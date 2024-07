Ultimi due giorni del mese di luglio che stanno per prendere via per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 30 luglio 2024, con quelle che saranno le ultime novità in previsione della chiusura del mese sia in amore sia nel lavoro per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore non sottovalutate i nuovi incontri perché è un periodo che porta opportunità speciali. Nel lavoro il mese di agosto porterà momenti favorevoli per questo motivo ancora pazienza.

Toro: per i sentimenti meglio non sottovalutare un'amicizia perché potrebbe diventare qualcosa in più.

Nel lavoro non manca l'ambizione grazie a Mercurio favorevole che porterà nuove idee.

Gemelli: a livello sentimentale alcune questioni potranno portare dissidi, nel complesso la mattina sarà migliore del pomeriggio. Nel lavoro per quelli che vogliono un cambiamento è arrivato il momento di agire.

Cancro: in amore potreste riavvicinarvi a una persona che si era allontanato, anche un rapporto potrebbe prendere quota. A livello lavorativo con Mercurio favorevole potrete andare lontano ed i progetti aiuteranno.

Leone: per i sentimenti una proposta ora è da portare avanti, mancano i buoni requisiti adesso. Nel lavoro il mese si chiude in bellezza per coloro che hanno un'attività, portate avanti un progetto.

Vergine: a livello amoroso stato di maggiore confusione adesso, ci vorrà maggiore pazienza. Nel lavoro le stelle saranno interessanti anche per chi deve far partire un nuovo progetto.

Stelle e oroscopo del 30 luglio 2024: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con diversi pianeti favorevoli il momento è interessante ma non dovete sottovalutare un incontro.

Nel lavoro diversi pianeti vi aiutano e vi daranno la possibilità di allargare i vostri orizzonti.

Scorpione: in amore dopo alcune giornate pesanti torna uno stato di maggiore tranquillità, il momento ora va meglio. Nel lavoro impegnatevi e riuscirete a ottenere risultati di un certo rilievo.

Sagittario: a livello amoroso i problemi ora saranno superati, riuscite a trovare un accordo immediato.

Nel lavoro pazienza, conviene ora osservare prima di agire.

Capricorno: a livello sentimentale nei rapporti di lunga data potrebbe essere necessario parlare a viso aperto. Se una persona vi interessa organizzate qualcosa di interessante. Nel lavoro non mancano le buone idee grazie a Mercurio favorevole.

Acquario: per i sentimenti Venere non sarà più in opposizione dall'inizio di agosto, per questo motivo potrete ritrovare uno stato di maggiore passione. Nel lavoro non esitate ora a giocare una partita importante.

Pesci: in amore le provocazioni andranno evitate, questioni con diversi pianeti in aspetto nervoso, rischiate di vedere tutto in modo critico. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di polemica.