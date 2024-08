L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto annuncia che in questo periodo i nati del Toro avranno voglia di amare alla follia e che i single dei Gemelli si sentiranno dimenticati da tutti. Le cose andranno complessivamente bene per il Cancro. Sul fronte finanziario, i nati della Vergine dovranno stringere la cinghia ed evitare le spese costose. Infine, la fortuna si farà sentire moltissimo nella vita finanziaria dei nati in Capricorno. Di seguito approfondiamo le previsioni e le relative pagelle della settimana.

La situazione sentimentale e finanziaria durante la settimana di Ferragosto: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se volete mettere i vostri sentimenti d’amore su un piano più alto e cercare di capire un po' meglio il vostro partner, questa è la settimana fa per voi. Godrete di alcuni momenti felici; approfittatene per i vostri meriti. Saturno non si presta a esaltare le relazioni amorose. Se state cercando l'anima gemella, non contate su Saturno per farvela conoscere. Questo è il momento ideale per prendere iniziative coraggiose sul fronte finanziario. La vostra abilità con i soldi, unita alla vostra insolente fortuna, vi permetterà di fare miracoli. Voto: 7,5

Toro – In questa settimana avrete voglia di amare alla follia.

Molti di voi, però, continueranno a fantasticare su una persona irraggiungibile, che vive su un altro pianeta. Fareste meglio a togliervi il pensiero e a cercare conforto in ciò che avete a portata di mano. Come scrisse La Fontaine: "Un uccello in mano è meglio di due nel cespuglio; uno è sicuro, l'altro no". Il clima planetario di questa settimana di Ferragosto vi aiuterà a migliorare la vostra situazione finanziaria.

Giove vi darà il sostegno della fortuna. Urano, invece, porterà eventi inaspettati, per lo più positivi. Se Nettuno scatenerà una spiacevole sorpresa, Giove vi aiuterà a sistemare le cose. Voto: 6

Gemelli – Se avete una relazione amorosa, i legami che vi uniscono saranno più forti che mai grazie all'influenza del pianeta Mercurio, che vi incoraggerà a mostrare pazienza e comprensione.

È anche nel vostro interesse dare al partner il giusto respiro. Se siete single, è probabile che vi sentiate dimenticati da Cupido e dalla dea dell’amore. Ma abbiate pazienza, i pianeti buoni verranno presto in vostro soccorso e il vostro cielo amoroso sarà presto raggiante. Le prospettive sono piuttosto favorevoli per le vostre finanze. Riuscirete a risolvere una serie di problemi e a saldare i vostri debiti, evitando di prendere altri impegni a lungo termine. Lasciate da parte questo settore fino a quando non vedrete l'andamento del mercato azionario. L'Oroscopo consiglia di ridurre le spese quotidiane, che rischiano di raggiungere cifre impressionanti. Voto: 7

Cancro – Per molti di voi, la vita di coppia ha subito recenti sconvolgimenti.

Per questo motivo desiderate un po' di pace e tranquillità. Tuttavia, raddoppierete gli sforzi per evitare che la routine si imponga nella vostra relazione sentimentale. Se il vostro cuore è ancora solo, il Sole vi darà luminosità, Mercurio renderà la vostra espressione più fantasiosa e spirituale, Venere aumenterà il vostro fascino. Insomma, tutti questi pianeti indicano una settimana dedicata alla seduzione e all’erotismo. Lasciatevi guidare dal vento dell’amore e della passione. Saturno vi renderà perspicaci e astuti a livello finanziario. Sarete in grado di affrontare problemi molto difficili. Se è ancora in corso una disputa con il vostro padrone di casa o se non riuscite a ottenere il rimborso di somme che vi sono dovute, saprete come gestirle e trovare la soluzione giusta.

Voto: 8

Previsioni dell'oroscopo della settimana di Ferragosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Plutone potrebbe influenzare il rapporto con il vostro partner. Ciò significa che se la vostra vita coniugale è in crisi, fareste meglio a stare molto attenti. Naturalmente, in cima alla lista delle cose da evitare c'è l'infedeltà. Se siete single, i potenti aspetti della Luna favoriranno le storie d'amore appassionate. L'amore a prima vista è nell'aria e i più impulsivi penseranno subito al matrimonio. Non abbiate fretta! In campo finanziario, questa configurazione lunare vi darà uno spirito combattivo, ma anche il bisogno di soddisfare tutti i vostri desideri di lusso e prodigalità. Siate ragionevoli: evitate le spese inutili, per non privarvi del necessario.

Voto: 7

Vergine – Sarebbe difficile trovare aspetti planetari più gioiosi di quelli di questa settimana. Ci sarà una novità o uno sviluppo felice e inaspettato nella vostra attuale vita di coppia. Se siete single, è probabile che il vostro spasimante faccia una dichiarazione d’amore e che vi spinga a contraccambiare i suoi sentimenti. Non cedete a questa pressione. Dovete prima essere completamente sicuri della vostra scelta. Se ne avete bisogno, confidatevi apertamente con una persona degna della vostra fiducia. Parlando di soldi, è il momento di stringere la cinghia. Dimenticatevi le spese sfarzose ed evitate assolutamente gli acquisti a credito, che sono sempre molto pericolosi. E se dovete fare operazioni finanziarie importanti, in particolare la vendita o l'acquisto di un immobile, circondatevi di buoni consiglieri.

