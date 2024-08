L'oroscopo dal 12 al 18 agosto annuncia una settimana ricca di buone nuove e sviluppi positivi, in primis per quanto riguarda la fortuna. A godere di un periodo fortunatissimo il Sagittario, primo in classifica. Anche Capricorno e Cancro avranno occasioni speciali e massimo successo da sfruttare a piacere. Al contrario a non poter contare sulla benevolenza del fato sarà la Bilancia, segno costretto a superare una serie di intoppi e complicanze varie.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 12-18 agosto e posizioni: la buona sorte strizza l'occhio anche all'Acquario

12° posto - Bilancia. Un periodo impegnativo, con continui ostacoli e poca fortuna. Affronterete situazioni difficili che metteranno alla prova la vostra pazienza. Sarà necessaria molta calma e tanto buon dialogo con le persone con le quali andrete a interfacciarvi. La settimana purtroppo non si preannuncia delle migliori, con incombenze che potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. In amore, dovrete fare i conti con alcune mancanze e rimediare con gesti di dolcezza. Single, rallentate il ritmo per evitare stress e concentratevi molto su voi stessi. Sul lavoro, gestite gli impegni con attenzione dando priorità a una cosa alla volta, per evitare errori.

11° posto - Scorpione. Sette giornate nel complesso poco fortunate. Alcuni rapporti potrebbero essere tesi: concedetevi una pausa e, se necessario, agite ma fatelo con cautela. Pianificate ogni situazione con attenzione, evitando la fretta. L'inizio settimana potrebbe non essere dei migliori, ma recupererete verso la fine. In amore, è il momento di prendere decisioni importanti e risolvere questioni che vi preoccupano da tempo.

Single, potreste sentirvi incerti sul da farsi: date retta al vostro cuore. Buona la serenità nel lavoro: riflettete con calma prima di agire. Se in difficoltà, cercate il consiglio di un collega fidato.

10° posto - Ariete. Periodo complicato, con diverse circostanze impegnative. Alcuni eventi potrebbero rendere le cose più difficili del solito.

La settimana comunque inizierà in modo molto tutt'altro che positivo, poi però, verso la seconda metà tutto volgerà al meglio. Questo frangente in arrivo richiederà prudenza e riflessione. In amore, affrontate i problemi con serenità, e non temete di discutere questioni delicate con chi vi è caro. Single, evitate di sfogare le frustrazioni su chi non ne ha colpa ma concedetevi momenti di riposo per recuperare. Sul lavoro, vi sentirete poco motivati; prendete una pausa rigenerante per ricaricare le energie.

9° posto - Pesci. Si prevedono sette giorni sufficientemente equilibrati, seppur con alcuni momenti fortunati e altri meno. Diversi ostacoli si presenteranno in modo inaspettato, ma saranno gestibili al meglio.

Le attività quotidiane, invece, saranno impegnative soprattutto nel sabato e domenica di fine settimana. Il periodo sotto controllo astrale potrebbe presentare qualche difficoltà, soprattutto in amore, dove ci saranno possibili screzi da risolvere con calma. Single, l'umore sarà generalmente positivo: mantenete una visione ottimista delle cose. Sul lavoro, lo stress sarà alto: cercate di rilassarvi e affrontate ogni compito con tranquillità.

8° posto - Toro. Si prospetta una settimana segnata da svariate fluttuazioni, ma nel complesso affrontabile. Con fiducia in voi stessi, saprete trarre il massimo dal periodo, dribblando problemi e intoppi. Il periodo in generale promette una ripresa significativa, soprattutto nei sentimenti.

In amore, non trascurate chi vi è vicino e condividete con loro i vostri pensieri. Single, sarete circondati da energie positive e determinate, quindi approfittatene per creare legami profondi. Sul lavoro, le stelle vi sosterranno nelle relazioni professionali e nei nuovi contatti.

7° posto - Vergine. Per il vostro segno, si prevede un periodo sereno. Non ci saranno grandi eventi fortunati o sorprese, ma neanche problemi rilevanti: saranno in media sette giorni di normalità. Settimana abbastanza in linea con le aspettative, invece, anche se con qualche momento di difficoltà, in amore: cercate di vedere le situazioni da un'altra prospettiva, per migliorare la comprensione e il dialogo reciproco.

