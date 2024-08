L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto informa che sarà un periodo benefico per i Gemelli che vivono in coppia e movimentato per i Bilancia. Dal punto di vista finanziario, i Toro dovranno fare molta attenzione a non fare investimenti rischiosi, mentre i Capricorno dovranno gestire il proprio budget in maniera scrupolosa. I single Pesci si metteranno in testa di ridipingere la propria vita. Leone avrà una settimana da 7.

La vita amorosa e finanziaria della settimana di Ferragosto, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Grazie alla complicità di Venere, gli sforzi che avete fatto di recente per appianare le difficoltà tra voi e il vostro partner d’amore daranno finalmente i loro frutti.

L'atmosfera della vostra relazione amorosa si ammorbidirà notevolmente e sarà persino caratterizzata da una rinnovata tenerezza. Tuttavia, non abbassate mai la guardia. I single troveranno un'atmosfera un po' caotica. Si innamoreranno a prima vista, ma le passioni cadranno con la stessa rapidità con cui sono nate, e a volte si trasformeranno in solide amicizie. Questa posizione di Plutone potrebbe compromettere il vostro bilancio finanziario. Mettetevi in testa che è il momento di mettere in ordine i vostri conti e di non spendere d'impulso. In questo modo, potreste riuscire a mettere da parte qualcosa. Voto: 7,5

Toro – Le dissonanze planetarie interferiranno e destabilizzeranno un po' la vostra vita di coppia.

Tuttavia, non avete nulla da temere se vi prendete più cura del vostro partner. In caso di conflitto o malinteso, dimenticate l'orgoglio e fate il primo passo verso la riconciliazione con la persona amata. Se il vostro cuore è ancora solo e vi piacciono i flirt, questa volta sarete ben serviti. Ma, visto questa atmosfera astrologica, non aspettatevi di avere alcuna possibilità di stabilizzare la vostra vita sentimentale.

Periodo negativo per le vostre finanze, fate attenzione a non imbarcarvi in operazioni finanziarie al di sopra delle vostre possibilità: non ne uscirete. Voto: 6

Gemelli – Mercurio, esercitando la sua influenza sul settore dedicato all’amore, avrà un influsso benefico sulla vostra vita di coppia. Con l'aiuto dei suoi influssi benefici, voi e il vostro partner vivrete molto momenti felici e armonici.

Alimentando diligentemente il fuoco dell'amore che anima la vostra relazione amorosa, aumenterete mille volte le vostre possibilità di felicità! Se siete single, data l'attuale configurazione astrale, vivrete l'amore, la complicità, la tenerezza e una meravigliosa intesa con la persona che vi piace o che incontrerete nel corso di questa settimana. Con questo aspetto di Marte, deciderete di sfruttare tutte le vostre energie per migliorare il vostro equilibrio finanziario, e sicuramente ci riuscirete. Tuttavia, dovrete tenere gli occhi ben aperti perché l’attuale configurazione di Plutone potrebbe incoraggiarvi a pensare troppo in grande, a spendere troppo e a scegliere investimenti rischiosissimi.

Voto: 7,5

Cancro – Non potrete più mostrare un atteggiamento un po' disilluso nei confronti dell'amore. Questa settimana inaugurerà un periodo di passione, di amore folle. Un'attrazione violenta a cui sarà difficile resistere. Sarete profondamente innamorati di qualcuno che troverà con voi un meraviglioso terreno di intesa sensuale e sessuale. Sarete in grado di indovinare i suoi desideri, così come lui o lei indovinerà i vostri, e troverete un vero appagamento in questo incontro. Non sarete affatto inclini a stringere la cinghia dal punto di vista finanziario. Al contrario, asseconderete ogni vostro capriccio, anche se costoso. Fortunatamente, sarete in grado di migliorare la vostra situazione economica grazie ad alcune abili transazioni.

Voto: 9

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone – Single, molti di voi si sentiranno così bene con sé stessi da essere disposti a lasciarsi legare da promesse d’amore. Con questo aspetto di Nettuno, la vostra vita di coppia sarà più o meno perturbata. Per alcuni di voi, questo significherà qualche difficoltà di comunicazione. Per altri, le cose saranno più difficili e potrebbero addirittura vivere in un clima di menzogna e dissimulazione. Nulla sarà facile quando si tratta di finanze. La cautela sarà all'ordine della settimana. Potreste avere un colpo di fortuna, ma non contate di ottenere una bella sommetta. Voto: 7

Vergine – Le vostre relazioni amorose saranno ben influenzate dalle stelle.

Vi porteranno molta gioia, ma a condizione che non facciate prevalere la sessualità sui sentimenti, come avete fatto negli ultimi tempi. Date affetto a chi amate, e il partner ve lo restituirà centuplicato! Per i single, l'impatto di Mercurio vi renderà più esigenti. Non avrete voglia di innamorarvi di chiunque! Spendendo troppo darete l'impressione che la festa non sia mai finita. È Giove che vi mette in testa queste idee, molto piacevoli ma molto costose. È meglio che torniate al più presto in contatto con la realtà, altrimenti il vostro bilancio economico potrebbe essere seriamente destabilizzato. Detto questo, sarete in grado di ribaltare la situazione grazie ad alcune abili operazioni. Voto: 7,5

Bilancia – La vostra vita sentimentale sarà a dir poco movimentata!

Plutone ne sa qualcosa di passione! In altre parole, soprattutto se single, non potrete sfuggire all'amore a prima vista o alle relazioni passionali. D'altra parte, se avete una relazione, dovrete accudire meglio il rapporto. Nettuno ha la brutta tendenza ad approfittare delle rotture. Le coppie già in difficoltà potrebbero cadere in questa trappola. Il vostro patrimonio netto dovrebbe aumentare senza alcuno sforzo. Non aspettatevi di fare improvvisamente fortuna: quello che vi aspetta è una situazione finanziaria confortevole, in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti. È tuttavia possibile che alcune persone della prima decade vedano aumentare considerevolmente il loro tenore di vita.

Voto: 8

Scorpione – Se siete single, la vostra vita potrebbe essere stravolta. Con ogni probabilità, questo aspetto di Urano susciterà una violenta e appassionata simpatia per qualcuno che vi assomiglia poco, che vive in un mondo totalmente diverso dal vostro, ma che esercita su di voi una potente attrazione fisica. Sarà una settimana facilmente gestibile per la maggior parte delle coppie. Tuttavia, l'influenza di Plutone potrebbe essere dannosa per alcuni Scorpione la cui vita matrimoniale è stata profondamente deludente per molti mesi. Attenzione alle spese esagerate, fatte per gettare fumo negli occhi di chi vi circonda. Puntate invece sulle vostre qualità personali per tirare fuori il meglio di voi stessi ed evitate le stravaganze, che non andrebbero a vostro vantaggio e che, inoltre, inciderebbero pesantemente sul vostro bilancio.

Voto: 7

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – È probabile che sentiate la pesante influenza di Saturno soprattutto nelle vostre relazioni d’amore. La routine sarà più difficile da sopportare che mai. Dovrete fare ogni sforzo per rompere la routine e ristabilire fiducia e complicità con la persona che condivide la vostra vita. Se siete single, uscire e conoscere gente nuova aumenterà ovviamente le opportunità di trovare l’anima gemella. Questa sarà una settimana propizia a livello finanziario. Potrebbe trattarsi di un'eredità o di un lascito di grande valore. In ogni caso, sarete molto fortunati. Voto: 7

Capricorno – A causa di un ambiente planetario teso, è probabile che stiate attraversando una fase piuttosto delicata della vostra vita di coppia.

Quelli di voi che sono ingabbiati dalla solita routine quotidiana si sentiranno soffocare. Vi sembrerà di girare in tondo e avrete voglia di qualcosa di nuovo. Se siete single, le brevi avventure vi hanno lasciato finora insoddisfatti e desiderate trovare il vero amore. L'incontro decisivo potrebbe essere dietro l'angolo. Il clima astrale relativo alle vostre finanze non sarà negativo e non avrete motivo di preoccuparvi. Dovete però sapere che la Luna sta influenzando il vostro settore finanziario. Questo astro, anche se non causa gravi problemi, ha in genere un effetto restrittivo, che porta a un periodo di stagnazione. Fareste bene a gestire il vostro budget in modo oculato. Voto: 6,5

Acquario – Venere, la dea dell'amore, vi promette una vita coniugale piena di armonia.

Non solo i vostri sentimenti saranno protetti, ma la vostra sensualità aumenterà, così come quella del vostro coniuge o partner. Se siete single, questo potrebbe essere l'inizio di una grande passione. Una passione che si trasformerà in amore duraturo, al punto da farvi desiderare di sacrificare la vostra cara libertà. Insomma, il matrimonio è nell'aria! La fortuna finanziaria sarà con voi questa settimana. Non c'è dubbio, le stelle sono dalla vostra parte. Un motivo in più per far invidia a chi vi circonda! Voto: 8

Pesci – Continuerete a beneficiare della presenza di Venere nella vostra vita di coppia. Questo pianeta porterà autenticità nel vostro rapporto d’amore e Plutone vi regalerà momenti di complicità fisica.

Se siete single, Giove in aspetto favorevole porterà un sollievo inaspettato alla vostra vita sentimentale. Avrete voglia di ridipingere la vostra vita. E se non avete ancora una relazione stabile, questa volta vi aspetta un clamoroso colpo di fulmine! Approfittate di questo aspetto di Plutone per esaminare lo stato delle vostre finanze. Potrete prendere delle ottime decisioni se vi impegnerete seriamente. Gli investimenti saranno a vostro favore. Voto: 8