Voto: 7

Bilancia – L'influenza di Giove dovrebbe avere ripercussioni molto positive sul vostro rapporto di coppia. Più intraprendenti e comunicativi, sarete voi a dettare legge, se la vostra relazione ha una certa routine. Questo dovrebbe dare una bella scossa alla vostra vita di coppia. Single, uscire con qualcuno? In questo caso dovrete navigare a vista. O vi sarà difficile capire cosa volete, o punterete su qualcuno che non è disponibile. Sotto l'influenza di Urano in aspetto favorevole, deciderete di occuparvi della gestione delle finanze familiari e troverete soluzioni giuste ai vostri problemi. La vostra fortuna nel settore economico aumenterà vertiginosamente. Voto: 8

Scorpione – È una settimana favorevole per la vita di coppia, tutto merito dell’aspetto benevole di Venere.

Avrete scambi più intensi con il vostro amante. Vi sforzerete di chiarire eventuali malintesi. Voi e il vostro partner diventerete molto uniti. Se siete single, finora avete sofferto di solitudine o di incomprensioni ma questa volta, grazie all'aspetto armonioso di Giove, tutto si sbloccherà: vivrete un amore vero e solido. È probabile che facciate un incontro inaspettato ma decisivo che trasformerà la vostra vita. Le vostre finanze saranno protette e la vostra situazione economica migliorerà se sarete disposti a riconoscere gli errori del passato. Non lasciatevi trascinare in progetti frivoli nella speranza di recuperare i vostri soldi.

Voto: 7,5

La settimana dal 12 al 18 agosto secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – C'è il rischio che piccole nubi oscurino l'orizzonte della vostra vita coniugale. Aspettatevi qualche piccolo fastidio e sensibilità. Cercate di essere più rilassati e di sfruttare al meglio il tempo libero da trascorrere con il vostro amante. Se siete single, un'ondata di seduzione attraverserà la vostra esistenza tranquilla, se non monotona. Avrete il vento in poppa e sarete presi nella rete di una bella sirena o di un bel tritone. Non potete proprio lamentarvi! Con la Luna in posizione difficile, sarete troppo preoccupati per la vostra situazione economica. Siate più fiduciosi e tenete bene a mente questo proverbio francese "Alla pecora tostata, Dio misura il vento".

Evitate le spese superflue. Voto: 7

Capricorno – Il vostro atteggiamento eccessivamente esigente infastidirà il vostro partner d’amore. Non perdonerete una briciola di freddezza, di disattenzione. Non fate altro che pretendere la luna quando le persone a voi care vi hanno dato quasi tutto. Siate ragionevoli, altrimenti rischiate di rovinare tutto. Se siete single, Venere vi suggerisce di incontrare qualcuno durante una vacanza all’estero o una gita fuori porta. Non durerà a lungo, ma sarà comunque molto piacevole. Le stelle vi promettono buona fortuna dal punto di vista finanziario, ma dovreste evitare di pensare troppo in grande, perché potreste mettervi in testa di correre grossi rischi, che potrebbero portare a forti perdite.

Voto: 6,5

Acquario – Ci saranno delle tempeste nella vostra vita di coppia e voi ne sarete i principali responsabili. Dovrete ammettere che è il vostro comportamento ad aver elettrizzato l'atmosfera. Perché vi piace sempre provocare il vostro partner? Se siete single, l'influenza di Nettuno potrebbe innescare un incontro o avvicinarvi a qualcuno che vi piace. In seguito, prevarrà la leggerezza: potrete lasciarvi tentare da flirt o avventure, consapevoli che non si tratta di nulla di serio. In questa settimana di Ferragosto non vi saranno risparmiati i problemi finanziari. Per quanto cerchiate di evitarli, vi raggiungeranno subito. Ma questa situazione non riguarderà i nativi della terza decade.

Non avranno problemi finanziari, anzi saranno ben ispirati e potranno prendere iniziative felici per migliorare la qualità della loro vita. Voto: 7

Pesci – Le coppie troveranno nuova linfa, tranne in quei rari casi in cui la disarmonia è tale da far pensare solo a una rottura. I single, in questa atmosfera dominata da Venere, attireranno le attenzioni dei single di altri segni zodiacali. Le relazioni sentimentali facili non sono di vostro gusto, perché concordate con Pierre Corneille: ‘A vincere senza pericolo, si trionfa senza gloria’. Ma non ossessionatevi sulle missioni impossibili. Le vostre finanze saranno quasi perfettamente tranquille, ma non sarete baciati dalla fortuna. Non lamentatevi, Giove vi aiuterà presto ad arrotondare i vostri risparmi. Voto: 7