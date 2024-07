L’oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto afferma che i Toro che hanno una relazione d’amore saranno benedetti dalle stelle. I Leone, invece, dovranno fare attenzione in famiglia perché qualche pianeta porterà scompiglio nelle loro case. Sarà una settimana molto colorata per i single del Sagittario, con voto 8, e piena di luce per quelli dell’Acquario.

La settimana 29 luglio - 4 agosto secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sognate qualcosa di nuovo, di diverso; insomma, desiderate un po' più di movimento nella vostra vita di coppia.

E se il vostro partner non percepisce questa stanchezza, è probabile che debba affrontare una situazione delicata. Per i single, l'umore sarà piuttosto serio. Non sarete in vena di avventure di una notte. Vorreste impegnarvi, ma potrebbero sorgere delle complicazioni. Alcuni di voi non riusciranno a incontrare qualcuno, mentre altri potrebbero innamorarsi di una persona e non concretizzare nulla. Vedrete solo gli svantaggi della vita familiare. Anticonformisti per natura, detesterete gli obblighi che vi sembrano un serio ostacolo alla vostra realizzazione personale. Non drammatizzate nulla. I buoni rapporti sociali vi faciliteranno la vita. Siate in ottimi rapporti con chi vi circonda e questo favorirà l'arrivo di buone cose, poiché tutto ciò che vi capita in questo momento richiede l'aiuto degli altri.

Voto: 6,5

Toro – Se siete sposati, sarete benedetti dalle stelle. La vostra relazione potrebbe essere messa in discussione e prendere una piega diversa, più duratura o più stabile. Una fuga di piacere con la persona amata potrebbe fare miracoli per rafforzare il vostro legame. Se siete single, non esitate a fare le valigie e a recarvi all'estero: è probabile che l'amore sia alla fine del vostro viaggio.

Tuttavia, non è detto che si arrivi al matrimonio, il che potrebbe rassicurare chi odia i legami. Il rapporto con i vostri figli sarà eccellente, perché sarete attenti ai loro problemi e comprensivi. Alcune delle cose che farete per loro saranno fondamentali per il loro futuro. Sarà un buon momento per mettere a frutto le vostre relazioni, o almeno per dare loro quella piccola spinta che può cambiare o migliorare molte cose.

Per i rapporti sociali, sarà un periodo di successo. Grazie a questo clima astrologico, aumenterà il vostro fascino e il vostro magnetismo. Inoltre, alcune persone piuttosto influenti potrebbero esservi di grande aiuto per far progredire i vostri affari, soprattutto se avete bisogno di un sostegno finanziario per portare avanti un progetto su larga scala. Voto: 8,5

Gemelli – L'influsso di Venere nel settore dell'amore vi promette una settimana molto piacevole. Naturalmente, ci sarà sempre Urano, che a volte potrebbe essere una seccatura per alcune persone sposate. Il bisogno di indipendenza da parte dell'uno o dell'altro, le piccole bugie o i malintesi non mancheranno, ma non dovrebbero andare troppo oltre.

Le anime solitarie godranno della presenza di Venere senza preoccuparsi di nulla. Il loro fascino sarà in aumento e Marte decuplicherà la loro sensualità. Giove in aspetto favorevole vi promette una calda atmosfera in famiglia. Inoltre, potrete dimenticare le preoccupazioni per le persone più care: tutti si sentiranno bene con sé stessi, dal più giovane al più anziano. Nettuno vi renderà piuttosto impazienti e irritabili sul fronte sociale. Evitate di discutere con le persone testarde, che vi faranno solo perdere le staffe. Parlare a vanvera non vi porterà da nessuna parte! Voto: 8

Cancro – Con questo aspetto di Venere potete aspettarvi grandi voli d'amore. Se siete sposati, la settimana sarà poco movimentata.

Presi dalla routine, entrambi sarete così impegnati che le giornate voleranno via senza che abbiate avuto il tempo di preservare la vostra intimità. Se siete single, non avrete voglia di romanticismo. Pur prestando molta attenzione al benessere dei vostri figli, cercate di renderli consapevoli della sofferenza degli altri. Invece di spingerli al benessere egoistico, cercate di dare loro una visione più altruistica della vita. Non cercate di sviluppare eccessivamente il loro spirito competitivo e di trasformarli in animali da competizione. È sufficiente instillare in loro il gusto dell'impegno e del lavoro ben fatto. Nel settore dedicato ai rapporti sociali, avete una spiccata attrazione naturale per il segno della Bilancia, anche se non ne siete consapevoli.

