L'oroscopo del 18 agosto mette sul piatto della bilancia una domenica luccicante per il segno del Cancro, al primo posto nella classifica a stelline. A regalare un finale di settimana spettacolare ai nati nel generoso segno di Acqua, una promettente Luna in congiunzione a Plutone. Poca positività per una giornata abbastanza stancante, invece, in programma per Toro, Vergine e Pesci.

Previsioni zodiacali del 18 agosto da Ariete a Vergine

Ariete: ★★★★★. Domenica all'altezza delle migliori aspettative. Lo stress si dissolverà e tra voi e chi amate prenderà piede tanta serenità e calma interiore.

Alcune scelte sentimentali saranno illuminate da un tocco di fortuna, mentre l’affetto del partner vi avvolgerà con calore. Se siete single, molti dei vostri desideri potrebbero realizzarsi con facilità, accompagnati da piacevoli sorprese che risvegliano amore e passione. Seguite il vostro istinto profondo, che vi guiderà con il cuore e la mente verso nuove avventure. Con la determinazione di un vero leader, siete pronti a dare il massimo per portare avanti un progetto ambizioso, Avete l'energia e il tempo necessari per sorprendere chi avete accanto, riuscendo a cogliere ogni opportunità dal periodo.

Toro: ★★★. Caos in ambito amoroso? Forse. Intanto, alcune intuizioni dei giorni precedenti non si riveleranno del tutto infondate.

È fondamentale esigere un dialogo sincero, essenziale per la salute della coppia. Tuttavia, ricordate anche di premiare l'onestà e il coraggio di parlare a cuore aperto, da parte dell'amato/a. Se siete single, potreste ricevere notizie deludenti che potrebbero influenzare il vostro umore. Magari qualcuno che desiderate incontrare non riuscirà a liberarsi, o un amico potrebbe dover rinunciare a un invito importante.

Non permettete che i contrattempi abbattano la vostra tranquillità. Lasciate andare le insicurezze e chiudete a chiave ogni forma di timore incontrollato. La giornata domenicale, altresì, richiederà molto da voi: con l'atteggiamento giusto riuscirete a farcela.

Gemelli: ★★★★. Mettete da parte eventuali dubbi sul rapporto di coppia perché è arrivato il momento di aprire altri punti di vista.

Alcune novità porteranno un'ondata di buonumore, dissipando vecchie discussioni o tensioni venute a crearsi col partner. Se siete single, saprete trasmettere un'energia contagiosa a chi vi circonda, e il buonumore sarà irresistibile. Una notizia inattesa, poi, di certo vi regalerà un sorriso che durerà per tutta la serata. Abbandonatevi a questa sensazione positiva, senza esitazioni e godetevi l'attimo in serenità. La fiducia che avete in voi stessi darà i suoi frutti: gli amici vi seguiranno come un leader. Con il naturale carisma che vi caratterizza raggiungerete l'impossibile!

Cancro: 'top del giorno'. Domenica tutta all'insegna della buona sorte. La congiunzione Luna-Plutone favorirà quella sensibilità che il partner desidera da tanto.

Finalmente riuscirete a esprimere i sentimenti con chiarezza, e questo vi renderà felici e appagati. Se siete single, questa sarà la giornata ideale per ricevere e donare amore. Le stelle saranno dalla vostra parte, rendendovi più intraprendenti e affascinanti del solito. Potrete contare su un sostegno astrale potente, vi sentirete particolarmente intuitivi e più in sintonia con le emozioni degli altri. Potrebbero emergere nuove idee e obiettivi riguardo certe attività. Spinti da un forte senso di idealismo, vi troverete a considerare possibilità che potrebbero presto diventare realtà.

Leone: ★★★★★. Ultimo giorno di weekend da vivere alla grande. Lasciate che i vostri desideri più nascosti prendano vita, e il partner ne sarà più che soddisfatto.

Alcune nuvole si sono ormai dissipate, e la giornata è pronta per essere vissuta appieno in allegria e gioia di vivere. Se siete single e in cerca di forti emozioni, preparatevi a vivere situazioni intriganti che si presenteranno quando meno ve lo aspettate. Già nel corso della serata, infatti, potreste ricevere una risposta positiva, o del tutto inaspettata, da una persona a voi cara. Finalmente, i risultati di quel progetto che avete avviato con qualche esitazione cominceranno a farsi vedere. L'impegno e la costanza verranno apprezzati da tutti.

Vergine: ★★. Stallo e situazioni poco felici, questo è quanto. Invece di chiudervi in voi stessi o fingere indifferenza, se notate comportamenti strani in chiunque vi interessi, sarebbe saggio affrontare direttamente la persona interessata e chiedere spiegazioni.

