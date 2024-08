L'oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre tranquillizza i gli Ariete: questo periodo non porterà preoccupazioni pesanti, soprattutto sul fronte amoroso. Cancro avrà una settimana da sette.

Pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se nessun pianeta influenza il settore legato al matrimonio in questo periodo, la vostra vita coniugale non dovrebbe destare preoccupazioni. Se la routine tende a farsi sentire, i pianeti Plutone e Nettuno vi aiuteranno a vivacizzare la vostra vita di coppia. Se siete single e avete una cotta per qualcuno ma siete restii a dichiarare i vostri sentimenti a questa persona, le stelle capiscono perfettamente le vostre riserve.

Arriverà il momento giusto, per il momento godetevi e approfondite la conoscenza. Se siete appena usciti da una relazione difficile o se siete stanchi di incontri brevi, prendete tempo perché le stelle hanno in serbo per voi una storia duratura e seria. Per quanto riguarda gli affari, questa volta sarete fortunati, con Urano in aspetto favorevole. Si presenteranno opportunità inaspettate; coglietele al volo, ma non abbiate fretta. Voto: 7,5

Toro – Questa settimana richiede massima attenzione. Non mescolate gli affari di lavoro con quelli di cuore. In effetti, sotto la spinta di Plutone, alcuni single potrebbero lasciarsi andare a interferenze tra lavoro e vita sentimentale: attrazione per un collega o viceversa.

In coppia, invece, rivendicherete il diritto alla libertà assoluta. Questo atteggiamento rischia di provocare gravi sconvolgimenti nella vostra vita di coppia. Anche se cercherete di essere indulgenti e comprensivi, il vostro partner si accorgerà che avete oltrepassato il limite. Avrete l'opportunità di effettuare una transazione finanziaria che si rivelerà vantaggiosa e produttiva.

Potrebbe trattarsi della vendita di proprietà o di titoli, o di un’eredità. Voto: 8

Gemelli – Questa configurazione di Venere potrebbe portare a un clima piuttosto teso nella vostra relazione d’amore. Dovrete fare i conti con un coniuge vendicativo e molto suscettibile in materia di denaro. Camminerete su gusci d'uovo; fate del vostro meglio per non romperli.

Se il vostro cuore è ancora solo, darete a qualche conoscenza interessante un assaggio del frutto proibito. Magari questa conoscenza potrebbe trasformarsi in una relazione amorosa seria e duratura. Beneficiando della protezione del pianeta Venere, godrete di opportunità nella sfera finanziaria che non osavate più sperare. Tuttavia, non fidatevi sempre delle apparenze, studiate con metodo le proposte che vi verranno fatte. Voto: 7

Cancro – Il clima della vostra relazione migliorerà notevolmente. Chi sta uscendo da una fase difficile della relazione accetterà finalmente di dialogare con il partner, e persino di fare qualche necessaria concessione. Per i single, Mercurio nel suo aspetto più propizio porterà entusiasmo alle vostre passioni e assicurerà molti trionfi ai più conquistatori tra voi.

È tempo di romantici voli di fantasia e di vittorie garantite nel safari dell'amore! Non disdegnate i piccoli guadagni che in questo periodo saranno alla vostra portata. Chi non si china a raccogliere uno spillo non è degno di trovare una sterlina, tenetelo sempre bene a mente. Siate parsimoniosi. Voto: 7

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Nessuna preoccupazione grave in amore questa settimana. Se siete sposati, l'atmosfera sarà tranquilla, serena e armoniosa. Se invece siete da soli, avrete mille altri progetti per la testa. Ma attenzione: Venere vi sta preparando una sorpresa. Da un giorno all'altro, potreste vivere una fase di bella sensualità in coppia e, per molti single, un incontro eccezionale.

Nell'attuale contesto astrale, potreste commettere qualche errore di valutazione o di calcolo per quanto riguarda le vostre finanze. In ogni caso, non imbarcatevi mai in progetti che si riveleranno al di sopra delle vostre possibilità, per quanto attraenti ed eccitanti possano essere. Voto: 7,5

Vergine – La vostra vita coniugale sarà sotto i riflettori in questo periodo. I pianeti Venere e Marte influenzeranno il settore dell'amore. Sensuali e sentimentali, sarete pieni di fascino e in vena di chiacchiere con la vostra anima gemella. Se siete single, il vostro fascino e il vostro magnetismo saranno al massimo, rendendovi più attraenti che mai. Vi troverete di fronte all'imbarazzo della scelta.

