoglio ferito, sappiate che è impossibile per chiunque vincere sempre. Voto: 7,5

Bilancia – Urano, in buon aspetto, vi sorriderà: o avrete l'opportunità di riconciliarvi a fondo con una persona cara, o incontrerete qualcuno che vi farà battere il cuore. Inoltre, questo astro favorirà la vita sociale, con incontri affascinanti e uscite divertenti. Gli attuali aspetti astrali contrastanti esacerberanno il malumore e aumenteranno il rischio di conflitti e minacce di dimissioni sul lavoro. Siate cauti nello svolgimento della vostra professione. Sono ipotizzabili cambiamenti importanti, ma dovrete anche guardarvi le spalle ed evitare un eccessivo ottimismo.

Voto: 8

Scorpione – Se avete avuto un litigio con il vostro coniuge o partner, ora tutto dovrebbe essere risolto, sotto la guida di Giove. In effetti, siete stati piuttosto sconsiderati e probabilmente non avete cercato di mettervi nei panni dell'altro. Se siete single, Venere sarà un pianeta particolarmente benevolo. Favorirà nuovi amori e amicizie, nonché incontri imprevisti, tutti all'insegna della novità. In ambito professionale, non cedete all'impulso di buttare via tutto e ricominciare da capo: ci sono sicuramente elementi costruttivi da sfruttare nella vostra situazione attuale. E poi come afferma un noto proverbio: "Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova".

Voto: 7

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo aspetto di Plutone aumenterà il rischio di incomprensioni nella vostra relazione d’amore. Dovrete fare attenzione a mantenere un dialogo costante con il vostro partner. I vostri sforzi saranno ricompensati in poco tempo. Se siete ancora liberi dai legami sentimentali, in questa settimana, la flebile passione si spegnerà sotto la cenere invece di ardere all’aperto. L'influenza inibitoria di Saturno vi impedirà di mettere a frutto il vostro fascino e la vostra seduzione. Avrete difficoltà a fare tutte le conoscenze romantiche che vorreste. Le proposte di collaborazione vi costringeranno a guardare al vostro futuro professionale sotto una luce diversa.

Prendetevi tutto il tempo necessario per esaminare la situazione da tutti i punti di vista e decidete solo dopo un'attenta riflessione. Prima di tutto, assicuratevi che queste offerte siano serie e valide, poi chiedete consiglio a persone sincere e competenti. Voto: 6,5

Capricorno – In questo periodo la routine non avrà alcune possibilità di intromettersi nella vostra vita di coppia. Metterete costantemente la persona amata sulle spine, in modo che viva momenti pigri, apatici e inoperosi. Se siete single, questa volta non sarete affatto attratti dalle avventure di una notte e desidererete trovare la persona in grado di costruire una casa con voi. La persona che incontrerete in questo periodo potrebbe essere il partner dei vostri sogni.

Sarete in una posizione eccellente per agire con la massima probabilità di successo lavorativo. Avrete tutto ciò che vi serve per realizzare le vostre ambizioni e fare un passo avanti decisivo. Sta a voi dimostrare di cosa siete capaci. Voto: 8

Acquario – Questa sarà una settimana piacevole per la vostra vita sentimentale. Voi e il vostro partner vi sentirete pieni di energia e pronti ad affrontare l’ignoto. La persona amata vi aiuterà a superare tutti gli ostacoli e nessuno potrà resistere alla vostra passione. Avrete una settimana molto soddisfacente per i vostri legami e per i vostri nuovi sentimenti. Sarete in grado di piacere e affascinare, soprattutto se saprete mostrarvi spigliati e allegri, senza cercare di affermare il lato dominante della vostra personalità.

Il vostro lavoro sarà molto impegnativo, ma non vi lamenterete. Questo è il momento di darsi da fare, di impegnarsi a fondo e di rischiare. Inoltre, se il vostro lavoro attuale non corrisponde alle vostre aspirazioni, potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare direzione; questo cambio di percorso sarà protetto e vantaggioso. Voto: 8

Pesci – Sarete combattuti tra il senso del dovere coniugale e il desiderio di fare quello che volete. Dovrete fare un grosso sforzo per non cedere alla tentazione: arriverà qualcuno che vi farà venire una voglia matta di dimenticare tutti i vostri bei giuramenti di fedeltà. Single, volete davvero sposarvi, ma qualcosa vi blocca. Una specie di dilemma crudele che nessuno può risolvere per voi.

Le stelle vi sostengono nel lavoro. Approfittatene per raddoppiare gli sforzi. Se è necessario, affrontate più progetti contemporaneamente. Non preoccupatevi, se dovete rispettare le scadenze: il pianeta Plutone veglia su di voi. Voto: 7