L'oroscopo dell'1 settembre rivela una domenica "godereccia" per i nati nel segno dell'Acquario, primo in classifica. Ottima la partenza del nuovo mese di settembre anche per Toro, Cancro e Capricorno, favoriti in campo sentimentale come pure in ambito lavorativo. Purtroppo, si prevede un finale di weekend poco favorevole al segno dei Pesci, pronosticati in giornata difficile, dunque valutati con solo due stelle nella scaletta giornaliera.

Previsioni zodiacali di domenica 1° settembre da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★. Un finale di settimana non come nelle attese, seppur positivo.

Le incomprensioni e i malumori nella relazione non vi scalfiranno, anche perché con il vostro sorriso saprete come dissipare eventuali momenti difficili. Continuate così, anche nei prossimi giorni; bastano piccoli gesti fatti col cuore per farsi apprezzare da chi si ama. Se siete single, una serata trascorsa in compagnia di persone care e della famiglia potrebbe rivelarsi particolarmente rigenerante. Spesso ci concentriamo sulla cura del corpo, ma è altrettanto importante prendersi cura del proprio benessere psicologico. Una convivialità sana e ponderata può essere di grande aiuto. Per chi lavora anche di domenica, potrebbe essere un buon momento per trovare soluzioni a un problema che si trascina da tempo.

Toro: ★★★★★. Splendido l'inizio di settembre. Risponderete finalmente alla richiesta del partner di aprirvi a livello profondo e personale, rivelando aspetti della vostra personalità finora nascosti. Questo gesto riaccenderà il desiderio e rafforzerà il legame tra di voi. Se siete single, avete notato quanto sia rigenerante stare in contatto con persone con cui vi sentite in sintonia?

Ebbene, è altrettanto importante mantenere le distanze soprattutto da chi rappresenta un peso emotivo o da chi emana negatività da ogni poro della pelle. Questo atteggiamento permetterà di vivere con maggiore serenità. Se gestite un’attività, preparatevi a una fase di raccolto: state per vedere i frutti di quanto seminato. Anche chi lavora alle dipendenze potrà contare su novità positive.

Gemelli: ★★★★. Un periodo positivo si appresta a fare capolino nella vostra quotidianità. Venere intanto regalerà una giornata da vivere intensamente, all'insegna della fantasia e di una passione travolgente. Sentirete un irrefrenabile desiderio di vivere, amare e osare, nella relazione (ma non solo!). Con tutto il favore delle stelle, non esiterete a dare il meglio di voi al partner, che apprezzerà molto. Se siete single, l’unica dipendenza di cui non potrete fare a meno sarà l’amore. Seguite senza esitazione il sentiero che conduce alla gioia dando spago e fiducia alla speranza; solo così il passato rimarrà alle spalle e il futuro apparirà più luminoso che mai. Un consiglio: non voltatevi mai indietro!

Sul lavoro sarà un periodo particolarmente favorevole: la fiducia in voi sarà al massimo; un po' meno nei confronti del futuro.

Cancro: ★★★★★. Questa domenica in imminente arrivo darà motivo alla relazione di procedere in modo naturale e sereno, proprio come piace a voi. Le problematiche che finora hanno turbato il rapporto con il partner, oppure con qualche familiare o persona amica, si ridurranno notevolmente offrendo l’opportunità di ripartire in serenità. Intanto, imparate a mettere in gioco il vostro fascino nella scacchiera della seduzione, alzando notevolmente la probabilità di dare scacco matto alla passione. Se siete single, la gioia di rivedere una persona cara supererà qualsiasi difficoltà che potrebbe presentarsi durante la giornata.

Il vostro sguardo brillerà, e sarà questo amore a guidarvi in ogni decisione che eventualmente dovrete prendere. Sul lavoro, si prospettano cambiamenti significativi. Alcune situazioni si stabilizzeranno in modo definitivo, regalando sicurezza un po' a tutti.

Leone: ★★★. L'ultimo giorno della settimana è stato valutato sottotono, dunque poco positivo. In diversi casi non riuscirete a riaccendere quella scintilla di attrazione reciproca che si è spenta con il passare del tempo. Le attenzioni del partner non basteranno a colmare il vostro cuore di fiducia e di felicità, lasciando ancora per un po' immersi nei dubbi e nell'insoddisfazione. Se siete single, la Luna vi invita a mettere alla prova le vostre capacità di seduzione.

Fate solo attenzione a non concentrarvi solo sulla soddisfazione di bisogni fisici, cercate la dolcezza di guardarsi negli occhi o la voglia di tenersi per mano. In ambito lavorativo, intanto, la fretta di concludere tutto potrebbe farvi inciampare in qualche passo falso. Mantenete la calma, imparate ad apprezzare la routine e la ripetitività delle situazioni.

Vergine: ★★★★. Un positivo inizio settembre si profila all'orizzonte, anche se non sarà totalmente esente da problemi. Una magica atmosfera certamente avvolgerà la serata: con la persona che vi è accanto assaporerete una nuova capacità di amare. Potreste anche permettervi di (ri)avvicinarvi al partner con un'attenzione e un ascolto profondo, quasi telepatico, percependo con facilità ogni suo desiderio.

