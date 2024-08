L'oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Sotto i riflettori astrali le giornate interessanti la prima settimana del mese di settembre, analizzata e messa in relazione con i segni della seconda sestina zodiacale. Nel periodo indicato, a svettare meritatamente al vertice della classifica a stelline settimanale, Bilancia, voto 10. Certamente all'altezza delle attese le prossime sette giornate anche per Scorpione e Pesci, con buona pace del Capricorno, considerato in coda alla scaletta del periodo.

Oroscopo settimanale e giudizi astrali per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Settimana decisamente positiva, specialmente sul fronte sentimentale. Mercoledì l'arrivo nel vostro segno della Luna vi porterà tanta buona fortuna, permettendovi di esprimere il vostro fascino senza esitazioni. L’empatia che manifestate renderà irresistibile il vostro sguardo, dolce e magnetico allo stesso tempo. Per chi è single, questo è il momento giusto per accogliere l'amore: preparatevi ad aprire il cuore e lasciare spazio ai sentimenti. Sul lavoro, alternanza tra fasi favorevoli e momenti più complicati: non preoccupatevi, il bilancio sarà positivo e con il tempo otterrete gratificazioni, forse anche un aumento di stipendio.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno : mercoledì 4 settembre (Luna in Bilancia);

mercoledì 4 settembre (Luna in Bilancia); ★★★★★: giovedì 5, venerdì 6, sabato 7;

★★★★: lunedì 2, martedì 3, domenica 8;

♏ Scorpione: voto 8. Per voi del segno gran parte della settimana si preannuncia serena e, in generale, molto fortunata. Se avete avuto disaccordi con partner, amici o familiari, ora è il momento di chiarire.

In amore, parlando in generale, la sincerità sarà la chiave di volta per ricucire eventuali crisi: parlatene apertamente con la persona amata e non permettete ad altri di intromettersi. Per i single, un viaggio breve o un weekend di relax presto potrebbero portare piacevoli sorprese. Anche se non necessariamente, molto presto troverete l’amore e sarete felici.

In ambito lavorativo, dimostrate saggezza rinviando richieste o trattative, captando soprattutto quei segnali che giungessero per vie traverse.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno : sabato 7 settembre (Luna in Scorpione);

sabato 7 settembre (Luna in Scorpione); ★★★★★: mercoledì 4, domenica 8;

★★★★: martedì 3, giovedì 5, venerdì 6;

★★★: lunedì 2 settembre.

♐ Sagittario: voto 6. La prima settimana del mese potrebbe apparire un po' monotona e forse lenta; comunque sia, cercate di non perdere le occasioni che si presenteranno. Le decisioni prese con buonsenso saranno vincenti. In amore, impegnatevi per far funzionare la relazione che vi sta a cuore, così da vivere la vita di coppia con maggiore consapevolezza. Per i single, la vostra situazione potrebbe cambiare improvvisamente, quindi siate pronti a cogliere ogni occasione di cambiamento.

Nel lavoro valutate con attenzione nuove proposte e accettate incarichi solo se compensati adeguatamente. Discutetene con i superiori e poi prendete una decisione.

La valutazione della settimana secondo le stelle:

★★★★★: martedì 3, giovedì 5;

★★★★: lunedì 2, mercoledì 4, venerdì 6;

★★★: sabato 7 settembre;

★★: domenica 8 settembre.

Previsioni zodiacali e valutazioni della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Le sette giornate sotto analisi potrebbero portare una leggera stagnazione a causa di questioni ancora risolvere, ma il resto del periodo sarà tranquillo. Ricordate: ciò che per voi è vero, per altri può avere un significato diverso. Accettate piccoli compromessi per andare avanti.

In amore, le relazioni appena nate procedono bene, mentre le coppie di lunga data potrebbero affrontare tensioni a causa dell’influsso di Marte. Evitate conflitti con i parenti che vorrebbero intromettersi. I single dovrebbero spingere sull’acceleratore dei sentimenti e fidarsi di chi suscita il loro interesse. Sul lavoro, flessibilità e apertura mentale vi saranno utili: provate a modificare alcune convinzioni.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★: lunedì 2 settembre;

★★★★: martedì 3, mercoledì 4, sabato 7, domenica 8;

★★★: giovedì 5 settembre;

★★: venerdì 6 settembre.

♒ Acquario: voto 6. Settimana lineare e priva di complicazioni: vivete un periodo piuttosto positivo. In amore, godetevi i momenti con il partner senza ingelosirvi inutilmente.

Per chi è single, guardarsi attorno potrebbe rivelare interessanti opportunità di conoscere nuove persone. Anche se le cose non dovessero andare come sperato, il bilancio rimarrà comunque favorevole. Sul lavoro, la situazione finanziaria potrebbe subire dei cambiamenti, quindi tenete sempre sotto controllo il bilancio, anche se gli astri in parte vi sorridono.

La valutazione settimanale:

★★★★★: lunedì 2, domenica 8;

★★★★: giovedì 5, venerdì 6, sabato 7;

★★★: martedì 3 settembre;

★★: mercoledì 4 settembre.

♓ Pesci: voto 7. La prossima settimana sarà all’insegna della calma e della serenità. Avrete finalmente l’opportunità di realizzare alcuni progetti che aspettano da tempo. In amore, dedicatevi a momenti di intimità con il partner, lasciando da parte la stanchezza e godendovi le coccole.

Le novità tanto attese sono vicine, preparatevi a riceverle. Per i single, i prossimi sette giorni saranno nella norma, ma la vostra apertura mentale vi porterà a fare nuove esperienze. Sul lavoro, la situazione economica è favorevole: qualche nuova entrata farà comodo, e ci sono buone probabilità di concludere un affare vantaggioso.

La graduatoria settimanale con le stelle: