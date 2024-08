L'oroscopo dal 19 al 25 agosto 2024 promette una settimana piena di sorprese e buone notizie per quanto riguarda la fortuna. A poter contare sull'aiuto straordinario del buon destino saranno i Pesci, al 1 posto° in classifica. Anche Vergine e Ariete non saranno da meno, trovando opportunità e grande prosperità nel corso del periodo. Invece, il Cancro non potrà contare sulla buona sorte, dovendo affrontare situazioni potenzialmente capaci di far perdere le staffe.

Previsioni zodiacali della fortuna settimana 19-25 agosto e classifica: la dea bendata sorride anche allo Scorpione

12° posto - Cancro. Una settimana abbastanza difficile da sbarcare, se non per tutti, certamente per molti del segno. Incontrerete situazioni potenzialmente capaci di mettere alla prova la vostra proverbiale pazienza. Il giro di boa infrasettimanale si prospetta piuttosto teso. Il nervosismo potrebbe influire sulle relazioni, quindi cercate di evitare discussioni inutili. In ambito affettivo, un tocco di fantasia e tanto romanticismo saranno la vostra chiave per superare eventuali incomprensioni nella coppia. Se siete liberi da legami, avrete difficoltà a valorizzare alcune amicizie, ma con determinazione raggiungerete il successo sperato.

Nel lavoro, seguite le direttive e mantenete la precisione: le stelle non saranno al massimo del loro potenziale per voi nel periodo indicato. Restate concentrati, la prudenza vi sarà utile.

11° posto - Sagittario. La fortuna a questo giro non sarà dalla vostra parte, e questo è quanto. Vi sentirete forse un po’ giù di morale e magari incontrerete contrattempi un po' ostici da mettere in sicurezza.

Tuttavia, cercate di mantenere un atteggiamento positivo: non lasciatevi abbattere dalle difficoltà. Settimana non delle migliori per il settore sentimentale. Alcuni frangenti potrebbero portare una malcelata tensione in amore. Il tempo sembrerà volervi remare contro, piccoli battibecchi potrebbero sfociare in conflitti maggiori.

Cercate di apprezzare di più la sfera sentimentale, sia in coppia che da soli. Se vi sentiste delusi da un incontro, reagite, non soffermatevi su chi non vi merita. Nel lavoro, tenete un atteggiamento ordinato, per evitare scontri con i colleghi. Non sarà una settimana facile, ma con una condotta disciplinata supererete le difficoltà.

10° posto - Acquario. I sette giorni legati al periodo settimanale osservato porteranno più di qualche imprevisto da affrontare. Nonostante ciò, cercherete di rimanere flessibili e adattabili alle situazioni. Alcune potrebbero rivelarsi vere opportunità nascoste. La settimana intanto potrebbe iniziare bene ma concludersi con pensieri pesanti. La vostra dolcezza vi aiuterà a risolvere ogni malinteso con il partner.

Scavate a fondo per ottenere le risposte che cercate. Se siete soli vi sentirete un po' sotto pressione a causa di aspettative altrui: non scoraggiatevi, recuperate le energie e preparatevi a ripartire. Sul lavoro, non sono richiesti grandi sforzi, quindi evitate di iniziare progetti impegnativi se non vi sentite pronti. Cercate un po' di pace interiore, sapendo che la calma sarà vostra alleata.

9° posto - Gemelli. La quarta settimana del mese di agosto vedrà poca fortuna e sarà abbastanza altalenante. Potrete godere certamente di un ottimo inizio e un'altrettanto ottimo finale, con un lunedì e una domenica davvero vincente. In alcune giornate il desiderio di cambiamento potrebbe essere più forte del solito.

La routine vi starà stretta, e forse dovrete affrontare decisioni importanti. In amore, migliorate il rapporto con ascolto ed empatia, costruendo una maggiore armonia. Se non avete legami, create complicità e lasciate fluire le emozioni, ma difendete sempre il vostro spazio personale. Nel lavoro, non lasciatevi influenzare dal cattivo umore: portate avanti i vostri progetti con chiarezza e determinazione. Questa settimana sarà importante per fare il punto su alcuni obiettivi.

8° posto - Capricorno. Il periodo sotto osservazione si prefigura abbastanza stabile. Non ci saranno grandi cambiamenti, ma nemmeno problemi significativi. La costanza e la voglia di riuscire vi permetteranno di mantenere il ritmo senza grosse interferenze.

Lunedì e domenica saranno le giornate migliori, regalando ottimi auspici in amore. I pianeti saranno dalla vostra parte, permettendovi di vivere momenti intensi con la persona amata. Stupirete il partner e riceverete altrettanto in cambio. Se siete senza legami, la determinazione vi guiderà in qualsiasi situazione. Le stelle suggeriscono che potrebbero nascere nuove emozioni: approfittatene. Nel lavoro, non esitate a puntare su cambiamenti che potrebbero migliorare l'attuale posizione. Una novità vi darà modo di raggiungere un traguardo inaspettato.

7° posto - Bilancia. La penultima settimana di agosto sarà caratterizzata da un equilibrio stabile, condiviso tra piccoli successi e situazioni impegnative.

