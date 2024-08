L'oroscopo del 30 agosto predice un venerdì assai interessante per il Leone, primo in classifica. A portare positività e tantissima buona sorte, la Luna, in entrata nel segno di Fuoco appena citato proprio questo venerdì. Altrettanto beneaugurale la fine della settimana lavorativa anche per i nati in Gemelli, Bilancia e Acquario, tutti considerati a cinque stelle nella scaletta con le stelline del giorno. Momentaneo "no" dall'Astrologia, purtroppo, al segno dell'Ariete, interessato da fluttuazioni astrali negative

Previsioni zodiacali del 30 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★.

L'Astrologia vi dice "no" a questo giro, causa forza maggiore dovuta a flussi planetari contrari. Parlando di sentimenti, presto avrete chiarezza sui motivi per cui il partner non vi tratta come meritereste. Discutendone (pacatamente), la verità emergerà e molte verità saranno finalmente svelate. Per chi è single, restare in casa potrebbe farvi sentire oppressi, come se le pareti si stessero chiudendo intorno a voi. Potrebbero sorgere tensioni e piccoli conflitti con i familiari, forse anche avvertire un lieve calo di energia. Una passeggiata all’aria aperta potrebbe aiutarvi a smaltire eventuali frustrazioni. Riguardo il lavoro, siate convinti delle vostre idee ma cercate di non irrigidirvi se dovesse esservi chiesta una decisione - che non avevate previsto - o di riconsiderare un vostro punto di vista.

Toro: ★★★★. Assolutamente fuori programma un inusitato progetto relativo alla famiglia, oppure, forse alla sezione lavoro e soldi. In attesa di scoprirlo, dedicate il più tempo possibile alla persona che amate, perché il romanticismo e l'affetto giocheranno un ruolo centrale nella giornata. Sarà anche un buon momento, per non dire ideale, per riflettere insieme a chi amate su alcune importanti situazioni riguardanti il futuro della relazione.

Per i single, potrebbe essere proprio questo venerdì il giorno giusto per affrontare un nuovo approccio amoroso: se fosse, fatelo con spirito positivo. Con il “metaforico zaino in spalla,” preparatevi a conquistare il mondo, prima però liberatevi da impegni e stress. Riguardo il settore lavorativo, la mente sarà chiara e concentrata, perfetta per completare quelle attività che solitamente richiedono tempo.

Gemelli: ★★★★★. Giornata di venerdì vincente in tutti i campi della vita. Il vostro carattere, accogliente e generoso, si metterà in ascolto di ogni piccolo desiderio che la dolce metà dovesse manifestare, in maniera esplicita o soltanto sussurrata. Le coppie consolidate godranno un buon momento: dietro l'angolo, un generoso ritorno di passionalità. Preparatevi a trascorrere una serata speciale. Single, momento particolarmente felice della vostra vita affettiva: le stelle vi doneranno specifici influssi di seduzione, fornendo anche la capacità di essere pronti ad innamorarvi di nuovo. Anche in ambito lavorativo, approfittate di questa giornata per prendere decisioni che dirottino verso il cambiamento.

Opportunità favorevoli da sfruttare.

Cancro: ★★★★. Un buon momento per l'amore. Diverse coppie sentiranno un forte desiderio di rinnovare il legame, alimentando il menage con esperienze fuori dall'ordinario. Questa giornata promette di essere particolarmente emozionante, con la possibilità di vivere momenti davvero speciali e coinvolgenti con l'amato bene. Per i single, la giornata si prospetta scintillante: Venere sarà dalla vostra parte, favorendo nuovi incontri e passioni improvvise: toccata e fuga? Potrebbe essere un buon inizio per qualcosa di più, chissà! Anche se non ci fossero sviluppi immediati, ogni rapporto lascia sempre spazi per eventuali legamenti. La giornata lavorativa invece, si presenta complessivamente positiva.

Alta la possibilità di ottenere guadagni, magari stabilire nuove fonti di reddito.

Leone: 'top del giorno'. La giornata di venerdì sarà ricca di impegni, questo è vero, ma soprattutto sarà assolutamente positiva e fortunata in ogni campo della vita. L'ingresso della Luna nel vostro segno, poi, senz'altro donerà un'energia straordinaria che vi permetterà di rialzare le vostre quotazioni amorose, sia in coppia che da single. La mente sarà attraversata da pensieri e fantasie sempre più audaci, che troveranno realizzazione la sera, in un momento speciale con la persona che amate. Per i cuori ancora soli, ottimo periodo per esplorare nuove possibilità. La vita offrirà un vasto panorama di nuove conoscenze, starà poi a voi scegliere con chi instaurare un dialogo, magari organizzare qualcosa di stuzzicante.

Le stelle di brilleranno particolarmente nel lavoro: diverse iniziative professionali avranno ottime probabilità di successo.

Vergine: ★★★★. La situazione astrale per questo venerdì è particolarmente favorevole al segno. Finalmente potete permettervi di affrontare con serenità un argomento serio, spesso rimandato, con il partner ben disposto a collaborare. Avrete persino l'opportunità di scoprire e apprezzare con chiarezza un lato delizioso del carattere di chi amate. Per i single, questo è un periodo di grande preparazione per ciò che in futuro occuperà la vostra mente e le vostre azioni. La Luna vi assisterà nel pianificare con intelligenza ogni dettaglio di questo ultimo venerdì d’estate.

