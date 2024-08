L'oroscopo della giornata di domenica 18 agosto annuncia i Gemelli più aperti al dialogo, favoriti dalla Luna in trigono, mentre il Leone potrebbe essere un po' troppo invadente. Il Sagittario sarà più consapevole delle proprie azioni, sia in amore che nel lavoro, mentre il Toro non dovrà eccedere con i sentimenti.

Previsioni oroscopo domenica 18 agosto 2024 segno per segno

Ariete: sarete favoriti da una bella Luna in trigono durante questa giornata di domenica che vi permetterà di rimettere a posto, senza troppe difficoltà, alcuni piccoli screzi avuti con il partner,.

In ambito lavorativo, vi piacerà molto rendere la vostra giornata produttiva, anche se sarà domenica. Voto - 8️⃣

Toro: attenzione a non eccedere con i sentimenti in questo periodo. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con l'astro argenteo in quadratura dal segno dell'Acquario, non sempre il vostro umore da romanticone potrebbe piacere al partner. Per quanto riguarda il lavoro, sarete attivi e con buone idee, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi aprirà al dialogo con il partner durante questa giornata di domenica. Ci saranno ancora dei problemi da risolvere, ma parlarne potrebbe farvi bene.

Nel lavoro, i vostri progetti andranno avanti e, con impegno e pazienza, riuscirete a prendervi delle belle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà nuovamente il pianeta Venere dominare incontrastata la vostra vita sentimentale. Sarà un periodo davvero romantico per voi e il partner, ma anche voi single potreste avere interessanti occasioni.

In campo professionale, vi metterete sempre in gioco, dimostrando le vostre abilità per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Leone: potreste essere un po' troppo invadenti durante questa giornata di domenica, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione vi metterà in difficoltà con il partner, per cui, attenzione al vostro modo di fare.

Nel lavoro, alcuni progetti richiederanno pazienza, ma voi sarete pronti a dare il meglio, sostenuti da un bel cielo. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo stabile e piacevole in campo amoroso per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà affiatato grazie a Venere. Se siete single, queste giornate estive saranno molto interessanti per fare audaci conquiste. In campo professionale dovrete capire che alcune idee non funzionano come previsto. Potrebbe essere necessario ripartire e cercare di fare di meglio. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario rasserenerà il vostro rapporto in questa giornata. Riuscirete a godervi questa domenica di agosto con le persone che amate, senza pensare troppo ai problemi della quotidianità, almeno per una volta.

Sul fronte professionale, tutto procede senza intoppi in questo periodo, prendendovi delle belle soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner non sarà estremamente affiatato, nonostante Venere sia dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro, vi darete da fare in questo periodo, ma non sempre le vostre aspettative potrebbero rispecchiare la realtà. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in sestile dal segno dell'Acquario e Mercurio in trigono, sarete più consapevoli delle vostre azioni in questa giornata di domenica. Soprattutto in campo professionale, prenderete i vostri progetti con maggiore responsabilità, soprattutto voi nati nella prima decade.

In amore, avrete più cura della vostra relazione di coppia, costruendo un rapporto più sincero. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima in questa giornata di domenica. Avrete modo di chiudere una settimana fantastica in amore, sfruttando la posizione favorevole del pianeta Venere. In campo professionale, sarete attivi e con buone idee, ma per portarle a termine, dovrete avere pazienza. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete favoriti da una splendida Luna in congiunzione. Single oppure no, potrebbe essere un bel periodo per mettere in mostra le vostre emozioni più profonde dinanzi alla vostra fiamma. Nel lavoro, porterete avanti i vostri progetti con grande impegno, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 8️⃣

Pesci: non sarà la migliore domenica di sempre per voi nativi del segno, ciò nonostante non mancherà in voi un certo ottimismo nel tentativo di poter vivere una relazione di coppia migliore. In campo professionale, attenzione a non correre troppi rischi in questo periodo. Potreste prendere le decisioni sbagliate. Voto - 6️⃣