L'oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre vedrà il pianeta Venere spostarsi nel segno della Bilancia, che riuscirà a dare il meglio di sé per la persona che ama, mentre il Capricorno potrebbe essere vittima di emozioni un po’ ribelli in amore. I Pesci ritroveranno una sana voglia di amare, mentre il Cancro sarà più concentrato sui propri obiettivi professionali.

Previsioni oroscopo dal 26 agosto al 1° settembre 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana di rientri potrebbe rivelarsi caotica per voi nativi del segno a causa di un cielo che sta per annuvolarsi.

A partire da venerdì, infatti, il pianeta Venere si metterà contro di voi. Avrete ancora un po’ di tempo per cercare di fortificare il vostro legame. Nel lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio, di Marte e di Giove per gestire in maniera ottimale le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: l'influenza positiva di Venere sta per concludersi, ciò nonostante, avrete ancora discrete occasioni per vivere una relazione amorosa piacevole. L'astro argenteo, inoltre, navigherà in buone posizioni, incentivandovi a dare di più per la persona che amate. Nel lavoro ve la caverete bene, ma con Mercurio in quadratura dovrete far fronte ad alcuni imprevisti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in lieve rialzo durante questa settimana.

In campo amoroso potrete contare sulla Luna in buon aspetto, per poi accogliere una magnifica Venere in trigono dal segno della Bilancia. Lentamente, sarà possibile costruire una vita di coppia migliore. Nel lavoro sarete nelle condizioni migliori per poter iniziare progetti ambiziosi, aiutati dalla posizione favorevole di stelle come Marte, Mercurio e Giove.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che potrebbe complicarsi nel prossimo periodo, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Il pianeta dell'amore, Venere, si sposterà nel segno della Bilancia, di conseguenza, potrebbero esserci piccoli, ma spiacevoli malintesi con la persona che amate. In campo professionale sarete concentrati sui vostri progetti.

Questo periodo sarà importante per delineare i vostri prossimi traguardi. Voto - 7️⃣

Leone: godrete di un quadro astrale più equilibrato e favorevole a partire da questa settimana. Forse le prime giornate della settimana non saranno un granché a causa della Luna contraria, ma più si avvicina il weekend, più vi sentirete uniti alla persona che amate. Nel lavoro sarete produttivi a sufficienza, soprattutto in questo periodo dove Mercurio è tornato ad agire a vostro favore. Voto - 8️⃣

Vergine: settore professionale poco brillante per voi nativi del segno. Il ritorno dalle vacanze, per voi, segnerà un brutto colpo, soprattutto considerato che Mercurio vi ha momentaneamente abbandonato e Marte e Giove saranno contrari.

Avrete bisogno di tempo per poter ripartire. In amore potrete ancora contare su Venere in buon aspetto, ma attenzione a non prendervi troppe libertà con la persona che amate, anche perché la Luna potrebbe darvi qualche grattacapo. Voto - 6️⃣

Bilancia: l'ultima settimana di agosto vedrà l'arrivo, nel vostro cielo, del pianeta Venere, che potrebbe darvi interessanti soddisfazioni nel breve termine. Il rientro delle vacanze sarà il periodo perfetto per cominciare una nuova vita con il partner, mettendo in piedi importanti progetti di coppia. Anche nel lavoro sarete messi bene, soprattutto grazie a Mercurio in sestile che vi darà idee interessanti per gestire le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Scorpione: settore professionale in calo in questo periodo a causa di Mercurio in quadratura.

Alcuni progetti non stanno andando come volete, e sarà necessario fare qualcosa per arginare questa situazione poco chiara. In amore questa settimana non inizierà benissimo a causa della Luna in opposizione. Venere, inoltre, si metterà alle vostre spalle, ciò nonostante, cercherete comunque di fare del vostro meglio per vivere una relazione sana. Voto - 7️⃣

Sagittario: finalmente il pianeta Venere smetterà di essere contro di voi a partire dal prossimo venerdì. Sentirete la, necessità di vivere la vostra relazione in modo differente, e forse, potreste riuscire a incontrare il parere della vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, potrete contare su Mercurio in buon aspetto nel prossimo periodo.

Di contro, Marte e Giove saranno ancora opposti, e potrebbero togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Capricorno: l'inizio di questa settimana non sarà affatto male per voi nativi del segno, ciò nonostante, dovrete sapere che Venere sta per mettersi in quadratura. Emozioni ribelli potrebbero dare inizio a una crisi tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale gestirete in modo più intuitivo le vostre mansioni. Non sempre però potreste avere la soluzione più adeguata per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale altalenante in campo professionale. Se da una parte Marte e Giove accenderanno il vostro entusiasmo di rientrare al lavoro, con Mercurio opposto alcune vostre idee, che avete in mente da un po’, potrebbero aver bisogno di alcuni ritocchi.

In amore sarete più attenti ai bisogni del partner nel prossimo periodo grazie alla posizione favorevole di Venere, in trigono dal segno amico della Bilancia a partire da venerdì. Voto - 8️⃣

Pesci: ora che Venere si allontanerà dal segno della Vergine, ritroverete una maggiore voglia di amare e fiducia nei confronti del partner. Se siete single, potreste finalmente aprirvi a nuove interessanti storie. Nel lavoro attenzione a come decidere di approcciarvi ai vostri progetti. Marte e Giove in quadratura vi daranno ancora qualche grattacapo. Voto - 7️⃣