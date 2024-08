L’oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto si prospetta carico di novità, opportunità e qualche sfida per i vari segni zodiacali. Bilancia e Cancro sembrano essere favoriti in ambito sentimentale e lavorativo, con occasioni di crescita e miglioramento, mentre Acquario e Leone si trovano in una fase di riflessione e cambiamento, con la necessità di fare scelte importanti per il loro futuro. Anche se il Ferragosto si preannuncia ricco di sorprese per molti segni, come per Sagittario e Ariete, alcuni dovranno fare i conti con tensioni e sfide.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti e la classifica.

Previsioni zodiacali della settimana dal 12 al 18 agosto: Bilancia in vetta alla classifica settimanale

1° Bilancia: la vostra vita sentimentale sta attraversando un momento di grande cambiamento. Le previsioni della settimana vi invitano a essere più spontanei e a dire "sì" alle nuove esperienze che si presenteranno. Nel lavoro, i vostri sforzi saranno riconosciuti, portandovi elogi e apprezzamenti. Sarà anche un buon momento per investire o avviare nuovi progetti. Tuttavia, cercate di evitare disaccordi con il partner e non fate sempre il bastian contrario, poiché questo potrebbe creare tensioni inutili. In famiglia, ci saranno momenti di condivisione e unione che rafforzeranno i legami.

Il carico di lavoro diminuirà, permettendovi di godervi momenti di relax e di riflessione. La passione tornerà a essere intensa, e le giornate saranno fertili per chi desidera allargare la famiglia. La fortuna sarà dalla vostra parte, soprattutto il 15 agosto, quando potrete vivere una giornata particolarmente felice e gratificante.

2° Cancro: la settimana che si apre davanti a voi sarà estremamente fruttuosa. Chi è impegnato in un progetto lavorativo potrebbe presto ricevere una promozione, un aumento o un riconoscimento per il proprio impegno. Entro la fine del 2024, la vostra vita cambierà in modo significativo, e potreste essere di fronte a un grande acquisto o a una decisione importante.

Nonostante qualche piccolo ostacolo burocratico, la ricompensa sarà all’altezza delle aspettative. In amore, seguite il vostro cuore e non abbiate paura delle critiche: il vostro Ferragosto potrebbe rivelarsi un momento di grande passione e fortuna. Se avete dubbi su una relazione, cercate di chiarire tutto prima che sia troppo tardi: la sincerità vi porterà lontano.

3° Pesci: l’estate che state vivendo è intensa, ma il caldo vi pesa e avete difficoltà a dormire. Non vedete l’ora che il tempo passi per allontanarvi da ciò che non vi piace e trovare un po’ di sollievo. Spesso vi lasciate prendere dai pensieri negativi e rimuginate su ciò che avreste potuto fare diversamente. Tuttavia, è importante che seguiate il vostro istinto e non lasciatevi influenzare dagli altri.

Le vostre parole hanno avuto un grande impatto su una persona vicina, dimostrando quanto siete importanti per lei. Abbiate fiducia in voi stessi e preparatevi a vivere una settimana straordinaria, con un Ferragosto che potrebbe riservarvi sorprese e momenti di grande soddisfazione.

4° Gemelli: le prossime settimane saranno caratterizzate da una serie di impegni, soprattutto sul fronte economico e lavorativo. Tuttavia, il supporto della famiglia e degli amici sarà fondamentale per superare ogni difficoltà. La tensione potrebbe salire, rischiando di causarvi stress e agitazione. Tuttavia, l’arrivo di settembre porterà con sé un'ondata di calma e serenità, quindi cercate di mantenere il controllo e di non lasciarvi sopraffare dalle preoccupazioni.

Entro il weekend, qualcuno potrebbe contattarvi o farvi visita, portando con sé notizie o richieste di aiuto. Non abbassate la guardia e non seguite ciecamente la massa: fate affidamento sulla vostra intuizione. I cuori solitari potrebbero non essere pronti per una nuova storia d’amore, quindi meglio non forzare i tempi. Ferragosto sarà un'esplosione di energia, con momenti di divertimento e spensieratezza che vi faranno sentire vivi e in pace con voi stessi.

5° Acquario: c’è una persona nata sotto il segno del Cancro che occupa i vostri pensieri. Non riuscite a fare a meno di lei, ma per qualche ragione non potete dichiararvi. Rinnovamenti e cambiamenti sono in arrivo, e per uscire da una fase di stallo, dovrete agire con decisione.

Una questione recente vi confonde e vi lascia incerti sul da farsi, ma è proprio in questo momento che sarà necessario prendere una decisione. Siete stanchi della routine, ma questo desiderio di cambiamento potrebbe spingervi a tagliare i ponti con chi non condivide la vostra visione. Sentirete il bisogno di esplorare nuove mete e di apportare cambiamenti significativi alla vostra vita. Le coppie stabili potrebbero essere pronte a compiere un importante passo avanti nella relazione. Partecipate a eventi memorabili, ma evitate i mezzi pubblici, poiché potrebbero esserci ritardi. Anche se non tollerate bene il caldo, una notizia inaspettata vi farà tirare un sospiro di sollievo. Il Ferragosto sarà ricco di sorprese.

6° Leone: in questo periodo la vostra capacità di concentrazione potrebbe essere messa a dura prova. Una vacanza sarebbe l’ideale per rigenerarvi, anche se siete appena rientrati da una pausa. In questo momento, l'amore potrebbe non essere la vostra priorità, poiché state affrontando una battaglia interiore che richiede tutte le vostre energie. Circondatevi di persone ottimiste e carismatiche, che possano offrirvi un supporto morale positivo. Le buone opportunità arrivano a chi le cerca con determinazione, quindi non perdete di vista i vostri obiettivi. Chi è sposato o convive da molti anni potrebbe cogliere l’occasione per dare una svolta alla propria situazione sentimentale. Preferite cibi freschi e di stagione, evitando il cibo spazzatura.

Ferragosto si prospetta intenso, da trascorrere in compagnia della persona che vi sta a cuore.

7° Sagittario: la settimana potrebbe portarvi sbalzi d’umore, ma non c’è nulla che non possiate superare con un po' di ingegno. La fortuna sarà altalenante, richiedendovi di mettere in campo tutte le vostre risorse per superare eventuali problemi. Le stelle indicano possibili avanzamenti di carriera, specialmente per coloro che lavorano nel settore turistico. Sfruttate al meglio questa stagione calda, soprattutto se avete attraversato un periodo di ristagno economico. Anche chi è in pensione o non lavora avrà comunque degli impegni da portare a termine. Nelle dinamiche familiari, cercate di evitare polemiche su questioni di eredità o affari personali.

Pianificate le vostre attività con cura, così da evitare problemi imprevisti. Una carica di energia positiva favorirà nuove amicizie e contatti utili. L’amore sarà fortunato per chi è già innamorato, e potrebbe esserci una grigliata in arrivo, che vi regalerà momenti di convivialità.

8° Ariete: la settimana che si prospetta sarà illuminata da intuizioni favorevoli, che vi permetteranno di evitare alcune potenziali disavventure. Con l’arrivo di settembre e il ritorno alla solita routine, vi sentirete motivati a fare nuovi propositi e a lasciarvi alle spalle il passato. Chi ha vissuto un’estate intensa e ricca di emozioni potrebbe essere colto dalla nostalgia; tuttavia, è importante non lasciarsi sopraffare dalla tristezza, ma guardare al futuro con entusiasmo.

Nuovi progetti, sia di coppia che personali, vi attendono al varco. Alcuni di voi potrebbero essere impegnati in un trasloco, nella ristrutturazione della casa o nell’inizio di un nuovo lavoro. Chi ha affrontato una rottura o un lutto riuscirà a rimettersi in sesto con il tempo, anche se ricominciare da zero non è mai facile. Preparatevi a vivere un Ferragosto intenso, ricco di emozioni e di passione.

9° Scorpione: dopo un periodo di turbolenze, sentite il bisogno di svagarvi e di allontanare le preoccupazioni che vi hanno afflitto. Tuttavia, in famiglia potrebbero persistere alcune tensioni, anche se la pressione generale inizierà a diminuire. Ferragosto sarà caratterizzato da una certa moderazione: cercate di non esagerare e di non scaricare sugli altri i vostri timori.

Evitate di esprimere opinioni su questioni che non vi riguardano direttamente, per scongiurare inutili discussioni. È possibile che una persona cara vi contatti o venga a trovarvi, portando un po' di conforto. Prestate attenzione alla vostra schiena, specialmente se tendete a soffrire di dolori in quella zona. Un viaggio è in vista, ma fate attenzione al traffico e agli imprevisti che potrebbero sorgere. Nel weekend, avrete voglia di trascorrere del tempo in compagnia, magari gustando una buona pizza in ottima compagnia.

10° Toro: la settimana che si avvicina non sarà affatto semplice, soprattutto durante la giornata di Ferragosto. Vi sentirete come se la sfortuna vi perseguitasse, con ostacoli inaspettati che sembrano mettervi continuamente alla prova, soprattutto nel contesto professionale.

Fate molta attenzione alle vostre parole e azioni, poiché qualcuno vicino a voi potrebbe cercare di ostacolarvi o di mettervi in cattiva luce. Nonostante tutto, è fondamentale non arrendersi: mantenete la calma e resistete, poiché la crisi finirà per passare. Controllate il vostro nervosismo, specialmente nelle dinamiche familiari e di coppia, e non scaricate le vostre frustrazioni su chi vi sta vicino. Per i single, invece, si prospetta un periodo interessante, in cui sarà possibile fare nuove e stimolanti conoscenze.

11° Vergine: la vita, in questo periodo, vi pone di fronte a continue prove che richiedono pazienza e perseveranza. Niente dura per sempre, e ora più che mai, è fondamentale ricordare che ogni fine porta con sé nuovi inizi. Questa settimana potrebbe riservarvi discussioni e compromessi difficili, che potrebbero turbare la vostra tranquillità. Prestate particolare attenzione alla vostra salute: i malesseri tipici di questa stagione, aggravati dal caldo, potrebbero essere insidiosi. Preferite cibi freschi e naturali, e non trascurate le date di scadenza o i segnali di qualità compromessa. Settembre si prospetta impegnativo, soprattutto sul fronte professionale e familiare, quindi approfittate di questi ultimi scampoli d'estate per ricaricare le energie. È possibile che qualcuno vi pensi intensamente, forse un ammiratore segreto. Il Ferragosto sarà un momento di tregua mentale, offrendovi un po' di pace e serenità lontano dalle preoccupazioni quotidiane.

12° Capricorno: preparatevi a una settimana ricca di sfide. Nonostante gli imprevisti e gli ostacoli che potrebbero presentarsi lungo il vostro percorso, le cose si evolveranno come desiderato, purché vi manteniate fermi nei vostri propositi. La chiave per raggiungere i vostri obiettivi risiede nella determinazione: non fermatevi di fronte alle difficoltà, ma proseguite con tenacia. Verso la fine di agosto, potrebbero emergere notizie che desteranno qualche preoccupazione; è consigliabile affrontare queste eventualità con prontezza e lucidità. Tuttavia, attenzione al Ferragosto: qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano, quindi mantenete la calma e affrontate ogni situazione con diplomazia. Il weekend poi sarà più sereno.