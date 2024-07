L'oroscopo della settimana 29 luglio - 4 agosto rivela che Venere, la dea dell’amore, porterà grandi soddisfazioni nella vita degli Ariete. I Gemelli vivranno una settimana ricca di sorprese dal punto di vista sentimentale, mentre quelli dello Scorpione dovranno fronteggiare dei ritardi nel settore finanziario. I single della Bilancia vivranno una settimana colorata. Toro avrà una settimana da 8.

La situazione amorosa e finanziaria secondo le stelle, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Il pianeta Venere in aspetto armonico porterà molte soddisfazioni ai nati sotto questo segno.

La settimana sarà favorevole a una serie di incontri, cotte e flirt amichevoli e senza drammi. Chi è già innamorato troverà un nuovo look per sedurre meglio. Se siete in coppia, la buona influenza di Mercurio ammorbidirà tutti i vostri contatti emotivi e vi renderà più espansivi. Di conseguenza, voi e il vostro partner andrete più d'accordo. Questo clima astrale vi renderà più saggi quando si tratta di soldi. Sarete meno inclini a spendere molto o per cose di dubbia utilità. Seguirete il consiglio di Catone il Censore: “Non comprare ciò che è utile, ma ciò che è necessario”. Voto: 8

Toro – Il rapporto con il partner sarà improntato all'efficienza. Insieme affronterete problemi concreti e cercherete di risolverli il più rapidamente possibile.

Se siete single, non avrete problemi a conoscere nuove persone. Affascinanti e intraprendenti, farete di tutto per far innamorare la persona che vi piace, anche se tenderete a dimenticarla in fretta. Sarete in grado di fare ottime operazioni finanziarie. Potreste persino consolidare la vostra situazione economica, prendendo in considerazione investimenti a lungo termine.

Visto gli aspetti piuttosto eccezionali del pianeta Plutone, questa settimana sembra prestarsi particolarmente bene a questo scopo. Voto: 8

Gemelli – Vi aspetta una bella sorpresa per il vostro cuore, perché Venere vi proteggerà in un modo molto speciale. È una buona settimana per le coppie. Se state uscendo da un lungo periodo di litigi, approfittatene per rinnovare un vero dialogo.

Se siete da soli, il vostro fascino aumenterà e potreste trovare un po' di fortuna in amore. Con questo aspetto di Nettuno, il vostro equilibrio finanziario non dovrebbe creare problemi, a patto che, ovviamente, non vi lanciate in acquisti al di sopra delle vostre possibilità. Tuttavia, attenzione: anche se Nettuno vi è generalmente favorevole, può avere un impatto un po' pernicioso sulle vostre finanze, poiché vi renderà irrealistici e potrebbe farvi generare desideri irragionevoli. Voto: 7

Cancro – La vostra vita coniugale rimarrà stabile. Non cercherete di giocare o di fare cose che possono mettere in pericolo il rapporto di coppia. Sarete semplicemente voi stessi e il rapporto con la vostra anima gemella sarà basato sulla sincerità.

Questo non vi impedirà di conservare il vostro giardino segreto. Se siete single, non sarebbe intelligente cercare di competere intellettualmente con la persona che vi piace, solo per dimostrare la vostra uguaglianza o addirittura la vostra superiorità. Questo gioco non sarebbe gradito all'altra persona, checché ne dica. Per quanto riguarda il settore delle finanze, Saturno sarà in cattivo aspetto. Indebolirà il vostro equilibrio finanziario. Soprattutto, vi darà la voglia di spendere soldi a cui sarà difficile resistere. Voto: 7

Previsioni astrologiche da Leone a Scorpione

Leone – Se il vostro cuore è ancora solo, Venere si occuperà della vostra vita sentimentale. Non potrebbe andare meglio! Il pianeta decuplicherà il vostro fascino e vi darà una profonda gioia di vivere.

Se vi concentrate sulla persona che attualmente condivide la vostra vita, vivrete passioni molto intese. Ma se sfruttate al massimo il vostro magnetismo e moltiplicate le vostre avventure, rischiate di dover sopportare una scenata di gelosia. Non correte rischi finanziari. Potrebbero esserci degli ammanchi, ma dovrete abituarvi. Non è proprio il momento di fare spese folli. Voto: 7

Vergine – Non c'è dubbio, sarete in forma smagliante in amore. Il vostro partner non potrà rimproverarvi di esservi sottratti alle vostre responsabilità coniugali e familiari. Lui o lei si sentirà completamente al sicuro con voi, perché farete del vostro meglio per risolvere i problemi di coppia. Se siete single, avrete bisogno di dare un senso alla vostra vita e desidererete con tutto il cuore trovare un nido d’amore.

