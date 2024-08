L'oroscopo della settimana dal 26 agosto al 1° settembre 2024 è pronto a quantificare in termini di positività/negatività i prossimi sette giorni. Oggetto della valutazione i segni compresi nella seconda sestina zodiacale. Il periodo in arrivo evidenzia l'ingresso di Venere nel segno della Bilancia - voto 9. Momento positivo anche per Sagittario, Capricorno e Acquario, con buona pace dei restanti segni valutati sul filo della sufficienza.

Oroscopo e valutazione settimanale per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Ottima la valutazione interessante la settimana dal 26 agosto al 1° settembre.

Il periodo inizierà e terminerà in modo decisamente positivo, con un giovedì che promette grandi soddisfazioni in quanto interessato dall'arrivo di Venere nel segno. Qualcuno tra voi potrebbe ricevere una gradita sorpresa, un evento speciale che aggiungerà un tocco di gioia alla vostra routine. In amore, sarà più facile esprimere desideri e sentimenti, soprattutto nella vita di coppia: troverete una rinnovata sintonia e tanto affetto con il partner. I single potrebbero trovare diverse giornate da sfruttare. Periodo prezioso anche per rivelare i propri sentimenti: l'amore attende solo di essere dichiarato. Sul fronte lavorativo, riuscirete a risolvere situazioni complesse, portando ordine e chiarezza nei compiti assegnati.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno : giovedì 29 agosto (Venere in Bilancia);

: giovedì 29 agosto (Venere in Bilancia); ★★★★★: martedì 27, venerdì 30;

★★★★: lunedì 26, mercoledì 28, sabato 31, domenica 1.

♏ Scorpione: voto 6. Questa settimana sarà caratterizzata in massima parte da una certa leggerezza, con anche possibili piacevoli sorprese all'orizzonte.

Le previsioni indicano buoni risultati nelle relazioni affettive e nelle amicizie, creando un'atmosfera di armonia e buone interazioni. In amore, potrete godere di piccole novità che vi daranno la spinta per perseguire i vostri obiettivi, insieme al partner. Per i single, il periodo potrebbe sembrare stancante, e quei pochi risultati potrebbero non essere immediati, ma le conoscenze attuali si riveleranno preziose in futuro.

Nel lavoro, il clima sarà sereno e positivo; tutto procederà secondo i piani, e potrete contare sull'aiuto e la fiducia di un collega fidato.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★: lunedì 26, sabato 31;

★★★★: martedì 27, venerdì 30, domenica 1;

★★★: mercoledì 28 agosto;

★★: giovedì 29 agosto.

♐ Sagittario: voto 7. La settimana inizierà sotto i migliori auspici, con lunedì che si preannuncia promettente e anche assai fortunato. Poco o nulla di positivo invece nelle giornate del weekend: sabato e domenica sono stati valutati rispettivamente con due e tre stelle. In amore, trascorrerete momenti piacevoli con la persona amata, dimenticando preoccupazioni e stress. Sfruttate questa positività per esplorare nuove opportunità e raggiungere nuovi obiettivi.

I single, dopo un periodo di riflessione, potrebbero sentirsi pronti per nuovi incontri: già da oggi potrebbero esserci occasioni interessanti da cogliere. Sul lavoro, anche se la situazione potrebbe sembrare difficile, riuscirete a superare gli ostacoli con determinazione, ottenendo risultati sorprendenti e superando le aspettative.

La valutazione della settimana secondo le stelle:

Top del giorno : martedì 27 agosto;

: martedì 27 agosto; ★★★★★: lunedì 26, mercoledì 28;

★★★★: giovedì 29, domenica 1;

★★★: venerdì 30 agosto;

★★: sabato 31 agosto.

Previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. I prossimi sette giorni secondo l'Oroscopo saranno nella media. Probabilmente lunedì e martedì servirà una dose industriale di pazienza e determinazione.

Nonostante un inizio un po' lento, la situazione non sarà negativa. In amore, dedicate più attenzione alle dinamiche di coppia, armonizzando i vostri desideri con quelli del partner. Puntate sulla complicità, cercando di trascorrere momenti sereni e soddisfacenti per entrambi. I single, soprattutto quelli della prima e seconda decade, dovrebbero prestare particolare attenzione al modo di esternare i sentimenti: esprimete il vostro sentire con chiarezza e sensibilità. Nel lavoro, l'inizio della settimana non scorrerà priva di intoppi, poi però tutto procederà in modo lineare e prevedibile.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno : sabato 31 agosto;

: sabato 31 agosto; ★★★★★: giovedì 29, domenica 1;

★★★★: mercoledì 28, venerdì 30;

★★★: martedì 27 agosto;

★★: lunedì 26 agosto.

♒ Acquario: voto 7.

La previsione settimanale per voi nativi risulta soddisfacente. La parte centrale è prevista non troppo a favore, mentre sia l'inizio che la conclusione del periodo evolveranno in maniera molto positiva. Sabato ma soprattutto domenica risultano altamente promettenti riguardo l'amore. Il vostro desiderio di trascorrere più tempo di qualità con chi amate sarà evidente e apprezzato. La compagnia della persona amata sarà la migliore che possiate desiderare in questo momento. I single potrebbero incontrare qualcuno potenzialmente interessato ad approfondire la conoscenza: lasciatevi alle spalle le delusioni passate e apritevi a nuove possibilità. Nel lavoro, vi mostrerete energici e propositivi: è il momento giusto per realizzare qualche progetto o mettere in pratica nuove idee.

La valutazione settimanale:

Top del giorno : domenica 1° settembre;

: domenica 1° settembre; ★★★★★: venerdì 30, sabato 31;

★★★★: lunedì 26, giovedì 29;

★★★: martedì 27 agosto;

★★: mercoledì 28 agosto.

♓ Pesci: voto 6. In arrivo una settimana sulla linea generale della sufficienza. In massima parte sarà particolarmente efficace la parte conclusiva del periodo, con ottime possibilità di fortuna e successo. In amore, mantenete la calma e pensate in modo positivo, poiché l'influsso favorevole degli astri rafforzerà i legami di coppia, anche quelli con qualche difficoltà. I single, sebbene il periodo possa sembrare stressante, vedranno miglioramenti all'orizzonte: un po' di pazienza sarà necessaria. Sul lavoro, vi aspettano buone soddisfazioni: la presenza nel firmamento di astri abbastanza in linea con il segno vi spingerà a stabilire nuovi contatti e a esplorare nuove opportunità professionali.

La graduatoria settimanale con le stelle: