Secondo l'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 agosto Marte fa crescere l'energia dei Gemelli, segno che darà il massimo in campo professionale, mentre i Pesci saranno un po’ tesi e sotto pressione. Vergine sarà in grado di stabilire le giuste priorità in amore e al lavoro, mentre il Capricorno sarà più sincero con il partner.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 agosto 2024 segno per segno

Ariete: settimana non dal punto di vista sentimentale a causa di questo cielo anonimo. Il rapporto con il partner non attraverserà una crisi, ma con questo cielo non vi sentirete spesso così romantici.

In campo professionale Marte e Giove saranno ancora dalla vostra parte, e vi aiuteranno a rendere questo periodo un po’ meno produttivo più proficuo. Voto - 7️⃣

Toro: questa settimana non inizierà bene a causa della Luna in cattivo aspetto, ma con Venere e Mercurio in trigono sarete molto fiduciosi per vivere al meglio le vostre giornate. In amore vi sentirete bene con la persona che amate, ma attenzione a non bruciare le tappe. Cercate di vivere il vostro rapporto un po’ alla volta. Anche nel lavoro non dovrete avere fretta con i vostri progetti se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni difficili da gestire considerati Mercurio e Venere in quadratura. In amore non sarà facile venire incontro alle esigenze della persona che amate.

Attenzione in particolare alle giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in opposizione. Nel lavoro sarete aiutati ancora una volta da Marte e Giove che porteranno energie e un po’ di fortuna, ciò nonostante potreste faticare un po’ prima di raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Cancro: settimana equilibrata e piacevole.

Questo cielo vedrà Venere e Mercurio in sestile, che vi metteranno a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Attenzione però nel weekend, perché la Luna si metterà contro di voi. Sul fronte professionale sarete nelle giuste condizioni per darvi da fare e portare a termine con successo importanti mansioni.

Voto - 9️⃣

Leone: periodo stabile. Questo cielo sarà meno influente, ciò nonostante riuscirete a godere di un buon rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro la vostra razionalità sarà di grande aiuto per riuscire a portare avanti i vostri progetti, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Voto - 8️⃣

Vergine: sarete mossi da buone stelle come Mercurio e Venere, che vi permetteranno di stabilire le giuste priorità. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma a volte potrebbero esserci delle minuzie da risolvere, soprattutto nelle giornate di Luna sfavorevole. Anche nel lavoro dovrete essere più attenti a quel che fate. Con Marte e Giove in quadratura, non sarà facile portare a termine i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale positiva in campo professionale. Marte e Giove saranno ancora dalla vostra parte, e vi aiuteranno a gestire bene le vostre mansioni, nonostante il periodo meno produttivo. In ambito amoroso sarà una settimana discreta per il vostro rapporto. Arriveranno momenti piacevoli, ma non sempre ci sarà una perfetta intesa. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in lenta ascesa. Il rapporto con il partner vi darà maggiori soddisfazioni, e vi spingerà a fare qualcosa di più per la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In campo professionale sarete più collaborativi, con idee interessanti da portare a termine. Voto - 8️⃣

Sagittario: quadro astrale complicato.

La vostra relazione di coppia non sarà così appagante, complice il pianeta Venere in quadratura. Ci sarà però ancora una buona intesa con il partner, e lo capirete durante le giornate di Luna favorevole, tra martedì e mercoledì. Nel lavoro attenzione a non prendere decisioni affrettate, perché potreste andare fuori strada. Voto - 6️⃣

Capricorno: settimana equilibrata e soddisfacente. Potrete contare sulla posizione favorevole di Venere e di Mercurio. Anche la Luna vi darà una mano tra le giornate di venerdì e sabato. Sia in amore che in campo professionale, darete prova di come ci tenete al partner e ai vostri progetti lavorativi. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale migliore rispetto alle settimane precedenti, ma che non vi permetterà di esprimere al meglio le vostre potenzialità.

Sul fronte amoroso ritroverete intesa con la persona che amate, cercando di ricostruire il vostro rapporto. In campo professionale potreste avere sotto mano progetti che possono darvi delle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale difficile. Il pianeta Venere non sarà clemente nei vostri confronti, e il rapporto con il partner non sarà facile da vivere. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alle idee che deciderete di portare avanti, perché alcune potrebbero rivelarsi fallimentari. Voto - 6️⃣