Se siete single, riuscirete a vedere oltre la superficie delle situazioni, il che vi spingerà a essere più affettuosi del solito. Sarà un periodo particolarmente positivo, ispirandovi e riempiendovi di energie nuove. Nelle attività lavorative il momento è positivo per raccogliere discrete soddisfazioni. Nuove situazioni si profilano, sarà la costanza l'elemento fondamentale per affrontarle con successo.

Oroscopo e stelle del primo giorno di settembre, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★. L'Oroscopo pronostica una buona domenica a molti nativi della Bilancia. Questa domenica, sforzatevi di affrontare la giornata con maggiore positività e curiosità. È il momento di uscire di casa e scoprire cosa c’è di nuovo intorno a voi.

Se da tempo foste chiusi in voi stessi, diciamo "in letargo", questo periodo darà un'occasione giusta per rompere questo schema ridondante. In amore, se vi sentiste sotto pressione, reagite con decisione per ristabilire l’equilibrio nella relazione. Sul lavoro, qualcuno potrebbe esercitare una certa pressione su di voi, e questo potrebbe infastidirvi. Ricordate però che le loro intenzioni sono quelle di motivarvi a dare il massimo. Fate ciò che vi siete ripromessi di realizzare.

Scorpione: ★★★★. Giornata di partenza del nuovo mese all'insegna della regolare normalità. Domenica potrebbe risultare un po’ monotona, ma allo stesso tempo stabile. Le stelle non saranno molto favorevoli, e sul fronte affettivo potrebbero mancare grandi sorprese, con alcune che potrebbero addirittura risultare sgradite.

I single vivranno un periodo altalenante: approfittate dei momenti di positività per godervi situazioni piacevoli. L’aspetto erotico sarà in crescita, quindi sfruttate l’occasione per rafforzare la vostra vita intima. Nel lavoro, evitate di portare avanti progetti senza un piano ben definito. Agite con precisione e non lasciatevi trascinare da situazioni improvvisate o mal organizzate.

Sagittario: ★★★★. Un buon periodo in arrivo, ovviamente non esente da lievi intoppi o normali incombenze, come al solito. Questa domenica sarà all’insegna della normalità e della tranquillità. La Luna vi regalerà una giornata serena, anche se Marte e Giove potrebbero limitare i risultati concreti. Evitate errori di giudizio che potrebbero causare problemi o imprevisti.

Sul lavoro, non insistete troppo sulla competizione. Godetevi i frutti dei vostri sforzi e rilassatevi. In amore, fate attenzione a giochi poco chiari che potrebbero essere scoperti. Se il vostro rapporto è fragile, sarà difficile mantenere la situazione sotto controllo. Per quanto riguarda la salute, non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni; liberate la mente e cercate il relax.

Capricorno: ★★★★★. Una giornata splendida, ottima per iniziare, per valutare e anche - perché no - tagliare eventuali rami secchi, sentimentalmente parlando. Questa domenica vi riserva piacevoli sorprese e buone notizie. Sebbene non si sappia esattamente cosa aspettarsi, siate pronti ad accogliere qualsiasi novità positiva.

In amore, cercate di combinare le vostre emozioni con una buona dose di introspezione, soprattutto in situazioni delicate. Sarà un periodo favorevole per nuove relazioni, amicizie e accordi familiari. I single avranno la capacità di rallegrare chi li circonda, anche se gli altri spesso non riescono a fare lo stesso per voi. Nel lavoro, siate collaborativi e disponibili ad accettare cambiamenti di ruolo, anche se impegnativi, in quanto potranno portarvi benefici.

Acquario: 'top del giorno'. Pronti a gongolare? Certo che si, infatti l'Astrologia prevede una domenica tutta da godere, in ogni ambito, situazione o momento. Questo primo giorno di settembre vi sentirete particolarmente energici in amore.

Nuove idee e azioni vi spingeranno a prendere decisioni importanti e ad intraprendere piccoli viaggi che arricchiranno la vita di coppia. Il dialogo con il partner sarà sincero, permettendovi di discutere liberamente dei problemi legati ai sentimenti. Approfittate di questo periodo per fare progetti concreti insieme. I single potrebbero fare un incontro indimenticabile: siete tra i più desiderabili dello zodiaco in questo momento, quindi preparatevi a vivere serate intriganti. Nel lavoro, tutto procede al meglio. Utilizzate questa giornata favorevole per costruire relazioni utili per il futuro.

Pesci: ★★. Weekend con finale poco positivo. Infatti, il primo del mese sarete sotto flussi astrali abbastanza tenaci, quanto negativi. Questa domenica potrebbe rivelarsi difficile. Una persona non bene identificata potrebbe creare tensioni o mettere zizzania sia in famiglia che al di fuori. Un rimprovero da parte di una persona cara potrebbe ferire la vostra sensibilità. Non pensate che la sfortuna vi perseguiti solo perché le cose non vanno come vorreste. Cercate di mantenere la calma e di non essere troppo esigenti. Sul lavoro, progetti iniziati in passato proseguiranno, ma avranno bisogno di tempo per dare frutti. In amore, potreste dover affrontare reazioni emotive forti, dettate dallo stress accumulato. Cercate di leggere tra le righe e mantenete la calma.