Alcuni momenti porteranno soddisfazione, altri richiederanno tanta calma per essere superati. Pertanto, periodo positivo per le relazioni affettive e per la sfera professionale. In amore, l'esuberanza del vostro segno sarà accentuata, quindi moderatevi con toni più persuasivi. In coppia, troverete pace e serenità, mentre chi è senza legami potrebbe incontrare qualcuno di speciale, grazie all'influenza di Venere e della Luna. Sul lavoro, la coordinazione tra energie mentali e fisiche sarà perfetta, portandovi a dare il massimo. Evitate però di avventurarvi in situazioni nuove, senza adeguata preparazione: prudenza!

6° posto - Leone. I sette giorni a venire saranno piuttosto favorevoli. Affronterete alcune difficoltà, ma con forza e determinazione supererete con successo qualsiasi intoppo.

Fondamentale il continuare a credere nelle proprie capacità. In generale periodo tranquillo, se gestito con cura. In amore, cercate di condividere più interessi con il partner; un hobby comune rafforzerà il vostro legame. La complicità nella coppia ridimensionerà eventuali tensioni. Per chi è solo, non abbandonate la strada certa per nuove avventure. Usate la vostra intuizione o creatività per ottenere il meglio. Sul lavoro, valutate attentamente eventuali scelte e, se necessario, chiedete consiglio a chi "la sa lunga".

5° posto - Scorpione. La dea bendata ha deciso di sorridere anche a voi del segno. Nel corso della settimana sicuramente la fortuna vi darà una grossissima mano nel risolvere problemi e problemini, suggerendo le soluzioni migliori.

Insomma, seppur nella media, abbastanza buone possibilità da sfruttare. Nei rapporti affettivi, coltivate un dialogo aperto per migliorare la vita sentimentale. Trovate nuove modalità per rendere la relazione quasi perfetto. I cuori solitari invece, potrebbero sentirsi attratti da nuovi desideri, ma anche un po' turbati: cambiate prospettiva per trovare serenità. Nel lavoro, il tempo che scorre vi ripagherà degli sforzi passati. Restate pazienti e prendetevi dei momenti di relax per rifocillare mente e fisico.

4° posto - Toro. Le stelle del periodo hanno già messo in conto tantissima positività. Otterrete risultati importanti in ogni settore, vivendo momenti di grande soddisfazione in amore, in famiglia e nelle relazioni amicali.

Un promettente periodo si profila in amore: vivrete una fase di grande energia e ottimismo che si rifletterà positivamente anche nelle coppie con piccoli problemi. Rilassatevi e godetevi la serenità ritrovata. Per chi è senza legami, seguite i vostri obiettivi con determinazione; la tenacia sarà premiata. Nel lavoro, avrete nuove prospettive da esplorare e non vi arrenderete facilmente. Buone notizie anche sul fronte privato: movimenti positivi di denaro all'orizzonte.

3° posto - Ariete. La fortuna sarà decisamente dalla vostra parte. Vivrete una settimana ricca di successi e opportunità. Sfrutterete al meglio questo periodo favorevole senza paura di condizionamenti esterni o quant'altro. La settimana sarà a massimo splendore giovedì, grazie alla Luna nel segno: tante le situazioni favorevoli.

Nonostante gli astri di parte, evitate azioni troppo rischiose o improbabili scorciatoie. In amore, il periodo sarà positivo grazie a influenze astrali che vi daranno una visione chiara delle cose. Vivrete con serenità la relazione, con equilibrio e profondità. I cuori liberi avranno risposte certe sul futuro amoroso: non temete, l'amore arriverà al momento giusto. Nel lavoro, calma e ottimismo vi guideranno verso scelte sagge.

2° posto - Vergine. I sette giorni sotto analisi saranno eccezionali per tanti di voi nativi. La buona sorte vi sorriderà e sicuramente otterrete grandi risultati. Continuerete a seguire ogni obbiettivo convinti di farcela. L'arrivo del Sole nel vostro segno, giovedì 22 agosto, favorirà tantissimo i sentimenti.

In amore, vivrete tranquillità e serenità con ricordi piacevoli che arricchiranno il rapporto. Sorprendete il partner esaudendo un desiderio espresso tempo fa. Per chi è alla ricerca dell’anima gemella, la settimana promette incontri interessanti e batticuore. Sul lavoro, concentratevi sulle questioni principali e lasciate il resto per un altro momento. Favorita l'economia: entrate inaspettate.

1° posto - Pesci. Questa sarà la vostra settimana! La fortuna è prevista al massimo e vivrete momenti di grande gioia e successo. Approfitterete di ogni opportunità che certamente vi si presenterà. Sarà un ottimo momento specialmente per gli affetti. Martedì e Mercoledì promettono dolcezza e fascino in amore. Create un'atmosfera romantica per voi e il partner, realizzando quella serata speciale che sognate da tempo. Per chi è solo, la posizione dei pianeti porterà una ventata di positività: sfruttate questo momento per fare nuove conoscenze e lasciatevi andare. Nel lavoro, il cielo sarà dalla vostra parte, favorendo nuove opportunità utili per la carriera.