Single, nuove emozioni sono all'orizzonte, e la pazienza vi premierà. Sul lavoro, avrete l'opportunità di migliorare le finanze; usate la saggezza, chiedete aiuto se necessario.

6° posto - Gemelli. In programma giornate con una discreta dose di fortuna, quindi non complicate se affrontate con tranquillità. Chi ha problemi irrisolti dovrebbe gestirli con determinazione. La settimana si preannuncia tranquilla, ma richiederà qualche piccolo compromesso nelle relazioni interpersonali. In amore, chi è in coppia potrà godere di una fase abbastanza piacevole, magari risolvendo piccoli problemi recenti. Single, il vostro fascino aprirà nuove opportunità sentimentali; non siate timidi nei primi incontri.

Sul lavoro, analizzate bene le situazioni per trovare soluzioni efficaci. Semplificate alcuni progetti.

5° posto - Leone. La terza settimana del mese di agosto si prospetta portatrice di una buona quantità di sorte positiva. Saranno diverse le giornate propizie sulle quali puntare: lunedì, martedì e domenica, agevoleranno eventuali situazioni in bilico. Non aspettatevi di ottenere tutto subito, ogni cosa richiederà il suo tempo. In amore, mantenete la calma, soprattutto se la relazione attraversa una fase delicata. Per i single, la Luna favorirà nuovi incontri; un amico/a potrebbe facilitare un approccio speciale. Sul lavoro, determinazione e tenacia vi aiuteranno a fare progressi: cogliete ogni opportunità.

4° posto - Acquario. Un periodo fortunato su cui poter fare affidamento in più di una occasione. Nel complesso, la settimana in analisi garantirà gratificazioni e situazioni favorevoli, da sfruttare a proprio piacere. Il periodo in analisi sarà favorevole soprattutto nel lavoro, dove molte delle vostre idee brilleranno da fare invidia. In amore, il legame con il partner si rafforzerà e avrete voglia di trascorrere più tempo insieme, rilassando fisico e cervello. I single godranno di un'atmosfera allegra e saranno pronti per nuove conoscenze. Sfruttate la vostra sensualità per dare slancio a progetti di cuore.

3° posto - Cancro. Sette giorni da sfruttare al meglio, con la sorte sorridente e smaliziata come preziosa compagna del segno.

Tutto procederà per il meglio e, in diverse occasioni, otterrete gradite novità capaci di assestare un colpo definitivo a tensioni e stress. La settimana si prospetta positiva, con gli astri dalla vostra in amore: le tensioni si risolveranno e la serenità tornerà a dominare. Per i single, Cupido potrebbe bussare di nuovo alla vostra porta: starà a voi decidere se aprirla. Nel lavoro, la vostra coerenza sarà determinante e vi permetterà di fare la differenza nei momenti chiave.

2° posto - Capricorno. La settimana che sta per arrivare si prospetta estremamente favorevole. Alcuni giorni regaleranno liete novelle, mentre altri saranno contraddistinti da molteplici frangenti fortunati. Sarà un periodo decisamente vincente, con un'attenzione speciale verso chi vi sta più a cuore.

In amore, la Luna vi sosterrà, specialmente a Ferragosto, rendendovi intraprendenti e pieni di energia. Per i single, le stelle promettono fortuna: realizzate ciò che desiderate con fiducia. Sul lavoro, la vostra sensibilità vi permetterà di anticipare le situazioni e restare sempre un passo avanti.

1° posto - Sagittario. Sette giorni all'insegna di tantissima fortuna. Sotto i positivi riflettori astrali, i settori della quotidianità legati ai sentimenti e al lavoro. La settimana inizierà con il piede giusto: l'arrivo della Luna nel vostro segno, martedì, porterà soddisfazioni soprattutto in amore. Non mollate ora: pianificate i vostri obiettivi e realizzateli con determinazione. Per i single, l'Astro d'Argento regalerà emozioni intense e nottate esaltanti. Sul lavoro, un incarico complesso potrebbe richiedere l'aiuto di un collega fidato; non esitate a chiedere supporto.