L'oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto è pronto a svelare le previsioni e le pagelle in relazione al comparto sentimentale ed economico. A svettare tra i segni rilevati a massima positività il Sagittario, favorito in amore e in campo economico con un bel dieci in pagella. Sette giornate molto promettenti anche per quelli della Vergine e dell'Acquario, mentre per Gemelli il responso astrale non è come nelle attese.

Previsioni zodiacali settimana 19-25 agosto, amore e soldi: ottimo periodo anche per Ariete e Vergine

Ariete - Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un approccio pragmatico ed efficiente.

Affronterete insieme questioni concrete, lavorando fianco a fianco per trovare soluzioni rapide e soddisfacenti. La vostra capacità di cooperare e risolvere i problemi sarà un punto di forza nella relazione. Se siete single, avrete facilità nel fare nuove conoscenze. Il vostro fascino e la vostra intraprendenza saranno evidenti, e non esiterete a fare il possibile per conquistare l’interesse di chi vi attrae. Tuttavia, potreste anche perdere rapidamente interesse, spostando la vostra attenzione su nuove persone. Dal punto di vista finanziario, sarete abili nelle operazioni economiche, con la possibilità di rafforzare la vostra situazione economica. Potreste considerare investimenti a lungo termine, approfittando dell'influenza positiva degli astri.

Questa settimana sembra particolarmente propizia per consolidare le finanze. Voto: 8.

Toro - Questa settimana porterà una piacevole sorpresa sul fronte amoroso, poiché Venere vi offrirà una protezione speciale. Le coppie vivranno un periodo favorevole, soprattutto se recentemente avete attraversato un periodo di conflitti: questo è il momento ideale per ristabilire un dialogo sincero e rinnovare l'intesa.

Per chi è single, il vostro carisma sarà in crescita, e potreste avere un colpo di fortuna in amore. In ambito finanziario, con il supporto di Nettuno, non dovreste incontrare difficoltà, purché evitiate spese eccessive. Tuttavia, è bene rimanere prudenti: nonostante l'influenza generalmente positiva di Nettuno, potreste essere tentati da desideri poco realistici che potrebbero mettere a rischio il vostro equilibrio economico.

Voto: 7.

Gemelli - Questa settimana, gli influssi planetari potrebbero amplificare il desiderio di libertà o quello del vostro partner. Questo potrebbe creare tensioni nella relazione, fate attenzione a ciò che dite e fate per evitare malintesi. Dimostrare fedeltà alla persona amata sarà cruciale per mantenere l'armonia. Se riuscirete a farlo, sarete ricompensati con un affetto che supererà le vostre aspettative. Per i single, questo è un momento favorevole per l’amore. Sarete particolarmente affascinanti e avventurosi, pronti a mostrare il lato giocoso e romantico alla persona che vi interessa. Questo potrebbe portare a momenti indimenticabili. Sul comparto monetario, la disarmonia lunare potrebbe offuscare la capacità di giudizio, rendendo il periodo poco adatto per fare transazioni o prendere decisioni economiche.

È consigliabile rimandare acquisti significativi fino a quando le stelle torneranno favorevoli. Voto 5.

Cancro - Questa settimana vi offre una straordinaria opportunità per sanare eventuali tensioni nella vostra vita amorosa. Le stelle sono allineate in modo favorevole, permettendovi di risolvere malintesi e rafforzare il legame con il partner. Per chi è nato nella prima decade, l’influenza combinata di Giove e Mercurio vi aprirà le porte a nuove opportunità di investimento. La vostra intuizione finanziaria sarà affinata, rendendo questo un momento propizio per considerare operazioni vantaggiose. Tuttavia, è consigliabile muoversi con cautela e prendere decisioni ben ponderate. Voto 8.

Leone - La vostra relazione questa settimana richiede un approccio più morbido e comprensivo.

Il vostro partner potrebbe non essere pronto a seguire ogni vostra direttiva, e imporre le vostre esigenze potrebbe generare tensioni. Sarà importante mostrare tolleranza e accettare il vostro compagno per quello che è, favorendo un dialogo aperto e rispettoso. In campo economico, tenete sotto controllo le spese e cercate di evitare discussioni per motivi economici, poiché potrebbero sfociare in conflitti più ampi. L'equilibrio e la pazienza saranno i vostri alleati. Voto 7.

Vergine - L'energia positiva di Mercurio illumina la vostra settimana, rendendola particolarmente favorevole per l'amore. Sarete irresistibili, con una nuova voglia di connettervi con gli altri, e il vostro spirito gioioso attirerà l'attenzione.

Per chi è in coppia, riscoprirete la bellezza della vita condivisa e vivrete momenti di grande intesa con il partner. I single, invece, potrebbero avvicinarsi a un impegno più serio, con la possibilità di incontrare qualcuno di speciale. In ambito finanziario, Plutone vi sostiene, promettendo guadagni interessanti da investimenti astuti. Tuttavia, è fondamentale mantenere i piedi per terra ed evitare decisioni avventate, poiché Plutone può anche rivelarsi capriccioso. Voto 9.

