L'oroscopo dal 19 al 25 agosto vede la fortuna stendere un velo rosso sul cammino del Cancro, primo in classifica. Bene anche Bilancia, Sagittario e Ariete, che avranno delle giornate molto buone e vivide. Chi dovrà ben guardarsi dalla scalogna sarà l'Acquario, all'ultimo gradino della classifica settimanale. Approfondiamo le previsioni astrologiche segno per segno.

Previsioni astrologiche, settimana dal 19 al 25/8: gli ultimi in classifica

12° Acquario - In queste ultime giornate di agosto potreste essere pervasi dalla nostalgia e dalla scalogna, soprattutto se siete appena tornati dalle vacanze o dovrete farlo proprio a fine settimana.

Potreste pensare a una persona che vi ha colpito particolarmente, ma tempo al tempo e la dimenticherete un po'. Chi dovrà tornare presto al lavoro o allo studio potrebbe provare un po' di ansia. Godetevi queste giornate senza affannarvi troppo. Avete trascurato l'attività fisica e potreste aver esagerato con il cibo, quindi è il momento di correre ai ripari. Possibili confronti con familiari o parenti. Nel weekend, qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi.

11° Vergine - Vi sentirete come se fosse fuori controllo. Dovrete affrontare dei sentimenti contrastanti. Potrebbero emergere dubbi, gelosie o tradimenti con il partner. Anche al lavoro vi attende una situazione intricata da risolvere.

Fortunatamente, l'energia accumulata nelle settimane precedenti non mancherà, quindi usatela saggiamente. Gli studenti potrebbero sentirsi sotto pressione in vista della riapertura delle scuole a settembre. Anche chi è in vacanza e a breve dovrà riprendere in mano il solito tran tran si sentirà agitato. Mantenete la mente lucida e lasciatevi andare.

10° Gemelli - Pianificazione e rinnovamento sono le parole chiave per quest'ultima settimana di agosto. Chi è ancora in vacanza o ha preso ferie solo ora può rilassarsi e lasciarsi alle spalle lo stress e le preoccupazioni. Se il partner dovesse muovere delle critiche, cercate di non prenderla troppo sul personale. Una persona cara potrebbe non stare bene o attraversare un periodo difficile; siate pronti a offrire il vostro supporto.

Tuttavia, non trascurate la vostra salute: leggete di più e assicuratevi di dormire minimo sette ore a notte.

9° Toro - L'Oroscopo di questa settimana vi vede in partenza verso nuove esperienze. All'interno di voi germoglieranno i primi semi del cambiamento. Settembre si preannuncia un mese rivoluzionario, con molte situazioni destinate a cambiare radicalmente. Usate questa settimana per rilassarvi completamente e la prossima per recuperare terreno. In amore sarà fondamentale ritrovare fiducia e passione; in caso contrario, il rapporto rischia di deteriorarsi. I single potrebbero ripensare a una persona incontrata durante le vacanze.

I segni zodiacali nella media

8° Scorpione - La vostra energia sarà ballerina, anche perché siete reduci da una settimana di Ferragosto intensa, che vi ha lasciato dei ricordi indimenticabili.

Continuate a gustarvi questa stagione estiva, perché da settembre non avrete molto tempo per voi stessi. Avete vissuto esperienze intense, forse avete perso un lavoro o una persona cara. Prendetevi del tempo per riflettere sui cambiamenti e accettate questa fase "down", poiché è inutile andare controcorrente. Il tempo è il miglior guaritore. Chi non ha potuto fare una vacanza al mare potrà organizzarsi per trascorrere del tempo con la famiglia o gli amici. A volte basta poco per migliorare la vita: aprite gli occhi e godetevi ciò che vi circonda.

7° Leone - Questa settimana potreste dover affrontare qualche contrattempo, ma avrete le risorse giuste per superarlo. Vi sentirete felici e soddisfatti, soprattutto se in famiglia regna l'armonia.

