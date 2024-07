L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 agosto. In analisi la sestina interessante i segni della seconda sestina zodiacale. La giornata di venerdì si pronostica interessante per Pesci, valutato nel frangente al top del giorno. Giornata fortunata in ambito sentimentale per lo Scorpione, mentre per Capricorno e Sagittario il periodo è previsto in calo.

Previsioni astrologiche del 2 agosto da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo venerdì vi invita a sfruttare la giornata per sistemare eventuali questioni domestiche rimaste in sospeso.

Se possibile, lasciate un po' di spazio da dedicare al relax. In amore, mantenete la calma: l'eccessiva gelosia non vi porterà benefici. Potrebbe iniziare per alcuni del segno una fase transitoria: un problema potrebbe rivelarsi abbastanza ostico da superare. I single intanto, dovranno fare attenzione a chi li circonda, affidandosi e fidandosi solo a sé stessi. Nel lavoro, alcuni recenti cambiamenti inizieranno a dare discreti frutti.

Scorpione: ★★★★★. La Luna in Cancro a questo giro si prevede vostra alleata in tutto e per tutto. In questa giornata di fine settimana lavorativa, potrebbe sortire una bella novità: una persona o una situazione regalerà un'atmosfera serena in amore. Approfittate per rafforzare l'intesa con il partner, dedicando la serata solo a voi due.

I single, guidati dall'intuito, potranno vivere un periodo fortunato. Chi cerca da tempo qualcuno/a con cui condividere il proprio cuore, troverà una situazione ad hoc, proprio questo venerdì. Sul lavoro, una vostra recente iniziativa vi porterà a cogliere opportunità importanti.

Sagittario: ★★. La giornata si prospetta con qualche difficoltà, soprattutto nei rapporti familiari o sentimentali.

A causa di tensioni astrali sarebbe opportuno cercare di evitare discussioni con partner, famigliari o amici, soprattutto se trattassero argomenti futili o inutili. Intanto, per non sbagliare, cercate di mantenere la calma e siate positivi. Alcuni di voi in status single dovranno affrontare momenti di agitazione interiore: se possibile, cercate di trovare piccoli spiragli di positività.

Nel lavoro, il cielo non promette nulla di buono: meglio rimandare progetti e contenere momentaneamente ogni problema.

Oroscopo e stelle del 2 agosto da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Questo fine settimana lavorativo si presenta con qualche imprevisto, costringendovi a rivedere qualche vostro piano. Nel pomeriggio, però, le energie cambieranno in meglio, potreste ottenere soddisfazioni sia in ambito familiare che di coppia. Soprattutto se avete già in corso una storia soddisfacente, questo venerdì potreste avere una conferma su una certa situazione che solo voi conoscete. I single saranno impegnati in molte attività, ma attenzione a non trascurare amicizie e amore. Sul lavoro, nervosismo e tensione sono nell'aria: meglio verificare conti e questioni personali.

Acquario: ★★★★. Giornata altalenante, con momenti piacevoli e altri meno efficaci. In amore, ritroverete la serenità e in diversi casi riuscirete a risolvere persino vecchi problemi. Si raccomanda caldamente di evitare le situazioni stressanti. Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame con il partner: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati. I single avranno diverse occasioni per divertirsi seguendo l'istinto. . Serata conviviale con amici, famigliari o di lavoro. In ambito professionale, voglia di osare, ma è consigliabile prudenza: meglio rimandare le decisioni più importanti.

Pesci: "top del giorno". Giornata giudicata dall'Astrologia del periodo come altamente positiva.

Specialmente sul fronte sentimentale, con l'amore a dominare la scena, diverse coppie vivranno un periodo di perfetta armonia. Di certo ci saranno tutte le prospettive per realizzare alcuni sogni che sembravano impossibili, ovviamente da mettere in pratica insieme al vostro partner. Raggiungerete così molti obiettivi importanti, a patto di saper individuare con una certa destrezza le azioni da mettere in campo. Mentre i single potranno ottenere successi inaspettati. Nel lavoro, cercate di ridimensionare alcune situazioni: prendendovi una pausa e facendo solo il necessario.