Bilancia - Periodo di incontri emozionanti per i single. Questo potrebbe essere il momento di aprirvi a nuove possibilità, anche se le relazioni che nascono ora richiederanno tempo per maturare e raggiungere una stabilità.

Per chi è già in coppia, potrebbero sorgere sentimenti di insicurezza o distacco, portandovi a un’introspezione che potrebbe influire sul vostro benessere fisico. È importante affrontare queste sensazioni con delicatezza, evitando di isolarvi. Le opportunità finanziarie arriveranno nel secondo fine settimana di luglio, con buone probabilità di successo in operazioni su larga scala. La fiducia in voi stessi sarà un prezioso alleato, ma ricordate di agire sempre con prudenza. Voto 7.

Scorpione - Le dinamiche amorose potrebbero essere scosse da questioni finanziarie, creando tensioni nel rapporto con il partner. Tuttavia, nonostante le discussioni che potrebbero nascere, la stabilità del vostro legame non sarà compromessa.

È un momento di prova che, se gestito con pazienza, rafforzerà la vostra unione. Per i single, Venere vi dona la capacità di adattamento necessaria per conquistare chi vi interessa. Il vostro fascino sarà amplificato, rendendo più facile avvicinarsi a nuovi potenziali partner. Sul fronte professionale, non è il periodo giusto per chiedere un aumento o tentare mosse audaci sul lavoro. Gli astri suggeriscono di non forzare la mano, soprattutto considerando il clima economico incerto. Usate questo tempo per ricaricare le energie e preparare nuove strategie per il futuro. Voto 7.

Sagittario - Questa settimana sarà un autentico trionfo! Le relazioni brilleranno di una luce speciale, alimentate da emozioni profonde e una passione che lascerà senza fiato.

L'atmosfera nella vita di coppia sarà esplosiva in senso positivo: le sorprese che vi attendono rafforzeranno ulteriormente il legame, facendovi riscoprire la bellezza di stare insieme. Per i single, il destino riserva incontri emozionanti e coinvolgenti. Sarete irresistibili e pronti a cogliere ogni opportunità che l’amore vi offrirà. Le avventure sentimentali che intraprenderete questa settimana avranno tutte le carte in regola per trasformarsi in qualcosa di duraturo. La capacità di attrarre e conquistare sarà ai massimi livelli, portandovi a vivere momenti indimenticabili. Parlando di denaro, la settimana si prospetta estremamente favorevole. Il periodo potrebbe aprire le porte a nuove opportunità.

Le intuizioni vi guideranno verso scelte vincenti. Voto 10.

Capricorno - State per entrare in una fase di pace e serenità nella vostra vita sentimentale. Se siete sposati, il rapporto con il vostro partner sarà caratterizzato da un rinnovato benessere e affetto, lasciando alle spalle le recenti difficoltà. Questo periodo vi permetterà di rafforzare il legame e di godere di una maggiore armonia. Per chi è single, l'influsso benefico di Giove aprirà le porte a nuove conoscenze sociali. Tra queste, potrebbe emergere qualcuno capace di catturare il vostro interesse e suscitare emozioni profonde. Dal punto di vista finanziario, Nettuno potrebbe offuscare il vostro giudizio, rendendo questo un momento poco favorevole per speculazioni o investimenti rischiosi.

Voto 7.

Acquario - Gli influssi positivi di Giove vi regaleranno una settimana intensa e appagante sotto il profilo amoroso. Se siete in coppia, scoprirete nuove qualità nel vostro partner, rafforzando l’affetto e la stima reciproca. Questo sarà un periodo di rinnovata passione e intimità, in cui riscoprirete le ragioni profonde del vostro legame. Per i single, l'amore potrebbe bussare alla porta in modo sorprendente, offrendovi la possibilità di vivere momenti di grande felicità e complicità. In ambito finanziario, le stelle vi invitano a prendere sul serio la gestione delle vostre risorse. Grazie al supporto planetario, avrete l'opportunità di fare investimenti intelligenti e redditizi a lungo termine, purché agiate con prudenza e determinazione.

Voto 9.

Pesci - L'assenza di influenze planetarie dirette sul settore coniugale potrebbe far emergere una certa monotonia nella vita di coppia. Urano, con la sua energia irrequieta, potrebbe farvi sentire insoddisfatti della routine, portandovi a desiderare qualcosa di nuovo. Se la relazione sembra stagnare, potreste essere tentati di cercare altrove quell'emozione che manca. Tutta importante ricordare che ogni rapporto attraversa momenti buoni e meno buoni, perciò calma e pazienza. Per i single, gli incontri di questa settimana potrebbero rivelarsi più complessi del previsto. Sarà essenziale accettare il fatto che non tutte le conoscenze portano a un lieto fine. L'amore, in questo periodo potrebbe nascere da un'amicizia esistente, trasformando un legame in qualcosa di dolce. Sul fronte soldi, le stelle vi sorridono: la dea bendata sembra aver scelto voi come suoi favoriti. Voto 6.