Le previsioni dell'oroscopo di sabato 3 agosto annunciano che sarà una giornata positiva per Capricorno, Cancro e Sagittario, segni che occuperanno il podio della classifica. Invece, Acquario, Leone e Pesci saranno fanalini di coda e vivranno una giornata un po' sottotono.

Previsioni astrologiche del 3 agosto: Sagittario in vetta alla classifica giornaliera

1° in classifica - Sagittario: sul lavoro stanno per arrivare belle sorprese. Non lasciatevi scalfire da cose futili e piccoli intoppi. Prendetevi cura di voi stessi, sia mentalmente che spiritualmente.

Siate pronti a cogliere ogni opportunità che vi si presenterà.

2° - Capricorno: buon momento per darsi da fare e intavolare nuovi progetti. La giornata sarà all'insegna delle scoperte e delle novità. Sfruttate al massimo le opportunità che si presenteranno.

3° - Cancro: novità in arrivo in amore. Allargate i vostri orizzonti e non soffermatevi sulle apparenze. Serve coraggio per arrivare lontano, quindi non abbiate paura di rischiare per amore.

4° - Gemelli: i segreti e le bugie non portano mai lontano. Siate audaci e non perdete tempo in chiacchiere inutili. Ci sono obiettivi da raggiungere, quindi lottate con determinazione per ottenere ciò che desiderate.

5° - Bilancia: è il momento di tirare le somme.

Se ci sono persone che vi hanno deluso, forse è meglio non dare loro più spazio nella vostra vita. Fate chiarezza sui vostri rapporti e non temete di allontanarvi da chi non vi merita.

6° - Vergine: buon momento per nuovi incontri. Se siete single, cercate di uscire il più possibile per fare nuove conoscenze, che potrebbero rivelarsi utili anche sul lavoro.

Lasciatevi sorprendere dalle opportunità sociali.

7° - Toro: siate audaci e non abbiate paura di mettervi in gioco. Se siete liberi professionisti, potreste affrontare qualche intoppo, ma nulla di insuperabile. Continuate a credere in voi stessi.

8° - Ariete: siate lungimiranti e reattivi. In amore, pensate di più al futuro per costruire qualcosa di solido e importante.

Le storie appena nate potrebbero faticare a decollare, ma con pazienza tutto è possibile.

9° - Scorpione: pensate di più a voi stessi e agli obiettivi che volete raggiungere. Non siate impassibili, a volte è necessario reagire. Prendetevi cura delle vostre ambizioni e non trascurate i vostri desideri.

10° - Leone: non siate troppo polemici per evitare di suscitare ostilità intorno a voi. È un buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita. Lasciate da parte i rancori e focalizzatevi sugli obiettivi futuri.

11°- Acquario: giornata interessante per i sentimenti. Se al lavoro avete avuto delle discussioni, è meglio soprassedere e concentrarsi solo sulle cose davvero importanti. Dedicatevi alle relazioni affettive e cercate di risolvere eventuali tensioni.

12°- Pesci: le stelle vi invitano a essere risoluti. Questo 3 agosto è il momento giusto per cogliere al volo certe occasioni. Non esitate a prendere decisioni importanti, anche se possono sembrare difficili.