Tuttavia solo un Cancro può aiutarvi a uscire dalle vostre contraddizioni, come accadrà in questo periodo. Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – La vostra vita matrimoniale sarà segnata dal rinnovamento. Dovrete assolutamente rivitalizzare il rapporto con la persona amata, altrimenti correrete il rischio di vedere il vostro amore languire sotto il peso dell'abitudine. Fate particolarmente attenzione alle aspirazioni e ai desideri della persona che condivide la vostra vita. Settimana benedetta per chi ha il cuore solitario, perché l'attuale congiuntura astrologica favorisce incontri di grande qualità. Le nuove relazione romantiche avranno tutte le possibilità di durare a lungo.

I pianeti che influenzano il settore della famiglia potrebbero causare un certo scompiglio nei rapporti con le persone vicine. Fate attenzione a non lasciare che le questioni di denaro avvelenino i rapporti con i vostri genitori o fratelli. Tenete sotto controllo il vostro atteggiamento troppo critico, altrimenti svilupperete un atteggiamento negativo e accumulerete risentimenti, frustrazioni e persino ostilità. Voto: 7

Vergine – È probabile che questa sia una settimana molto semplice per le coppie. Momenti di passione si alterneranno a momenti in cui ognuno andrà tranquillamente per i fatti suoi senza preoccuparsi troppo dell'altro. I single saranno particolarmente attratti dal matrimonio. Avranno tutte le possibilità di realizzare un'unione molto fruttuosa dal punto di vista finanziario.

Nel frattempo, però, non spendete troppo denaro per le vostre avventure amorose. Con tre pianeti nel settore legato alla famiglia, le complicazioni familiari non mancheranno. Fortunatamente, l'influsso di Venere dovrebbe permettervi di ristabilire rapporti più armoniosi in casa. Sarete più espansivi e i rapporti d’amicizia diventeranno più solidi. Siate più aperti con gli altri: non sarete più vulnerabili, ma sicuramente più felici. Voto: 7

Bilancia – Il settore dell'amore continuerà a essere molto ben protetto dalle stelle. Chi è ancora single lo sarà ancora per poco. Se avete già incontrato la vostra anima gemella, i cambiamenti nella vostra relazione potrebbero prendere una piega molto promettente.

Le vostre attenzioni verso la persona amata saranno premiate. Dovreste essere più gentili con i vostri figli, perché questo è il modo migliore per farli rinsavire. Sgridarli in continuazione non farà altro che incoraggiare la loro testardaggine o indifferenza. Sul fronte sociale, sarete in fibrillazione. Le sfide vi ecciteranno e il rischio di scandalo non vi spaventerà. Se il vostro modo di vivere e di amare non piace a tutti, saprete come affrontarlo, togliendo il tappeto da sotto i piedi ai vostri denigratori. Sarete determinati a portare a termine le vostre ambizioni. Questo è molto lodevole. Ma ciò che è meno lodevole è che tenderete ad andare avanti da soli, ignorando le aspirazioni, i bisogni e la sensibilità di chi vi ama.

Voto: 7,5

Scorpione – Il settore dell'amore sarà abbastanza tranquillo se avete già una relazione. Il vostro partner sarà collaborativo e disponibile, il che sarà un grande sollievo per voi. Se siete tra coloro che hanno appena intrapreso una nuova storia d'amore, fate attenzione a Plutone: ci sarà passione nell'aria ma anche, per alcuni, delusione. Se siete single, sarete molto richiesti e la vostra vita sociale sarà più vivace che mai. Potrete fare conquiste lusinghiere e incontri promettenti. Un problema familiare spinoso potrebbe causare scontri con il coniuge. In realtà, non sarà il problema a essere in discussione, ma il vostro atteggiamento. Sarete in totale disaccordo su come risolverlo e vi rifiuterete categoricamente di prendere in considerazione il punto di vista dell'altra persona.