È importante per entrambi chiarire qualsiasi dubbio, giusto per ristabilire la fiducia reciproca. Se siete single, le ansie accumulate e lo stress generale potrebbero portare a reagire in modo insolito. Per voi due consigli: prima di perdere la pazienza contate fino a cinquanta; cercate di non sfogarvi su chi non ha colpe. Lasciate che passi questo giorno difficile. Ci sono momenti in cui è meglio arrendersi alla forza del destino.

Oroscopo e stelle del 18 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Secondo quanto evidenziato dall'Oroscopo, si prevede una domenica all'altezza dei migliori in assoluto. Dunque, giornata ideale per voi, con ottime prospettive in amore, lavoro e salute. In amore, dedicate tempo a migliorare la vostra vita semplificando la quotidianità; questo vi permetterà di essere più presenti e attenti nella relazione.

Alcuni di voi potrebbero trovarsi a dover scegliere tra famiglia e partner, ma sarà importante affrontare la situazione con calma e determinazione. Single, la vostra forza di volontà sarà il vostro asso nella manica: anche se nulla si concretizzasse nel periodo, sfruttate le opportunità anche lievi dovessero maturare. Gestirete le finanze con abilità, accumulando risorse preziose che garantiranno stabilità e serenità al futuro.

Scorpione: ★★★★. Giornata lievemente fortunata, con piccoli sprazzi di energia positiva. In amore, il coraggio sarà la chiave per rafforzare il legame: mostrate al partner quanto è importante per voi: questo potrebbe essere il momento giusto per affrontare questioni importanti, che a breve potrebbero rivelarsi gratificanti.

Single, Venere vi offrirà l'occasione di esprimere il vostro lato più originale e avventuroso; approfittatene per allontanarvi dalla routine e godetevi l'imprevisto. Aspettatevi novità positive con la fortuna dalla vostra parte. Presto potrete cogliere al ottime opportunità, portando a termine affari vantaggiosi che daranno ritorni economici. Continuate su questa strada.

Sagittario: ★★★★. Domenica si prospetta normalmente positiva, soprattutto per chi ha impegni gravosi. La situazione astrale vi permetterà di affrontare tutto con uno spirito fiducioso. In amore, la Luna vi sosterrà nelle vostre iniziative, aiutandovi a superare le insicurezze e a rafforzare il carattere. Chi vi è vicino apprezzerà la vostra crescita e condividerà con voi questo momento di rinascita.

Single, anche se l’inizio della giornata sarà frenetico, troverete il tempo per riflettere sulla qualità della vita affettiva: ascoltate il cuore e fate le vostre scelte con decisione. Avrete grande carica anche nel giro amicale: molti amici resteranno piacevolmente colpiti dal modo con cui affronterete le situazioni.

Capricorno: ★★★★★. Partirà con grande slancio il periodo, offrendovi una giornata da sfruttare al meglio. In amore, diverse vostre certezze saranno ben fondate, permettendovi di chiarire incomprensioni recenti e di ritrovare la serenità nel rapporto di coppia. Questo vi darà un senso di sollievo e vi permetterà di concentrarvi sui vostri desideri più profondi. Single, se non è stata una vostra scelta restare soli, questa potrebbe essere la giornata giusta per vedere realizzato un vostro sogno: lasciatevi sorprendere dagli eventi.

In generale, le novità arriveranno e vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Preparatevi a miglioramenti significativi in ambito familiare. Siate pronti a qualsiasi evento.

Acquario: ★★★★. La giornata conclusiva della settimana sarà abbastanza positiva, serena e illuminata da notizie piacevoli. Alcune tra quest'ultime influenzeranno il vostro stato d'animo. In amore, riceverete una lieta sorpresa che - forse - attendevate già da un po' di tempo, il che renderà ancora migliore il rapporto di coppia. Vi sentirete particolarmente romantici e premurosi, facendo trascorrere una giornata indimenticabile al vostro partner. Single, le stelle favoriranno nuovi incontri: Mercurio sarà dalla vostra parte, aiutandovi a fare centro con chi vi interessa.

Mettete il giusto impegno e vedrete i risultati. In generale, i problemi recenti si risolveranno, permettendovi di ritrovare la lucidità necessaria per affrontare il futuro con determinazione.

Pesci: ★★. Domenica potrebbe rivelarsi complicata, con qualche difficoltà in amore. In coppia, i risultati che aspettavate potrebbero tardare ad arrivare, e alcune situazioni potrebbero persino non trovare soluzione. Evitate di coinvolgervi in discussioni che non vi riguardano direttamente, mantenendo la calma e cercando di non complicare ulteriormente le cose. La Luna ostile vi renderà particolarmente sensibili, esponendovi a momenti di stress. Sarà importante prendersi cura di se stessi e cercare di non lasciarsi travolgere dalle emozioni.

Single, siete abili a rigirare la frittata? Anche se lo foste, ormai le uova sono rotte e non si può fare più nulla. Intanto volate basso, soprattutto se avete ambizioni alte da realizzare. Non prendetevela troppo se non tutto funzionerà alla perfezione così come desiderate.