Molti di voi trascorreranno una serata rilassante con gli amici. Nel lavoro, fissate gli obiettivi importanti e concentratevi solo su di essi: le stelle infonderanno l’energia necessaria per raggiungere il successo.

Oroscopo e stelle del 30 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. L'Oroscopo prevede un venerdì leggero e spensierato, senza grosse difficoltà all’orizzonte. La settimana si concluderà con un tocco speciale, soprattutto in ambito sentimentale: il desiderio di stabilità emotiva sarà al centro dell'attenzioni. Se doveste notare qualche discordanza nel rapporto di coppia, sappiate che è il momento ideale per affrontarla. Parlate apertamente con il partner, mettendo in luce eventuali problemi irrisolti.

Single, questo potrebbe essere un giorno fortunato: un’occasione perfetta per fare ordine tra i pensieri e i sentimenti. Iniziate con il rilassarvi e mantenete un atteggiamento positivo, diciamo un primo passo verso nuove avventure. Sul lavoro, avrete l’energia necessaria per scuotervi dalla pigrizia ed essere incredibilmente produttivi. Organizzatevi, rispettate gli appuntamenti e mostrate puntualità.

Scorpione: ★★★★. La fine della settimana lavorativa preannuncia una giornata gestibile, a patto di affrontare con intelligenza i momenti meno entusiasmanti che potrebbero presentarsi. In campo amoroso, chi vive una relazione di coppia, potrebbe trovarsi di fronte a scelte importanti, anche abbastanza urgenti: l'essenziale, prendere decisioni sagge e ponderate per evitare errori.

La giornata sarà divisa in due fasi: la prima parte sarà serena e priva di complicazioni, mentre la seconda richiederà maggiore attenzione e prudenza. Single, se siete innamorati ma non ricambiati, potrebbe essere il momento di cambiare strategia: confrontatevi con un amico/a per capire come muoversi. Nel lavoro, le stelle indicano un equilibrio instabile: mantenete alta la concentrazione, anche nei compiti più semplici, restando vigili.

Sagittario: ★★★. Venerdì potrebbe risultare una giornata meno brillante del previsto, segnando un periodo un po’ sottotono. Le questioni sentimentali potrebbero richiedere scelte significative, anche dolorose. Se la relazione stesse attraversando un momento difficile, questo potrebbe essere il caso di decidere: continuare a sperare in un cambiamento positivo o mettere fine alla situazione?

Qualunque decisione prenderete, fatelo con sincerità e dal profondo del cuore. La felicità non si baratta! Single, evitate di mostrare possessività verso la persona che vi interessa; un pizzico di romanticismo potrebbe rivelarsi utile per rendere la giornata piacevole e la serata speciale. Sul lavoro, cercate di essere flessibili nei vostri giudizi, soprattutto nei confronti di colleghi che conoscete da poco.

Capricorno: ★★★★. Venerdì 30 agosto promette abbastanza positività e stabilità, anche se il ritmo potrebbe risultare più lento del solito. In amore, avrete l’opportunità di godere momenti piacevoli, grazie all'influenza favorevole delle stelle. Tuttavia, sarà importante saper cogliere il meglio da ogni momento e condividerlo con il proprio partner, rafforzando il legame che vi unisce.

Single, alcune fluttuazioni planetarie potrebbero mettervi alla prova; non perdete la speranza, le situazioni sono sotto controllo e voi potrete superarle brillantemente, ovviamente se saprete agire al momento giusto. Riflettete su quando e come intervenire. Sul lavoro, vi sentirete gratificati per aver portato a termine con successo un incarico complesso. In aumento l'autostima e la voglia di fare. Continuate su questa strada.

Acquario: ★★★★★. In generale si prevede una giornata molto positiva, tranquilla al massimo e senza grossi problemi. In amore, vi attende un periodo fortunato: potrete godere di momenti piacevoli con il partner e forse scoprire qualche sorpresa positiva. Coloro che cercano emozioni forti, potrebbero trovarsi in situazioni inaspettate, ma alla fine ne trarranno beneficio.

Single, è possibile che fantasie intriganti prendano il sopravvento, specialmente se amate comunicare attraverso i social network. Approfittate di queste sensazioni per esplorare nuove possibilità. Nel lavoro, sarete determinati a raggiungere i vostri obiettivi, anche dove altri hanno fallito. Le stelle vi daranno il loro appoggio, perciò non esitate a mettere in gioco tutta il vostro desiderio di emergere.

Pesci: ★★★★. Venerdì indicato come una giornata buona, tranquilla, capace di scorrere come al solito immersa nella consueta routine. In amore, l’atmosfera sarà piacevolmente rilassata, anche se meno eccitante di quanto desiderereste. Potrebbe essere il giorno giusto per pianificare una breve fuga o per concedersi una pausa, magari in compagnia del partner. Single, la giornata promette di essere serena: non aspettatevi grandi emozioni amorose, ma godetevi il piacere di vivere senza pensieri. Le stelle suggeriscono di prendersi una pausa dalle questioni di cuore e di concentrarsi sul benessere personale. Nel lavoro, nuove opportunità potrebbero presentarsi, specialmente per chi sta cercando di uscire da un periodo difficile. Le stelle saranno favorevoli e vi guideranno nelle decisioni importanti.