Perché non mostrate un po' di flessibilità e diplomazia? Anche se pensate di essere gli unici ad avere la verità, dovete farlo in modo corretto! Questa atmosfera astrologica vi spingerà a essere più aperti al mondo esterno e alla comunità. Tenderà a rendervi più disponibili, meno concentrati sulle vostre ambizioni personali o materiali. È probabile che questo nuovo spirito porti idee brillanti e originali, e dia un'intuizione migliore, che potrebbe essere un fattore di fortuna piuttosto apprezzabile. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – La vita coniugale godrà di ottimi influssi astrologici. I partner più favoriti saranno quelli che lavorano insieme, ad esempio artigiani o agricoltori, perché c’è pochissima rivalità tra loro.

Ma se non è questo il vostro caso, Venere vi offrirà altri punti d'incontro per rafforzare i vostri legami. Se siete single, nessuno potrà rimanere indifferente al vostro fascino. Vi attende una settimana coloratissima. La vostra vita sentimentale sarà esaltante. In ogni caso, sarete appagati. Questo aspetto di Mercurio sembra indicare che la vostra famiglia avrà bisogno della vostra presenza più del solito. Questo non sarà un male per voi, perché anche se siete impegnati con problemi professionali o di altro tipo, vorrete ritirarvi nella pace e nella tranquillità della vostra casa. Se qualche guastafeste incrocia il vostro cammino, evitatelo come la peste. La felicità esiste su questa terra, in ogni momento della vostra vita: non voltatele le spalle! Voto: 9

Capricorno – Il Sole aumenterà il vostro magnetismo e il vostro desiderio di essere amati. Non è impossibile che incontriate qualcuno che vi faccia battere forte il cuore. Inoltre, sarete sensibili al richiamo dell'avventura. Fate solo attenzione a non flirtare davanti al vostro partner. Se siete single, Venere vi incoraggerà a innamorarvi perdutamente. Fate attenzione a non farvi prendere la mano, che potrebbe trasformarsi in qualcosa di distruttivo. Usate il buon senso. Coltivate la tolleranza e la comprensione in casa. Se continuate ad avere l'ultima parola su tutto, non passerà molto tempo prima che abbiate seri problemi di comunicazione con la vostra cerchia familiare. Sul fronte sociale, è giunto il momento di cercare un sostegno che vi aiuti a sviluppare interessi fuori dai sentieri battuti o ad acquisire nuove conoscenze. Le nuove idee che state maturando da tempo susciteranno l'interesse di molte persone. Voto: 7

Acquario – Settimana piacevole per chi vive in coppia. Avrete un dialogo sereno con la persona amata. Farete gli aggiustamenti necessari per promuovere la stabilità nella vostra relazione. Se il vostro cuore è ancora solo, la vostra vita sentimentale brillerà di una luce accecante. È probabile che incontriate una persona davvero fuori dal comune. Vivace, calorosa, sensuale e appagata, vi farà scoprire la vita con colori ancora più vivaci. Non cercate di imporre la vostra volontà a chi vi sta vicino. Otterrete risultati migliori se userete il metodo gentile della persuasione. Se i vostri amici sono allegri, perché non seguirli nei loro giri? Vi distrarrà dai problemi. Non siate sempre così seri. ‘Mescola alla saggezza un po’ di follia; è dolce folleggiare a tempo e luogo’, scrisse Orazio. Voto: 8

Pesci – Sarete invidiosi delle folli storie d'amore degli altri, ma preferirete scegliere la prudenza e consolidare con pazienza il vostro attuale rapporto di coppia. Nel frattempo, tutto andrà bene nella vostra relazione e potrete congratularvi con voi stessi. Se siete single, probabilmente state cercando qualcuno che sia tanto tenace quanto brillante. In altre parole, il vostro prossimo incontro sarà probabilmente come l'assedio di una fortezza. Sarà un'impresa ardua ma se ci riuscirete, vi aspetta una vera e propria sorpresa! Vi sforzerete di creare un'atmosfera piacevole e calorosa in casa, cercando di appianare le cose in ogni circostanza. Invece di provare un piacere perverso nel gettare benzina sul fuoco, cercherete in tutti i modi di allentare le tensioni tra i diversi membri della vostra famiglia. Urano in aspetto favorevole dovrebbe portarvi delle sollecitazioni amichevoli. Ma attenzione: Marte, il bellicoso, potrebbe provocare conflitti. Evitate le polemiche. Voto: 7