Rallegratevi! La persona che incontrerete nel corso di questa settimana potrebbe essere proprio quella che state cercando. Gestirete le finanze familiari con intelligenza e buon senso. Il vostro coniuge sarà obbligato a congratularsi con voi per questo, anche se non è d'accordo con voi su altre questioni. Voto: 8

Bilancia – Venere, la dea dell'amore, sta per ravvivare le vostre relazioni. Per la maggior parte di voi ci sarà un'impennata di sensualità e complicità. Tuttavia, per alcune coppie sarà difficile evitare discussioni, che fortunatamente si concluderanno con una riconciliazione. Per le anime solitarie, questa è una settimana molto colorata. Anche lo scapolo più incallito, il flirt più stucchevole o l'amante più timido potrebbe innamorarsi a prima vista, sconvolgendo l’intera esistenza.

Con il sostegno del Sole, il vostro bilancio finanziario dovrebbe essere abbastanza solido. Tuttavia, fate attenzione a Nettuno in cattivo aspetto, che potrebbe offuscare il vostro pensiero o rendervi troppo fiduciosi e ottimisti. Se dovete prendere decisioni finanziarie importanti, sia in termini di acquisti che di investimenti, informatevi prima di fare una scelta e fate attenzione alle voci infondate. Voto: 7

Scorpione – Nettuno in questo aspetto potrebbe momentaneamente confondervi quando si tratta di affari di cuore. Non saprete esattamente cosa volete. Se siete sposati, vi sarà difficile trovare un equilibrio con il vostro partner; cercate di essere molto chiari nel vostro rapporto con lui o lei per evitare malintesi.

Se siete single, fate attenzione a non innamorarvi di qualcuno che non fa per voi; cercate di essere lucidi e di controllare le vostre emozioni. È bene chiarirlo subito: questa configurazione di Saturno non è di buon auspicio per le vostre finanze. Nella migliore delle ipotesi, vi costringerà ad accettare un periodo di freno. Nel peggiore dei casi, causerà una serie di ritardi nella ricezione di soldi, costringendovi a rifare i vostri conti. In attesa che la situazione torni alla normalità, che non dovrebbe tardare ad arrivare, cercate di non farla diventare una malattia. Voto: 6,5

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, da questo momento in poi, grazie agli influssi astrali molto favorevoli, sarete più disposti a essere generosi, pacifisti e comprensivi.

Se siete single, i vostri affari di cuore prospereranno, a patto che teniate conto dei desideri della persona conquistata. Va bene sedurre e ammaliare, ma bisogna anche saper dare. Sul fronte finanziario, questo aspetto conflittuale di Plutone potrebbe giocare brutti scherzi, soprattutto facendovi venire voglia di spendere troppo per i vostri figli o per l'oggetto del vostro affetto. Attenzione! Voto: 7

Capricorno – Saturno, che da tempo avvelena le vostre relazioni coniugali, smetterà finalmente di influenzare il settore amoroso, lasciando campo libero al più bello dei pianeti: Venere. Sarebbe difficile trovare una guida migliore per la vostra coppia e, allo stesso tempo, riscaldare il vostro rapporto.

Se siete single, sarete in vena di seduzione. Non per impegnarsi in una relazione, ma per scoprire nuove sensazioni. Sarà più sensuale che sentimentale, ma con la vostra consueta dose di anticonformismo, vi assumerete la responsabilità delle vostre scelte. Questa volta non sarete inclini a gestire le vostre finanze in modo saggio. Spenderete molto e potreste anche tentare qualche investimento audace, persino rischioso. Questo non sarà affatto vantaggioso per voi. Sarà nel vostro interesse tornare al più presto sulla via della prudenza. C’è anche il rischio che i soldi tardino ad arrivare. Voto: 6,5

Acquario – Marte, il pianeta del desiderio, collaborerà con Plutone, il pianeta legato all'attrazione sessuale.

Per alcuni di voi, questo potrebbe portare a un incontro esplosivo. Siate prudenti, soprattutto se siete già sposati: questo tipo di eccitazione potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Dovrete anche fare i conti con Venere in posizione sfavorevole. Risultato: tenderete a fare un passo indietro, a non cedere agli impulsi e a mettere in stand-by i vostri desideri. Il Sole dovrebbe aiutarvi a mantenere un bilancio equilibrato. Tuttavia, questo astro positivo potrebbe aumentare l'ottimismo e la fiducia in voi stessi, rendendovi ancora più euforici e spendaccioni del solito. Alcuni di voi potrebbero arrivare a svuotare il conto dei risparmi per concedersi una spesa costosa! Voto: 6,5

Pesci – Con Venere concentrata nella vostra vita amorosa, darete la massima importanza alla vostra relazione.

Tuttavia, non siate troppo esigenti o rimarrete delusi. Tolleranza e comprensione possono fare miracoli nel matrimonio. Per i single, questa settimana dovrebbe aprirvi nuove prospettive sentimentali. Per la maggior parte di voi si prospetta una settimana facile dal punto di vista finanziario. In linea di massima, non avrete problemi a far quadrare il bilancio. Perché non approfittare di questa stabilità per avere una visione a lungo termine? Dovreste essere in grado di organizzarvi e mettere da parte un po' di denaro. L'ideale sarebbe aprire un piano di risparmio domestico. Voto: 7,5