Chi sta per concludere le vacanze potrebbe provare un po' di nostalgia, ma anche tanta voglia di riprendere le proprie passioni o la carriera. Un cambio di look dal parrucchiere o dall'estetista vi aiuterà a rimettervi in sesto, specialmente se avete trascorso molto tempo al sole. Attenzione alle bollette e ai consumi.

6° Pesci - Durante quest'estate avete ripreso attività che non facevate da anni. Questa settimana sarete preoccupati e nostalgici. Alcuni pensieri vi tormentano, soprattutto in vista del prossimo autunno-inverno. Ripenserete a qualcuno che vi ha tenuto compagnia durante l'estate o a ciò che avete fatto durante le vacanze. Chi ha lavorato molto di recente potrà presto godersi una breve ma rigenerante pausa.

L'amore vi fa sentire vivi e potenti, ma evitate i tradimenti e non lasciatevi abbindolare.

5° Capricorno - Questa settimana presenta un potenziale interessante. Non vedete l'ora che l'estate finisca, poiché anziché rilassarvi, vi siete stressati di più. Questi giorni vi porteranno fortuna, relax e passione. Le coppie potranno fare progetti e avanzare nei loro piani. Tenetevi lontani da persone negative e pessimiste. Evitate di criticare gli altri, specialmente sui social. Prendetevi cura della vostra casa e del vostro corpo. Bevete più acqua e fate più movimento.

Oroscopo della settimana: i segni più fortunati

4° Ariete - Questa settimana vi offre tranquillità, spazio e riposo. Agosto si è rivelato un mese impegnativo ma memorabile.

E ancora non è finita: ne vivrete di emozioni. Chi ha lottato con una battaglia interiore avrà l'opportunità di riprendersi completamente. In vista del rientro, evitate di fare troppi piani ambiziosi; procedete un passo alla volta e affidatevi a esperti. Il ritorno a casa sarà dolce per chi è stato in vacanza, ma attenzione alla nostalgia che potrebbe suscitare sentimenti contrastanti. Prestate cura alla vostra alimentazione e monitorate attentamente le spese.

3° Sagittario - Questa settimana è cruciale per ripartire, soprattutto se avete avuto un periodo di stallo o vi siete lasciati andare. Ogni fine estate porta con sé una forte nostalgia, facendovi desiderare di tornare indietro per cambiare le cose.

Chi non è in vacanza dovrebbe dedicare la settimana al riordino generale. Cambiare mobili, tinteggiare le pareti, riparare ciò che è rotto e liberarsi del superfluo vi aiuterà a ripulire la mente. Qualcuno potrebbe dover tornare a studiare per migliorare le proprie qualifiche. Le entrate mensili potrebbero non aumentare, ma almeno in famiglia regnerà un clima sereno.

2° Bilancia - L'oroscopo della settimana vi trova ancora in modalità 'vacanza' e 'divertimento'. Le prossime saranno settimane frenetiche, poiché dovrete recuperare molto terreno. Quindi continuate a vivere alla giornata, senza farvi troppi pensieri. In amore, sarà necessario prendere decisioni importanti; non potrete più rimandare.

Se siete single, via libera agli incontri casuali e senza impegno serio. Se invece siete in coppia, torneranno vecchie passioni.

1° Cancro - Vi attende una settimana migliore del solito. Sarete baciati dalla fortuna e l'amore vi circonderà. Tutto andrà per il meglio. Vi muoverete con sicurezza e le vostre parole saranno ben accolte, creando armonia nelle relazioni con familiari, amici e vicini. Tra lunedì e mercoledì, le giornate saranno piene di opportunità positive. La situazione generale scorrerà senza intoppi e non ci saranno imprevisti. Nel weekend avrete momenti preziosi per rilassarvi e riflettere su nuovi progetti per settembre, circondati dall'affetto di chi vi è caro. Con i figli e i genitori anziani, si rafforzeranno i legami e regnerà la comprensione reciproca.