Sfruttate al massimo questo stato di grazia, sapendo che la vita è così breve e che i bei momenti sono sempre fugaci. Se continuate a gestire saggiamente il vostro budget, non avrete problemi a mettere da parte qualche risparmio, che potrete presto spendere per concedervi qualche sfizio. Voto: 9

Bilancia – La vita di coppia sarà piacevole. Il vostro partner sarà tenero e attento, ma soprattutto presente quando avete bisogno di lui. Coloro che hanno vissuto di recente un clima teso in coppia, in questo periodo vedranno le cose migliorare sensibilmente. Single, avrete una vita sentimentale abbastanza complicata e il vostro umore instabile vi incoraggerà a vivere avventure effimere, incontri strani e di breve durata.

Proverete anche un grande piacere nello scioccare le anime benpensanti. Se di recente non avete guadagnato molto, è il momento di rimediare. Questa volta, diversificate i vostri investimenti. Tentate la fortuna ovunque. L'unica cosa da evitare è giocare a carte con gli amici: siete troppo ingenui e verrete truffati in men che non si dica! Voto: 6,5

Scorpione – Il clima sentimentale per i single sarà molto romantico, favorendo dolci follie e sogni a occhi aperti. Momenti estremamente piacevoli, fertili di impulsi passionali. I cuori solitari potrebbero incontrare l'anima gemella proprio dietro l'angolo. Estrosi e affascinanti, attirerete il partner in un mondo di imprevisti, e non c'è rischio che si annoi con voi.

D'altra parte, il partner potrebbe ringraziarvi di averlo sollevato dai compiti che vi annoiano, soprattutto le faccende domestiche. Nel complesso, Urano avrà un impatto favorevole sulle vostre finanze. Vi incoraggerà a rischiare al momento giusto; inoltre decuplicherà il vostro estro, aiutandovi a trovare le occasioni giuste. Nettuno, dal canto suo, potrebbe rivelarsi molto benefico. Ma attenzione: giocherà un ruolo positivo solo se sarete voi a prendere l’iniziativa. Se volete investire su qualche immobile, le possibilità sono buone: potrete accendere un mutuo a condizioni buone. Voto: 8

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Saturno, il pianeta del tempo e dell'austerità, vi farà desiderare tenerezza e stabilità piuttosto che flirt e avventure.

I solitari non daranno la priorità alle loro relazioni amorose, mentre le persone sposate formeranno con il partner una squadra efficiente e indistruttibile. Per alcuni Sagittario della terza decade, tuttavia, Urano risveglierà il loro ardore, fino a farli precipitare abbastanza rapidamente in una grande passione. Attenzione alle operazioni finanziarie troppo rischiose. Con Plutone in questo aspetto, raddoppiate la vostra cautela se dovete trattare qualcosa di grande importanza; esigete garanzie scritte. Voto: 8

Capricorno – Il clima astrologico di questa settimana vi incoraggerà a vivere relazioni amorose in maniera semplice, tranquilla, persino bucolica. Non vi sarà chiesto di imbarcarvi in tumultuose avventure extraconiugali.

I single, esaltati e sensuali all'estremo, si sentiranno bene in questa settimana solo se sono innamorati, e non necessariamente della stessa persona. In campo finanziario, questo aspetto di Plutone suggerisce una diminuzione delle risorse o un aumento delle spese. In entrambi i casi, ciò significa che dovrete limitare il vostro stile di vita, il che vi sconvolgerà. Chi finora ha preferito ignorare il problema potrebbe essere richiamato all'ordine dal proprio banchiere. Voto: 7

Acquario – La vostra relazione d’amore sarà finalmente in crescita. Chi ha attraversato turbolenze coniugali, potrà ritrovare un migliore contatto con il partner. Eventuali conflitti o divergenze saranno rapidamente dimenticati.

Se siete single, avrete l'impressione che le cose non stiano andando abbastanza velocemente per voi, sarete impetuosi e impazienti con i vostri spasimanti. Ma rischierete di spaventarli se vi mostrerete un po' troppo cavillosi o precipitosi. Cercate di moderare un po' il vostro ardore. Per le finanze, sarà un periodo particolarmente soddisfacente. Guadagnerete un bel po’ di soldi senza difficoltà, grazie a un progetto che, anche se non necessariamente entusiasmante, si rivelerà brillante e ben retribuito. Voto: 8,5

Pesci – Grazie a questo aspetto venusiano, la vostra vita di coppia non dovrebbe essere triste. Chi ha una relazione armoniosa potrà godere di un oceano di tenerezza e sensualità. Se la vostra relazione è in crisi, è il momento di rinnovare il dialogo.

Se siete single, questa volta scoprirete che l'affetto e la tenerezza prima o poi vincono e che la fedeltà costruisce la felicità, mentre i flirt e i sentimenti superficiali portano solo solitudine e amarezza. Settimana tranquilla sul fronte del denaro. Per coloro che ultimamente hanno avuto difficoltà a far quadrare i conti, questa volta sarà più facile gestire il budget. Meno confusi e meglio organizzati, potrete finalmente evitare di fare confusione con i vostri conti. Voto: 8